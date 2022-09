Boucher de Marioupol qui a bombardé la maternité et le théâtre promu dans la tentative désespérée de Poutine de renverser la vapeur en Ukraine

LE Boucher de Marioupol, qui a bombardé une maternité et un théâtre, a été promu dans le cadre de la tentative désespérée de Vladimir Poutine de renverser le cours de la guerre en Ukraine.

Mikhail Mizintsev – le général d’armée préféré de Mad Vlad – est devenu le nouveau vice-ministre russe de la Défense.

Mikhail Mizintsev, surnommé le boucher de Marioupol, est devenu vice-ministre russe de la Défense Crédit : AP

Poutine a soudainement limogé Dmitri Boulgakov, qui est en train de devenir le bouc émissaire des échecs russes sur le champ de bataille Crédit : AFP

Mizintsev est connu pour sa brutalité et son manque de sympathie pour la vie humaine Crédit : Alamy

L’ancien adjoint et général d’armée Dmitri Boulgakov, 68 ans, a été brusquement limogé et transformé en bouc émissaire pour une série d’échecs sur le champ de bataille en Ukraine.

Le célèbre Mizintsev, 59 ans, a été sanctionné par la Grande-Bretagne pour son rôle dans le bombardement sauvage de la guerre éclair de la ville ukrainienne de Marioupol en mai.

Sa promotion – saluée par les partisans de la ligne dure pro-guerre à Moscou – est considérée comme le signal d’une nouvelle stratégie sans compromis de Poutine après des revers militaires répétés et des humiliations en Ukraine.

Cette nomination fait suite à la rupture par Poutine de sa promesse de ne pas mobiliser les réservistes en forçant au moins 300 000 d’entre eux à se présenter au service de guerre en tant que conscrits.

Des images ont émergé de conscrits ivres qui se battent alors qu’ils font la queue pour le service et reçoivent des armes pathétiquement obsolètes.

Pendant ce temps, des hommes russes ont afflué pour épouser une femme avec des enfants ou s’occuper de mamies dans le but d’éviter la mort dans le projet de guerre de Poutine tandis que d’autres ont fui le pays.

Le stratagème désespéré de Poutine pour plus d’hommes a vu l’armée appeler des Russes déjà décédés, y compris un homme décédé à l’âge de 40 ans alors qu’il était sous ventilateur dans un hôpital sibérien en 2020, selon des informations parues dans Mail Online.

Cela fait suite à des rapports accablants selon lesquels Poutine aurait lui-même donné des instructions aux généraux sur le terrain.

Selon deux sources qui se sont entretenues avec CNN, la “structure de commandement de plus en plus dysfonctionnelle” à Moscou signifiait que Poutine disait constamment à ses généraux quoi faire sur le terrain.

Le média américain affirme que des officiers russes ont été entendus se plaindre lors d’une conversation interceptée avec des amis et de la famille au sujet de la prise de décision de Poutine.

Le New York Times a cité un responsable américain qui affirme que Poutine a également rejeté les demandes de ses commandants de se retirer de Kherson.

Les hommes de Poutine ont dû faire face à un certain nombre de revers en Ukraine et risquent de s’effondrer après que Kyiv a lancé une contre-attaque réussie, s’emparant de pans de territoire qu’il a fallu des mois à la Russie pour conquérir, en quelques jours plus tôt ce mois-ci.

Le dirigeant russe a également perdu un certain nombre de généraux et de commandants de haut rang sur le champ de bataille qui ont été tués ou capturés par les troupes ukrainiennes.

Le chef du Kremlin a également pris le pouvoir d’autoriser la loi martiale dans les régions russes, mais n’a pas encore pris cette décision.

“Le général d’armée Dmitri Boulgakov a été démis de ses fonctions de vice-ministre de la Défense de la Fédération de Russie dans le cadre de sa transition vers un autre poste”, a indiqué un communiqué sec.

Boulgakov était en poste depuis 14 ans et était chargé de fournir un soutien logistique aux forces armées.

Il a été jugé responsable de l’approvisionnement bâclé des troupes russes envahissant l’Ukraine.

Son licenciement – ostensiblement pour prendre un autre poste – a été accueilli avec joie par les partisans de la ligne dure pro-guerre.

Mizintsev sera perçu comme faisant pression sur le ministre de la Défense, Sergueï Choïgou, 67 ans, qui, selon certaines sources, a supplié Poutine de démissionner.

Pour l’instant, Shoigu reste en poste malgré de fortes suggestions, il a été mis à l’écart du contrôle quotidien de la guerre.

Mizintsev a dirigé l’opération en Syrie avant la guerre russo-ukrainienne et a été responsable de la destruction d’Alep.

Il a donné l’ordre de faire grève dans une maternité, un théâtre dramatique, un hôpital pour enfants et des foyers paisibles à Marioupol.

Mizintsev est né en 1962 dans le village d’Averinskaya dans la région de la Volga.

Il a étudié en Ukraine soviétique à l’École supérieure de commandement toutes armes de Kyiv.

Il a servi en Allemagne de l’Est et connaît peut-être Poutine de cette période.

Il a été nommé lieutenant général en 2014.

Des militants pro-guerre purs et durs comme Margarita Simonyan – chef du réseau de télévision de propagande sanctionné RT – ont clairement fait savoir qu’ils saluaient la suppression de Boulgakov et son remplacement par des impitoyables

Elle a “aimé” un commentaire dans une chaîne Telegram soutenant la guerre déclarant : “De nouveaux temps sont arrivés pour l’arrière de l’armée russe. Complètement nouveau. C’est tellement juste.”

Mizintsev est accusé d’avoir orchestré le bombardement d’une maternité de Marioupol Crédit : AP