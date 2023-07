Bottes sur le terrain: des militaires arrivent à Vanderhoof pour aider les pompiers

Des militaires sont arrivés à Vanderhoof pour aider les pompiers à lutter contre les incendies de forêt dans la région. Ils ont établi leur base au Vanderhoof Curling Club. (Orlanthia Habsbourg/Omineca Express) Véhicules de l’armée garés à l’école secondaire Nechako Valley. (Orlanthia Habsbourg/ Omineca Express) Plus de 100 tentes ont été installées sur le terrain de l’exposition Nechako Valley pour accueillir les pompiers arrivés de l’autre côté de la frontière, notamment du Mexique et des États-Unis. (Orlanthia Habsbourg/Omineca Express)

Des soldats sont arrivés à Vanderhoof pour aider les pompiers à lutter contre les incendies actifs dans le nord-ouest de la Colombie-Britannique

Le 18 juillet, le ministre de la Gestion des urgences, Bowinn Ma, a annoncé que 75 militaires avaient été envoyés à Vanderhoof et que 75 autres arriveraient à Burns Lake dans les deux prochains jours.

Les militaires sont arrivés à Vanderhoof en provenance de la base d’Edmonton et ont établi une base à l’intérieur du club de curling local et leurs véhicules sont garés à l’école secondaire Nechako Valley. Des soldats ont été déployés dans le cadre de l’aide fédérale à la lutte contre les incendies de forêt dans la province

Des centaines de tentes ont été installées sur le terrain de l’exposition Nechako Valley pour accueillir les soldats et les pompiers qui sont arrivés de l’extérieur de la ville, notamment du Mexique et des États-Unis.

À Burns Lake, le contingent militaire sera basé à l’école secondaire du district de Lakes, qui se trouve le long de l’autoroute 16. Les membres de l’armée, les véhicules et les infrastructures seront visibles pour les membres de la communauté et les voyageurs le long de l’autoroute.

Dans un message, BC Wildfire Service a déclaré que le personnel militaire travaillerait aux côtés des pompiers sur les lignes de feu pour aider à maîtriser les incendies de forêt dans la zone.

« Le BC Wildfire Service se réjouit du soutien et de l’assistance de l’armée canadienne alors que nous répondons aux incendies de forêt dans la région de Nadina », a ajouté l’équipe de gestion des incidents.

Ma dit que les prévisionnistes s’attendent à une augmentation de l’activité des incendies, car les vents changeants entraînent un ciel plus clair, des températures plus élevées et une humidité plus faible.

La province a déjà établi un record pour la superficie totale brûlée en un an avec environ 14 000 kilomètres carrés brûlés à travers la Colombie-Britannique

Les responsables du BC Wildfire Service affirment que la saison n’a pas encore atteint son apogée et ils préviennent que la sécheresse qui a contribué à alimenter les flammes cette saison pourrait se poursuivre l’année prochaine, ce qui pourrait entraîner le début précoce de la saison des incendies de 2024.

Ma dit qu’environ 150 personnes font actuellement l’objet d’ordres d’évacuation en raison des incendies de forêt, tandis qu’environ 3 400 personnes sont sous alerte d’évacuation et doivent être prêtes à partir à court terme dans les régions du nord-ouest, du nord-est et de Cariboo de la province.

-Avec des fichiers de La Presse Canadienne