Boston College et Virginia Tech renouvellent leur ancienne rivalité dans un match à gros enjeux

Le receveur large des Boston College Eagles, Joseph Griffin Jr. (2), réussit une passe dans la zone des buts, mais la passe a été qualifiée d’incomplète au cours de la première moitié d’un match du 28 octobre contre le Connecticut. (Photo AP/Mark Stockwell)

Les programmes de football du Boston College et de Virginia Tech ont plus en commun que leur association passée avec le Big East et en tant que rivaux croisés permanents dans l’ancienne structure divisionnaire de l’ACC.

Au cours de la saison 2023, les Eagles et les Hokies ont été du côté des affaires lors de rencontres qui ont changé la saison avec le n°11 Louisville, un autre réfugié de l’ACC du Big East.

La saison de la Colombie-Britannique a atteint son point le plus bas avec une défaite de 56-28 à Louisville le 23 septembre. Depuis, la Colombie-Britannique a remporté cinq matchs consécutifs et possède une fiche de victoires dans l’ACC.

Virginia Tech a subi une défaite 34-3 contre les Cardinals hôtes samedi dernier, la pire défaite des Hokies de la saison. Virginia Tech doit remporter deux des trois prochains contre la Colombie-Britannique, NC State et Virginia pour garantir son éligibilité au bol.

La Colombie-Britannique (6-3, 3-2) cherchera à prolonger sa séquence de victoires et à améliorer ses perspectives pour la saison de bowling lorsqu’elle accueillera Virginia Tech (4-5, 3-2) samedi (midi) au Alumni Stadium.

«Nous savions que nous étions une bonne équipe et nous avons en quelque sorte trébuché en essayant de trouver notre identité et cela a pris un peu plus de temps que nous l’aurions souhaité», a déclaré l’entraîneur-chef de la Colombie-Britannique, Jeff Hafley. « Nous commencions à sentir que nous pouvions rivaliser avec n’importe qui après Florida State, qui a été décidé par un point supplémentaire manqué.

« Ensuite, vous ne jouez pas très bien à Louisville et c’était le moment le plus difficile. Mais les gars ont continué à travailler, à croire et à ne jamais faiblir. Pour gagner cinq matchs d’affilée, il faut être une bonne équipe de football. Cinq matchs de suite, ce n’est pas le fruit du hasard et cette équipe est constante depuis un bon moment et elle s’améliore.

De nombreux facteurs expliquent la montée en puissance des Eagles, mais le plus évident a été le jeu du quart-arrière Thomas Castellanos, un étudiant en deuxième année transféré du centre de la Floride.

Castellanos mène le pays en verges au sol par un quart-arrière avec 760 et est à égalité avec le vainqueur du trophée Heisman, Caleb Williams de l’USC, en tête avec 10 touchés au sol. Il est le premier du FBS parmi les quarts-arrières avec plus de 1 500 verges par la passe et 600 verges au sol.

Castellanos peut s’attendre à être un homme en fuite car Virginia Tech possède la course de passes la plus puissante de l’ACC. Les Hokies sont en tête de l’ACC avec 31 sacs menés par un boulet de démolition nommé Antwaun Powell-Ryland, un ailier droit hybride de 6-3 et 244 livres qui mène le club avec neuf sacs et 12,5 plaqués pour une défaite. Les Eagles contrent avec un quarterback mobile et une ligne offensive deuxième de l’ACC avec 10 sacs accordés.

“Je pense que tous ceux qui ont joué contre lui (Powell-Ryland) ont eu les mains pleines”, a déclaré Hafley. «Je suis excité de voir le match et nos gars l’affronteront parce qu’il est un très bon passeur.

« Il est vraiment explosif et il peut courir et il peut défendre et je pense que c’est un très bon joueur de football. Il a détruit beaucoup de jeux, donc c’est définitivement un gars sur lequel nous devons garder un œil et ils ont une très bonne ligne D intérieure.

Les Hokies ont un quart-arrière hybride à double menace de style Castellanos en charge de l’offensive. Kyron Drones a complété 114 passes sur 195 pour 1 306 verges et sept touchés avec deux interceptions. Il est deuxième de l’équipe pour la course au sol avec 406 verges et quatre scores.

Drones mesure 6-2, 234 livres et a établi des comparaisons avec l’ancien QB des Hokies Logan Thomas, qui a dirigé le spectacle à Blacksburg, en Virginie, de 2009 à 2013.

“C’est un joueur dynamique et il a l’air énorme sur la bande”, a déclaré Hafley. “C’est un gars plus épais, avec une bonne taille et il a un bras très fort qui peut vous étirer verticalement.”