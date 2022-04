Boston Celtics vs Brooklyn Nets: ‘In Tatum We Trust’ – les meilleures prises de l’ouverture palpitante de la série | Nouvelles de la NBA

Jayson Tatum s’est pavané dans le tunnel du TD Garden, levant les bras avec enthousiasme alors que les fans adorateurs poussaient des cris de joie célébrant son lay-up au buzzer de la victoire 115-114 de Boston sur Brooklyn.

Une femme tenait un panneau d’affichage blanc avec un message griffonné en vert qui disait : « In Tatum We Trust ».

Tatum a montré exactement pourquoi lors de ce dernier jeu devant la foule à guichets fermés de 19 156, clôturant une séquence qui illustrait parfaitement le niveau de travail d’équipe dont les Celtics avaient besoin pour surmonter une course de 15-2 au début du quatrième quart – et un inconscient 39 -effort de point du méchant de Boston Kyrie Irving – pour prendre une avance de 1-0 dans cette série de premier tour.

Ce jeu mène nos cinq plats à emporter alors que nous essayons de reprendre notre souffle en prévision du match 2 de mercredi au TD Garden:

Effort d’équipe ultime de Boston

Tous sauf un joueur [Daniel Theis] dans la formation de départ de Boston – qui a combiné pour 98 points soit dit en passant – a marqué au moins 20 points, mené par Tatum, qui a inscrit un sommet d’équipe de 31 points (9-18 FG).

Si vous revoyez son vainqueur, vous remarquerez que tous les joueurs sur le terrain pour les Celtics ont touché le ballon pendant cette séquence : Tout d’abord, Tatum a contesté une tentative de trois points de Kevin Durant et Al Horford a saisi le rebond. Horford a trouvé Derrick White sur la passe de sortie, et alors que le garde traversait le demi-terrain, il a tiré sur Jaylen Brown. Brown a frappé Marcus Smart, qui a transmis un tir pour trouver un Tatum coupant, qui a tourné autour d’Irving pour le lay-up battant le buzzer.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



L’incroyable buzzer-batteur de Jayson Tatum aide le Boston Celtic à battre les Brooklyn Nets dans une finition épique dans le premier match de la série éliminatoire



« C’est une sorte de microcosme de notre saison », a déclaré l’entraîneur des Celtics, Ime Udoka. « Jaylen aurait pu forcer le tir sur (Goran) Dragic. Il a vu trois gars sur lui, il a donné un coup de pied à Marcus [who] aurait pu forcer le tir sur deux gars. Il a fait semblant, aurait pu [taken] le pull-up [shot] et j’ai vu Jayson couper. Je pense que nous nous sommes largement éloignés du « ton tour, mon tour » pour la plupart, et nous aimons nous voir réussir. »

Un pandémonium s’en est suivi, laissant de nombreux habitants se demander si la victoire de dimanche était la plus forte qu’ils aient jamais entendue au TD Garden. Un scribe vétéran a déclaré que dimanche était le plus fort dont il se souvenait du lieu depuis 2010, lorsque les Celtics ont éliminé LeBron James et les Cleveland Cavaliers en demi-finale de la Conférence Est.

En parlant de travail d’équipe, Tatum a distribué sept de ses huit centimes en première mi-temps, en plus de décrocher le septième buzzer-batteur vainqueur de l’histoire des séries éliminatoires des Celtics. Le dernier buzzer-beater de l’équipe en séries éliminatoires est survenu en 2010, grâce à Paul Pierce.

Les Celtics ont dépassé les visiteurs 43-29 (dont 14-5 sur les planches offensives) et ont dominé le score de peinture 56-32.

Arrêter KD était la clé

Personne n’arrête jamais vraiment Kevin Durant, mais Boston l’a suffisamment ralenti pour remporter le premier match en lui jetant essentiellement l’évier de la cuisine tôt, ce qui a probablement affecté sa capacité à entrer dans un rythme plus tard dans le concours.

