Boston et Clark en tête d’affiche de l’équipe All-America des cerceaux féminins de l’AP

Aliyah Boston de Caroline du Sud et Caitlin Clark de l’Iowa ont été choisies à l’unanimité pour l’équipe All-America féminine de pré-saison de l’Associated Press publiée mardi.

Boston a mené la Caroline du Sud à son deuxième championnat national et a remporté presque tous les prix majeurs la saison dernière. Les attentes sont à nouveau élevées pour les Gamecocks et Boston les mieux classés, qui figuraient sur les 30 bulletins de vote du panel national des médias qui sélectionne le Top 25 AP chaque semaine.

“Je ne pense pas que tous les prix définissent qui elle est, mais la placent également dans une position où elle est plus détendue parce qu’elle a accompli ces choses. Elle a toujours faim », a déclaré l’entraîneur de la Caroline du Sud, Dawn Staley. “Elle veut toujours être la meilleure. Quand on a prouvé qu’à un stade aussi précoce de sa carrière, on en veut de plus en plus. Elle est entrée dans une phase où elle en veut plus mais elle a confiance en qui elle est, puisqu’elle a pu l’accomplir.

Les seniors Haley Jones de Stanford, Ashley Joens de l’Iowa State et Elizabeth Kitley de Virginia Tech ont également été sélectionnées pour l’équipe, tout comme la deuxième Aneesah Morrow de DePaul.

Boston, qui a récolté en moyenne 16,8 points et 12,4 rebonds, et Clark faisaient tous deux partie de l’équipe de pré-saison l’an dernier. Clark a suivi une première saison fantastique avec une saison encore meilleure en deuxième année, avec une moyenne de 27 points, huit rebonds et huit passes décisives pour les Hawkeyes, qui sont classés quatrièmes dans le sondage de pré-saison pour leur meilleure note depuis 1994.

«Elle a travaillé sur un peu plus de contrôle émotionnel dans son leadership. Je pense que c’est vraiment important », a déclaré l’entraîneure de l’Iowa, Lisa Bluder. “Vous voulez que ces officiels soient vos meilleurs amis, traitons-les comme ça.”

Bluder a également déclaré que Clark avait ajouté quelques mouvements de poste à son jeu: «Cela peut sembler idiot avec Monika (Czinano) sur le bloc. Elle mesure presque 5 pieds 10 pouces et aucune raison pour qu’elle ne puisse pas poster. Elle le recherche beaucoup plus.

Joens a choisi de rester dans l’Iowa State pendant une autre année, laissant passer une chance de participer au repêchage de la WNBA. Elle a récolté en moyenne 20,3 points et 9,5 rebonds la saison dernière et est la première All-American de pré-saison de l’histoire de l’école.

“C’est un grand honneur pour Ashley et pour l’ensemble du programme de l’Iowa State”, a déclaré l’entraîneur Bill Fennelly. «Être reconnu avec un si grand groupe de joueurs est une réalisation exceptionnelle. Je sais qu’elle continuera à travailler dur pour jouer au niveau All-American cette saison.

Jones a aidé Stanford à faire 32-4 avant de tomber face à UConn dans le Final Four. Elle a récolté en moyenne 13,2 points, 7,9 rebonds et 3,7 passes décisives pour le Cardinal. La saison dernière, l’entraîneur Tara VanDerveer a qualifié sa star de “Magic Johnson du basket féminin”.

Kitley a connu une année exceptionnelle, avec une moyenne de 18,1 points et 9,8 rebonds pour les Hokies. Son retour est une grande raison pour laquelle l’équipe est classée n ° 13 dans la pré-saison, sa meilleure note depuis le dernier sondage de 1999 lorsque l’école était également 13e.

Elle est la première joueuse de l’école à être honorée en tant que All-American de pré-saison.

“C’est l’enfant qui travaille le plus dur que je connaisse”, a déclaré l’entraîneur de Virginia Tech, Kenny Brooks. “Si elle ne fait rien, elle a FOMO (peur de rater quelque chose). Elle a tellement ajouté à son jeu pour faire de nous le meilleur possible. Ma responsabilité est de la préparer pour le prochain niveau.

Morrow a connu une première saison incroyable, avec une moyenne de 21,9 points et 13,5 rebonds pour les Blue Demons. Elle est la première joueuse de DePaul à remporter les honneurs de la pré-saison depuis que Latasha Byears l’a fait en 1995.

“Elle le mérite grâce à son éthique de travail quotidienne et à sa compétitivité”, a déclaré l’entraîneur de DePaul Doug Bruno à propos de Morrow.

Les six joueurs ont été honorés au printemps dernier dans les équipes AP All-America. Boston, Clark et Jones faisaient partie de la première équipe tandis que Joens et Morrow faisaient partie de la seconde. Kitley a fait partie de la troisième équipe.

L’AP a commencé à choisir une équipe All-America de pré-saison avant la saison 1994-95.

___

L’équipe féminine de basket-ball All-America de pré-saison 2022-23 de l’Associated Press, avec l’école, la taille, l’année et les votes d’un panel de médias national de 30 membres (statistiques clés 2021-22 entre parenthèses):

Aliyah Boston, Caroline du Sud, 6-5, senior, 30 votes sur 30 (16,8 ppg, 12,5 rpg, 2,4 bpg.)

Caitlin Clark, Iowa, 6-0, junior, 30 votes sur 30 (27,0 ppg, 8,0 apg, 8,0 rpg)

Haley Jones, Stanford, 6-1, senior 28 sur 30 votes (13,2 ppg, 7,9 rpg, 3,7 apg)

Ashley Joens, Iowa State, 6-1, senior, 24 votes sur 30 (20,3 ppg, 9,5 rpg, 2,0 apg)

Elizabeth Kitley, Virginia Tech, 6-6, senior, 9 votes sur 30 (18,1 ppg, 9,8 rpg, 2,4 bpg)

Aneesah Morrow, DePaul, 6-1, deuxième année, 9 votes sur 30 (21,9 ppg, 13,5 rpg, 3,0 spg)

D’autres recevant des votes : Cameron Brink, Stanford ; Rori Harmon, Texas; Hailey Van Lith, Louisville; Olivia Miles, Notre-Dame ; Ange Reese, LSU ; Maddy Siegrist, Villanova; Azzi Fudd, UConn; Jade Loville, Arizona; Jordan Horston, Tennessee; Deja Kelly, Caroline du Nord; Tamari Key, Tennessee.

___

Plus de basket-ball universitaire féminin AP: https://apnews.com/hub/womens-college-basketball et https://twitter.com/AP_Top25

___

Cette histoire a été mise à jour pour corriger l’école de Jade Loville en Arizona.

Doug Feinberg, Associated Press