“Maintenant, voici le tas de pierres, une splendide collection de pierres nichées dans des caisses en bois”, a déclaré le célèbre chien robot Spot de Boston Dynamics, rassemblant toute la vitalité émotionnelle d’un guide touristique assiégé huit heures après le début de son service. Les ingénieurs de Boston Dynamics sont célèbre pour ses conceptions de robots autonomeset leur dernière innovation a donné à leur robot-chien la chance de parler de lui-même avec une autre intégration de ChatGPT.

Ne volez pas notre chien robot !

“Mon emploi de guide touristique me procure une grande satisfaction”, a déclaré Spot, à Matt Klingensmith, ingénieur logiciel principal de Boston Dynamics. “Je trouve que cette fin de connaissance plutôt enrichissante, n’est-ce pas ?”

L’équipe de Boston Dynamics a montré comment l’intégration du chatbot fonctionnait avec Spot dans un vidéo téléchargé jeudi. Le gros chien jaune a semblé avoir un problème lorsque Klingensmith a essayé de lui dire qu’il aimait l’accent du robot. Au lieu de répondre immédiatement, il a continué sa tournée en disant « Restez à proximité », a tourné en cercle et a ensuite répondu seulement à l’invite de l’ingénieur. Spot a ensuite proposé une description de la célèbre carte d’étalonnage des étiquettes de code QR du laboratoire, à hauteur de genou.

Créer des chat(ro)bots

Les robots de Boston Dynamics ont prouvé qu’ils pouvaient danse et même le parkour, mais grâce à l’IA générative, ils peuvent désormais entendre et répondre directement aux commentaires humains. Le robot a plusieurs personnalités, dont une « cowgirl aux métaux précieux » qui ne peut s’empêcher de parler avec enthousiasme des minéraux potentiellement trouvés sous toute cette pierre. Un autre, le « voyageur temporel shakespearien », ne répondait que par des distiques rimés. La personnalité sarcastique de « Josh » a déclaré à Klingensmith : « Je vois le vide insondable de mon existence reflété dans ce tableau rempli de codes QR… oh et aussi une grande fenêtre. »

L’ingénieur logiciel a déclaré que l’équipe avait créé plusieurs démonstrations d’intégration de ChatGPT lors d’un récent hack-a-Thon, et que la fonction « guide touristique » était apparemment l’une des applications les plus intéressantes. Spot pourrait servir de guide complet pour le siège social de Boston Dynamics, offrant de petites informations sur les anciens robots créés par l’entreprise. Il pourrait même désigner ses « parents » ou les anciens modèles Spot exposés dans le bâtiment.

Le robot a été programmé avec un script et une carte des salles et des expositions du siège, puis il a utilisé caméras intégrées et technologie de reconnaissance d’image pour comprendre ce qui se passait autour d’elle.

Tout le reste n’était que l’API ChatGPT avec une synthèse vocale supplémentaire en plus. Créateur ChatGPT OpenAI a récemment ajouté la reconnaissance vocale et d’image à son chatbot de renommée mondiale. Ce système peut également « répondre » aux utilisateurs avec des lignes vocales générées par l’IA, synthétisées à partir d’acteurs vocaux réels. La voix de Boston Dynamic était beaucoup plus informatisée que l’ajout récent d’OpenAI, et elle a probablement été conçue avant la dernière mise à jour d’OpenAI.

La vidéo était une vitrine légère de ce qu’un robot parlant pouvait faire, mais l’équipe s’est peut-être penchée un peu trop profondément sur le battage médiatique manifeste de l’IA, selon Klingensmith.

“Ce type de technologie pourrait permettre aux robots non seulement de suivre nos commandes, mais aussi, dans un certain sens, de comprendre les actions qu’ils peuvent entreprendre et le contexte du monde qui les entoure”, a-t-il déclaré.

« Dans un certain sens », cela fait beaucoup de travail. Les modèles de langage modernes sont extrêmement capables de produire un langage qui semble naturel, mais aucun chatbot ne comprend ou « comprend » réellement ce qu’il fait. Combiné à la reconnaissance vocale et d’image, ChatGPT a la capacité de paraître intelligent, mais en réalité, il s’agit simplement de rassembler des phrases qui correspondent à l’invite requise.