Durant a tiré 9 pour 24 sur le terrain et seulement 1 pour 5 sur trois pour ses 23 points, commettant un record de six revirements, dont quatre en première mi-temps seulement. Smart, Brown, Tatum, Horford et Grant Williams se sont relayés pour garder Durant en première mi-temps, le limitant à 2 tirs sur 10 et à seulement sept points.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Mo Mooncey prédit que les Celtics battront les Nets au premier tour des séries éliminatoires, mais BJ Armstrong prévient que si Boston ne termine pas la série tôt, Kevin Durant remportera le match 7 pour Brooklyn



Vous souvenez-vous de la première phrase de cette entrée ? Vous n’arrêtez jamais vraiment Durant, qui a terminé avec 17 points en seconde période, et a réussi ce gros coup avec un peu plus de huit minutes restantes pour donner aux Nets une avance de 100-98 alors que Brooklyn se ressaisissait d’un déficit de 15 points. Durant (4 477 points) a dépassé Jerry West (4 457) pour se classer huitième sur la liste des buteurs de tous les temps en séries éliminatoires de la NBA, mais les Nets ont maintenant perdu cinq de leurs six derniers matchs éliminatoires, dont quatre d’affilée sur la route.

Udoka a parlé avant le match du temps supplémentaire dont Boston disposait pour se préparer à Brooklyn, et ralentir Durant était sûrement un sujet de conversation.

Foul-fest au TD Garden

C’est le basket des séries éliminatoires. Donc, naturellement, une physique accrue l’accompagne, ainsi que des sifflets lâches d’un match bien arbitré en première mi-temps. À peine trois minutes après le début de celui-ci, Brooklyn avait déjà accumulé quatre fautes d’équipe – Seth Curry étant appelé pour deux dans ce laps de temps. Au moment où le match a atteint la marque de 6:25 du premier quart, Boston était déjà entré dans le bonus, tandis que Brooklyn n’était assis qu’à une faute d’écart.

Au cours du seul premier quart-temps, les équipes ont commis 18 fautes combinées, ce qui a semblé contribuer à une première mi-temps agitée avec très peu de déroulement du jeu alors que les équipes tentaient de s’adapter à l’arbitrage. Avec 8:48 à jouer, Irving est devenu le quatrième partant des Nets à accumuler sa quatrième faute.

Au total, les équipes se sont combinées pour 50 fautes. Étonnamment, personne n’a commis de faute.

L’effort épique d’Irving gâché par la défaite

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Kyrie Irving a terminé avec 39 points, 6 passes et 5 rebonds contre les Celtics de Boston



Hué et provoqué à chaque tour, Irving a bloqué le bruit et a atteint un sommet de 39 points qui l’ont inclus en accumulant 18 au quatrième quart, ce qui s’inscrit comme la deuxième meilleure production de score dans n’importe quel trimestre de ses séries éliminatoires. carrière.

Irving a percé trois points consécutifs pour lancer la course 15-2 de Brooklyn au début du quatrième quart, et vous avez pensé pendant une minute que les Nets allaient enfin sortir de leur record de 0-42 en séries éliminatoires en traînant par double chiffres pour commencer la dernière image. Non.

Ce qui est pire, c’est qu’Irving a sans doute diminué la plus grande performance individuelle jusqu’à présent dans les séries éliminatoires avec certaines de ses bouffonneries au TD Garden. Il a tourné son majeur vers les fans du TD Garden au troisième quart, et il y a une vidéo qui circule d’Irving criant apparemment une obscénité à un fan alors que Brooklyn se dirigeait vers les vestiaires à la mi-temps.

Les amendes arrivent.

Héros méconnus des deux équipes

Nic Claxton a remporté ce titre pour Brooklyn, alliant athlétisme et polyvalence en marquant 13 points sur le banc en 30 minutes de qualité. Claxton a englouti huit rebonds (six sur la vitre défensive) et a bloqué trois tirs, tirant 6 contre 8 depuis le sol, en plus de donner à Boston des crises avec ses revers et sa défense. Oui, les Celtics ont dominé Brooklyn dans le score de peinture (56-32), mais Claxton a fourni l’essentiel de la présence des Nets à l’intérieur.

Les problèmes de faute d’André Drummond ont probablement contribué à une nuit relativement calme, car il a été sifflé pour sa quatrième faute avec 4:58 à jouer en première mi-temps.

Horford reçoit le statut de héros méconnu pour les Celtics après avoir abattu un record de 15 planches.

« Certaines choses n’apparaissent pas toujours sur la feuille de statistiques », a déclaré Udoka à propos de Horford. « Il fait tout ce que nous demandons, qu’il s’agisse de garder les grands, de jouer la couverture tactile, de changer et de garder certains de ces gars. Nous savions que nous aurions un avantage sur la vitre, surtout quand ils vont avec leurs petites files d’attente et ils « Je change. Nous pouvons en profiter. Il a passé une excellente soirée. »

