Boston Celtics suspend l’entraîneur Ime Udoka pour toute la saison NBA

Les Celtics de Boston ont suspendu jeudi l’entraîneur-chef Ime Udoka pour toute la saison 2022-23 de la NBA pour “violation des politiques de l’équipe”.

“Une décision concernant son avenir avec les Celtics au-delà de cette saison sera prise à une date ultérieure”, a déclaré l’équipe dans un communiqué.

“La suspension prend effet immédiatement.”

Les Celtics n’ont pas précisé quelles étaient les violations de la politique d’Udoka.

ESPN et The Athletic ont rapporté que le Nigérian-Américain de 45 ans avait une relation consensuelle avec une femme membre du personnel des Celtics qui a enfreint le code de conduite de la franchise.

La punition, parmi les plus sévères jamais infligées à un entraîneur-chef de la NBA, s’accompagne du camp d’entraînement de pré-saison des Celtics qui doit s’ouvrir la semaine prochaine.

Dans une déclaration obtenue par ESPN, Udoka a déclaré qu’il acceptait la décision des Celtics.

“Je tiens à m’excuser auprès de nos joueurs, de nos fans, de toute l’organisation des Celtics et de ma famille pour les avoir laissé tomber”, a déclaré Udoka. “Je suis désolé d’avoir mis l’équipe dans cette situation difficile et j’accepte la décision de l’équipe.

“Par respect pour toutes les personnes impliquées, je n’aurai pas d’autre commentaire.”

L’entraîneur adjoint Joe Mazzulla interviendra en tant qu’entraîneur par intérim pour la campagne 2022-23, a rapporté ESPN.

Le meilleur assistant d’Udoka la saison dernière, Will Hardy, est parti en juin pour devenir entraîneur des Utah Jazz.

Udoka a remplacé Brad Stevens comme entraîneur la saison dernière après que Stevens ait été promu président des opérations de basket-ball après le départ de Danny Ainge.

Udoka a disputé sept saisons en NBA, les quatre dernières avec San Antonio avant la fin de sa carrière de joueur en 2011.

Il a été entraîneur adjoint à San Antonio, Philadelphie et Brooklyn avant de prendre en charge les Celtics en juin 2021 et a connu une première saison impressionnante.

Sous la direction d’Udoka, Boston a développé la meilleure défense de la NBA et a clôturé la saison dernière sur une séquence de 28-7.

Ils ont battu les Brooklyn Nets étoilés au premier tour, puis ont évincé les Milwaukee Bucks en sept matchs au deuxième tour.

Ils ont envoyé le Miami Heat en sept matchs lors de la finale de la Conférence Est pour atteindre la finale de la NBA pour la première fois depuis 2010.

Ils sont tombés en six matchs contre les Golden State Warriors lors de la série de championnats en juin, mais les joueurs ont fait l’éloge d’Udoka.

“Quand vous avez un entraîneur qui est prêt à vous tenir responsable, et pas seulement vous mais tous les membres de l’équipe de la même manière, c’est comme ça que vous savez que vous avez l’étoffe d’un grand entraîneur qui essaie d’aller quelque part de spécial”, a déclaré Marcus Smart de Boston. lors des finales NBA.

Scandales de la NBA

La tourmente ajoute de l’incertitude à la prochaine campagne des Celtics après ce qui avait été une intersaison encourageante qui comprenait l’acquisition de Malcolm Brogdon et de l’agent libre vétéran Danilo Gallinari.

Gallinari s’est déchiré un ligament au genou gauche en jouant pour l’Italie lors d’un match de qualification pour la Coupe du monde de basket-ball en août et manquera la saison.

Le centre des Celtics, Rob Williams, devrait manquer le début de la saison après une opération au genou.

L’affaire est aussi un nouveau scandale pour la NBA à l’approche du début de saison du 18 octobre.

Robert Sarver, propriétaire des Phoenix Suns en difficulté, interdit pendant un an et condamné à une amende de 10 millions de dollars par la NBA pour propos racistes misogynes et intimidation au travail, a déclaré mercredi qu’il vendrait les Suns et le Phoenix Mercury de la WNBA.

Cette annonce est intervenue après que des stars de la NBA, dont les Suns Chris Paul et les Los Angeles Lakers LeBron James, ont dénoncé la punition de la NBA infligée à Sarver comme étant trop indulgente.

Sarver a également subi la pression des sponsors, le soutien des Suns PayPal déclarant qu’il ne renouvellerait pas son accord avec l’équipe si Sarver revenait après sa suspension.

