Boucaniers dominés par les Cowboys ; Quelle est la prochaine étape pour Tom Brady ?

TAMPA, Floride – Est-ce ainsi que se termine le séjour de Tom Brady à Tampa Bay ?

Les Buccaneers ont été dominés lundi soir, perdant 31-14 contre les Cowboys dans ce qui se termine par la deuxième défaite la plus déséquilibrée en séries éliminatoires en 23 ans de carrière de Brady, et sa toute première défaite en huit matchs contre Dallas.

Dak Prescott a lancé quatre touchés et a couru pour un cinquième, et les Cowboys ont obtenu la première interception en zone rouge des trois saisons de Brady avec les Bucs. Les Cowboys, savourant leur première victoire en séries éliminatoires en quatre ans, avancent pour jouer dimanche à San Francisco en ronde divisionnaire. La cote de passeur de Prescott de 143,3 est la troisième meilleure de tous les temps dans un match éliminatoire avec plus de 30 tentatives de passes.

Les Bucs avaient lutté pour un record de 8-9, la pire de toutes les équipes pour lesquelles Brady a commencé, mais ils ont eu la consolation d’un titre de division et d’un match à domicile contre une équipe des Cowboys qu’ils ont battue 19-3 lors de la semaine 1. Cela aurait pu été le meilleur match des Bucs cette saison, mais lundi soir a été l’un de leurs pires, des deux côtés du ballon.

Brady, 45 ans, est un agent libre ce printemps et a maintenant trois options : prendre sa retraite (comme il l’a fait brièvement l’an dernier), retourner aux Bucs et espérer un meilleur succès ou signer avec une nouvelle équipe et entamer un troisième chapitre de sa carrière dans la NFL. . Il a dit qu’il prendrait son temps avant de prendre une décision, ayant changé de direction l’année dernière et n’ayant pas pris sa retraite seulement 40 jours après avoir décidé d’arrêter. Il a enduré une saison difficile sur et en dehors du terrain, avec les difficultés de l’équipe au classement à venir alors qu’il traversait un divorce avec sa femme, le mannequin Gisele Bundchen.

Les luttes offensives persistantes cette saison – avec une moyenne de 12 points de moins par match qu’il y a un an – ont mis en suspens l’avenir de Byron Leftwich en tant que coordinateur offensif, que Brady revienne ou non. L’entraîneur-chef Todd Bowles devrait revenir pour 2023, car les Bucs ont toujours remporté des titres de division consécutifs pour la première fois de l’histoire de la franchise, et la famille Glazer n’a jamais renvoyé d’entraîneur après une seule saison.

Dallas a donné un ton très fort en première mi-temps, menant 18-0 sur trois longs touchés, couvrant 80, 80 et 91 verges. À peu près la seule chose qui n’allait pas pour les Cowboys était le botteur Brett Maher, qui a raté les trois points supplémentaires, ceci après avoir été 50 en 53 en saison régulière. Maher raterait un quatrième point supplémentaire au troisième quart, donc son avenir avec l’équipe est en danger.

Les deux équipes ont ouvert le match avec quatre séries de trois et retrait, puis Dallas a trouvé son rythme, Prescott lançant une passe de touché de 22 verges à l’ailier serré Dalton Schultz. Les Bucs ont répondu par un long trajet, mais sur le deuxième et le but du Dallas 5, Brady a lancé une passe à l’arrière de la zone des buts qui a été interceptée par la sécurité des Cowboys Jayron Kearse – le premier INT de zone rouge de Brady en trois saisons complètes avec les Buc.

Les Cowboys ont répondu avec un autre touché de 80 verges – pour le quatrième et le but du 1, Dallas a appelé un bootleg pour Prescott, qui a couru intact pour un score facile. Ils ont ajouté un autre score juste avant la mi-temps, Prescott frappant à nouveau Schultz pour un score de 11 verges. Dallas a battu les Bucs 246-120 en première mi-temps.

Tampa Bay est entré dans le match avec optimisme, récupérant les joueurs blessés des deux côtés du ballon pour en faire une équipe en aussi bonne santé qu’ils l’ont été toute la saison. Le centre Ryan Jensen, absent depuis juillet avec une blessure au genou, est revenu et a fait ses débuts dans la saison, mais sa présence n’a pas pu réveiller une attaque en difficulté, et il a décroché une pénalité de 15 verges pour brutalité inutile.

Brady avait totalisé 125 verges en 33 passes avant que l’attaque ne se retrouve à la fin du troisième quart. Brady est allé 7 en 9 pour 92 verges sur le disque, frappant Julio Jones pour un touché de 30 verges à la fin du troisième quart. Un autre touché de Dallas au quatrième quart a augmenté la marge à 31-6 avant que Brady et les Bucs ne descendent sur le terrain pour un touché tardif. Il s’agit de la deuxième défaite la plus déséquilibrée en séries éliminatoires de la carrière de Brady – ses Patriots ont perdu contre les Ravens par 19, 33-14, en 2009.

Le receveur des Bucs, Russell Gage, a dû être expulsé du terrain après avoir reçu un coup sûr qui lui a tordu le cou dans les dernières minutes.

Brady est le plus gros point d’interrogation, mais qui d’autre pourrait jouer son dernier match dans un uniforme des Bucs ? Tampa Bay compte plus de 20 agents libres, dont le secondeur et capitaine d’équipe Lavonte David, et des réductions supplémentaires pourraient devoir être effectuées en raison de problèmes de plafond salarial.

Greg Auman est le journaliste NFC South de FOX Sports, couvrant les Buccaneers, les Falcons, les Panthers et les Saints. Il en est à sa 10e saison couvrant les Bucs et la NFL à plein temps, après avoir passé du temps au Tampa Bay Times et à The Athletic. Vous pouvez le suivre sur Twitter à @gregauman .

