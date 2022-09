Boston Celtics suspend son entraîneur pour la saison

BOSTON –

Les Celtics de Boston ont suspendu l’entraîneur Ime Udoka pour la saison 2022-23, avec effet immédiat, et sans aucune garantie qu’il sera de retour avec la franchise.

Les Celtics ont déclaré jeudi soir qu’Udoka avait été suspendu pour “violation des politiques de l’équipe”. Plus tôt jeudi, deux personnes au courant de l’affaire ont déclaré qu’Udoka était sanctionné en raison d’une relation inappropriée avec un membre de l’organisation. Ces personnes ont parlé à l’Associated Press sous couvert d’anonymat car l’équipe n’a pas révélé ce détail publiquement.

“Une décision concernant son avenir avec les Celtics au-delà de cette saison sera prise à une date ultérieure”, ont déclaré les Celtics.

Udoka, dans un communiqué publié par ESPN, s’est excusé mais n’a pas fourni de détails.

“Je tiens à m’excuser auprès de nos joueurs, de nos fans, de toute l’organisation des Celtics et de ma famille pour les avoir laissé tomber. Je suis désolé d’avoir mis l’équipe dans cette situation difficile et j’accepte la décision de l’équipe. Par respect pour toutes les personnes impliquées, Je n’aurai pas d’autres commentaires”, a-t-il déclaré.

L’une des personnes qui s’est entretenue avec l’AP a déclaré que l’entraîneur adjoint des Celtics, Joe Mazzulla, prendrait la relève par intérim.

Mazzulla a été interviewé pour le poste d’entraîneur de l’Utah Jazz cet été, un poste qui a finalement été attribué à Will Hardy, un autre assistant d’Udoka à Boston la saison dernière. Les autres entraîneurs adjoints d’Udoka étaient Damon Stoudemire, Ben Sullivan, Aaron Miles et Tony Dobbins.

Udoka a connu une brillante première saison avec les Celtics, terminant la saison régulière à 51-31 – 26-6 lors des 32 derniers matchs – et menant Boston devant Brooklyn, Milwaukee et Miami sur le chemin de la finale de la NBA. Les Celtics ont perdu la série de titres contre les Golden State Warriors en six matchs.

Perdre Udoka va être un coup dur pour une équipe qui est largement considérée comme l’une des favorites pour se disputer un titre NBA cette saison.

Les développements rappellent le bouleversement à travers la ville en 2020 lorsque le manager des Red Sox, Alex Cora, a été suspendu par la Major League Baseball pendant un an pour son rôle dans un scandale de vol de pancartes à son précédent emploi, avec les Astros de Houston. Au lieu de cela, les côtés se sont séparés.

Après une dernière place sous Ron Roenicke lors de la saison raccourcie par la pandémie, Cora a été réembauchée un an plus tard et accueillie à nouveau.

Il est très difficile de savoir si Udoka suivra cette voie.

Udoka, 45 ans, a passé l’essentiel de sa carrière de joueur NBA à San Antonio, puis a poursuivi son temps avec l’entraîneur des Spurs, Gregg Popovich, en rejoignant son équipe en tant qu’assistant. Udoka a fait partie du personnel des Spurs de 2012 à 2019, et il n’a pas fallu longtemps pour qu’il devienne l’un des noms qui avaient tendance à apparaître sur la liste restreinte des candidats lors de l’ouverture des postes d’entraîneur-chef.

Il a passé la saison 2019-2020 à Philadelphie, la saison 2020-21 à Brooklyn, puis les Celtics l’ont embauché en juin 2021 en tant que successeur de Brad Stevens – qui a occupé un poste de front-office.

“L’avenir est prometteur et nous ne faisons que commencer”, a déclaré Udoka après la finale de la NBA.

Peut-être pas.

Les Celtics organiseront une journée des médias, une session où les entraîneurs, les joueurs et les cadres rencontrent des journalistes, lundi et ouvriront le camp d’entraînement mardi. Et l’absence d’Udoka – qui était quatrième au scrutin de l’entraîneur de l’année de la NBA la saison dernière – éclipsera ce qui était censé être le début d’une saison de grandes attentes.

Cela ajoute également à une série de problèmes majeurs auxquels le club est confronté au début des entraînements.

Boston a fait de grands pas au début de l’intersaison, acquérant Malcolm Brogdon dans un échange de l’Indiana pour renforcer une zone arrière déjà solide, puis a ajouté l’attaquant vétéran Danilo Gallinari en tant qu’agent libre.

Mais le mois dernier, Gallinari s’est déchiré le LCA au genou gauche et sera perdu pour la saison à venir. Le centre Robert Williams, un élément majeur du système défensif de Boston qui a joué avec des problèmes de genou lors des séries éliminatoires de la saison dernière, est toujours aux prises avec des problèmes de genou et ne devrait pas être prêt à commencer cette saison.

Les Celtics ont également été mentionnés en bonne place dans les spéculations commerciales entourant l’attaquant de Brooklyn Kevin Durant, un All-Star éternel qui voulait être déplacé ailleurs par les Nets – puis a retiré cette demande après plusieurs semaines. Il aurait fallu un ensemble important de joueurs, dont probablement Jaylen Brown, pour débarquer Durant, et la discussion commerciale a probablement laissé certains s’interroger sur leur avenir à Boston.

La seule expérience précédente de Mazzulla en tant qu’entraîneur-chef est un passage de deux ans au Fairmont State de Division II en Virginie-Occidentale, où il est allé 43-17 et a fait le tournoi NCAA à sa deuxième saison. Mazzulla – un natif de la Nouvelle-Angleterre du Rhode Island – a joué son basket-ball universitaire en Virginie-Occidentale, a été assistant pour l’équipe de la G League des Celtics avant de prendre la relève à Fairmont State, puis a été à nouveau embauché par les Celtics en juin 2019 pour être une partie du personnel de Stevens.

Le dernier match de Mazzulla à Fairmont State était contre Mercyhurst. Son premier vrai match avec les Celtics sera un peu mieux regardé et suivi – contre Philadelphie, à Boston, le 18 octobre lors du premier match de la nouvelle saison NBA.

Il s’agit de la deuxième situation disciplinaire majeure en autant de semaines en NBA, après la décision prise la semaine dernière par le commissaire Adam Silver de suspendre Robert Sarver – le propriétaire des Phoenix Suns et de Phoenix Mercury de la WNBA – pendant un an et de lui infliger une amende de 10 millions de dollars après une enquête a montré qu’il avait tendance à se comporter de manière inquiétante sur le lieu de travail, y compris un langage abusif et raciste. Sarver a déclaré mercredi qu’il avait l’intention de vendre ses équipes.

——



Reynolds a rapporté de Miami.