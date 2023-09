Bottoms est le film déséquilibré queer Fight Club dont vous ne saviez pas avoir besoin

Les mots « classique culte » sont lancés par les critiques avec un abandon implacable, mais Bas, le film de suivi de la réalisatrice canadienne Emma Seligman est sanglant, paillard et juste assez dément pour entrer au panthéon tant vanté d’autres comédies chaotiques de lycée telles que Bruyères, Booksmart et Apportez-le.

En apparence, la configuration semble presque pittoresque. Une mise à jour Gen-Z d’une formule classique de John Hughes : PJ et Josie sont dans leur dernière année à Rock Ridge High et déterminés à enfin rencontrer les filles de leurs rêves. Être gay n’est pas le problème, mais être de grands perdants qui irradient de maladresse et de désespoir l’est.

En tant que PJ, Rachel Sennott a de la confiance à revendre, mais aussi un faible ressentiment latent face à son sort. Il y a tellement de gens qu’elle méprise, mais elle cherche désespérément à être acceptée. L’ours’Ayo Edebiri, dans le rôle de Josie, est presque l’opposé de PJ, un cinglé cérébral tranquille qui s’échappe dans des fantasmes hilarants et remarquablement détaillés sur ce à quoi ressemblerait sa vie future de lesbienne solitaire.

Les deux hommes lancent un cours d’auto-défense pour leurs camarades, en partie pour rencontrer d’autres filles, ce qui attire une corne d’abondance de bizarres et d’étrangers. (Sortie d’Orion)

Bien que le terrain, un lycée d’Anytown USA, semble familier, ce sont les degrés dans lesquels Seligman et Sennott, qui ont collaboré sur le scénario pendant la pandémie, poussent ces éléments familiers dans le domaine de l’absurde qui rend Bas ressortir.

Après avoir rencontré Sennott alors qu’il étudiait le cinéma à NYU , Seligman a fait irruption sur la scène avec les années 2020 Shiva bébé une histoire plus fondée, mais tout aussi hilarante, sur une jeune femme prise entre son Sugar Daddy et sa famille alors qu’ils se rassemblaient pour s’asseoir. Shiva. Le film était drôle, perspicace et annonçait Sennott comme une star en devenir.

Avec son deuxième long métrage, Seligman cherche plus qu’une simple comédie d’observation. Inspiré par des films tels que le satirique et idiot Été américain chaud et humide, Le monde de Bas est biaisé et déséquilibré. Les étudiants de Rock Ridge vénèrent Jeff (Nicholas Galitzine), le capitaine du football américain, avec une intensité presque religieuse. Des posters de lui à moitié nu ornent les murs du lycée. Ainsi, lorsque PJ et Josie heurtent Jeff avec leur voiture pour tenter de protéger l’un de leurs béguins, le directeur les convoque en classe sur l’AP avec un laconique « Est-ce que les gays moches et sans talent pourraient se présenter au bureau du directeur ? »

Une tentative d’explication de leurs actes conduit à l’idée d’un cours d’auto-défense pour filles. Alors que les attaques d’une école rivale se multiplient, le directeur donne son approbation las.

Alors que Josie est naturellement hésitante, PJ voit le club de combat comme un brillant stratagème pour rencontrer de nouvelles filles. Plutôt que des pom-pom girls et des chaudasses, la première vague de participants est une corne d’abondance de bizarres et d’étrangers. Stella-Rebecca, une mannequin à temps partiel qui cherche à se protéger d’un harceleur. Annie, une républicaine noire isolée. Et puis il y a Sylvie qui cherche à tabasser son beau-père, poussée à bout par son insistance les… vendredis soirs cinéma.

Avec un zèle à la David Fincher, bientôt les filles se frappent les unes les autres avec abandon. Et comme pour la comédie, Bas s’engage pleinement, voire s’en délecte, dans la violence. Bien entendu, un tel club ne pouvait pas rester sans surveillance.

Entrer Bas » MVP, ancien NFLer Marshawn Lynch dans le rôle du professeur d’études sociales M. G. Bien plus qu’un casting de cascades, la prestation traînante et l’attitude nonchalante de Lynch sont contagieuses, qu’il parle de son divorce ou de sa propre vision tordue du féminisme.

Loin d’être précieux, Bas’ Une vision très millénaire et incroyablement cynique du féminisme et de la politique fait partie de ce qui le distingue. Et pourtant, malgré toutes les intrigues de PJ, le club se met vite au travail, donnant aux cinglés un sentiment d’appartenance et à nos deux héros une chance de mettre le pantalon de leurs rêves de fille.

Mais malgré tout, c’est une énergie archaïque, Bas succombe un peu trop proprement à la formule classique des comédies romantiques ; l’attraction inévitable, suivie de la révélation tout aussi inévitable d’un secret qui pourrait les déchirer. Pourtant, ce sont des peccadilles mineures. Ce qui rend Bas chanter et valent le détour sont les performances, l’écriture intelligente et une intrépidité dans ce qu’elle trouve drôle. Puisse-t-il régner longtemps jusqu’à ce que le prochain prétendant au lycée arrive.