Boston College Football vs Virginia Tech : questions-réponses avec Gobbler Country

Les Eagles affrontent Virginie Tech ce samedi. Espérons que nous pourrons poursuivre cette séquence de victoires ce week-end.







Un grand merci à Bryan Manning et à nos amis de Gobbler Country pour avoir partagé quelques réflexions sur la saison des Hokies jusqu’à présent.

Les Hokies ont connu jusqu’à présent une saison mouvementée. Quels sont les plus gros problèmes pour les fans de Virginia Tech cette année ?

Les Hokies sont toujours en train de se reconstruire sous la direction de Brent Pry. Le changement chez QB a fait des merveilles pour l’offensive. Offensivement, cependant, la ligne offensive reste un travail en cours, en particulier le blocage des courses. QB Kyron Drones a contribué à améliorer le jeu de course. Les Hokies ont deux excellents arrières en la personne de Bhayshul Tuten et Malachi Thomas, mais il n’y a pas toujours beaucoup de trous. Défensivement, le jeu des secondeurs a été épouvantable, particulièrement contre la course.

L’année dernière, les Hokies ont battu les Eagles assez facilement, remportant le match 27-10. Quelle est votre prédiction pour le score final cette fois-ci ?

Votre quarterback, Castellanos, me préoccupe le plus. Les Hokies ont toujours eu du mal contre les QB à double menace, plusieurs dépassant les 100 mètres se précipitant contre eux. S’ils parviennent à garder Castellanos dans la poche, je pense qu’ils peuvent gagner. Cependant, sous Pry, ils n’ont pas encore prouvé qu’ils peuvent gagner sur la route. Je donne probablement un léger avantage à la Colombie-Britannique ce week-end, mais aucun des deux résultats ne me surprendrait. Je m’attends à un match serré.

Les Hokies ont été une centrale électrique pendant une grande partie du début des années 2000 sous la direction de Frank Beamer. Que faudra-t-il à Brent Pry pour ramener Virginia Tech dans la conversation CFP ?

Pry fait tellement de bonnes choses. Cela va juste prendre du temps. Ils ont montré des progrès constants cette saison, mais la défaite de la semaine dernière à Louisville était une confrontation avec la réalité. Louisville est actuellement un meilleur programme global. Pour que les Hokies puissent renverser la situation de manière cohérente, ils doivent s’améliorer dans les tranchées des deux côtés du ballon. Pry s’est concentré sur la réparation des relations de recrutement en Virginie que Justin Fuente a détruites. Les Hokies doivent mieux recruter des joueurs de Virginie, mais aussi décrocher l’or sur le portail des transferts chaque année. De nombreux joueurs parmi les meilleurs de Tech cette saison sont venus via le portail, notamment Drones, Tuten, Jaylin Lane et Antwaun Powell-Ryland.

Que considérez-vous comme une saison réussie pour les Hokies ? Ils devront gagner 2 de leurs 3 derniers pour devenir éligibles au bowl. Un jeu de boules ferait-il de cette saison un succès ?

Malheureusement, oui, je considérerais 6-6 comme un succès. Les Hokies ont été terribles la saison dernière et sont meilleurs cette année. Aller au bowling au cours de la deuxième année du régime Pry montrerait à tout le monde que les choses vont dans la bonne direction. Arriver à sept victoires serait encore mieux.

Bien que Virginia Tech ait connu quelques saisons difficiles, Enter Sandman reste l’un des plus grands débrayeurs de tous les sports. Pouvez-vous penser à d’autres débrayages qui rivalisent avec cela ?

Je pense que certains des meilleurs se trouvent ici même, à l’ACC. État de Floride et Clemson ont également d’excellents débrayages. Appelez-moi de partial, mais il n’y a rien de mieux que Enter Sandman au Lane Stadium. Si vous êtes un fan de football universitaire, c’est quelque chose que vous devriez vivre au moins une fois.

