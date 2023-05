Boston Celtics reste en vie contre Miami Heat, revient à 2-3 dans la série Best-of-seven

Boston a inscrit 16 tirs à trois points lors d’une victoire dominante 110-97 contre le Miami Heat jeudi qui a maintenu les Celtics en vie dans la poursuite du championnat NBA.

Pour le deuxième match consécutif, les Celtics ont repoussé l’élimination, réduisant le déficit de la meilleure des sept finales de la Conférence de l’Est à 3-2 avec le triomphe fil à fil.

A LIRE AUSSI | Manchester United sécurise le retour de la Ligue des champions après la victoire de Chelsea

Miami aura une autre chance de clôturer le match lorsqu’il accueillera le sixième match samedi. Les Celtics tenteront de faire un pas de plus pour devenir la première équipe de la NBA à se rallier à un déficit de 3-0 pour remporter une série éliminatoire au meilleur des sept.

« La seule chose qui peut nous arrêter, c’est nous », a déclaré l’attaquant des Celtics Jaylen Brown lors d’une interview sur le terrain.

Devant une foule ravie et bruyante au TD Garden de Boston, les Celtics ont regardé chaque pouce les favoris qu’ils étaient avant le début de la série – avant que le Heat, huitième tête de série, ne remporte les deux premiers matchs à Boston, puis embarrasse les deuxièmes têtes de série du troisième match.

Quatre partants des Celtics ont marqué plus de 20 points, avec Derrick White en tête avec 24 lors d’une nuit où il a fait six des huit tentatives à trois points.

« J’ai eu une belle apparence et j’ai réussi à les renverser, et j’ai en quelque sorte roulé avec », a déclaré White, qui a déclaré que la concentration défensive du Heat sur Brown et son compatriote ailier vedette Jayson Tatum lui avait donné plus de marge de manœuvre.

Marcus Smart en a ajouté 23 et a réussi cinq interceptions tandis que Brown et Tatum en ont marqué 21 chacun.

Plus important encore, les énergiques Celtics ont harcelé le Heat en 16 revirements qui ont conduit à 27 points de Boston.

Ils avaient 17 points de deuxième chance contre sept à Miami.

« Ce soir, nous étions l’équipe la plus difficile à jouer », a déclaré Brown. « Nous avons donné le ton du début à la fin. »

Boston a été enfermé aux deux extrémités du terrain dès le premier avertissement, rugissant à une avance de 23-7 en quelques minutes.

Après que Tatum ait été sifflé pour une faute technique avec 8:43 au premier quart, les Celtics ont répondu avec trois trois points consécutifs.

Tatum a marqué 12 points au premier quart et Brown a pris le relais avec 12 au deuxième.

Pendant ce temps, le talisman de Heat Jimmy Butler a eu du mal à démarrer, marquant huit points en première mi-temps et terminant avec 14 – son match le plus bas des séries éliminatoires. Il a raté la majeure partie du quatrième quart-temps.

Duncan Robinson a mené le Heat avec 18 points sur le banc. Bam Adebayo a marqué 16 points mais a craché six revirements.

Kyle Lowry partant au poste de meneur après que Gabe Vincent ait été exclu avec une entorse à la cheville, a marqué cinq points avec quatre revirements.

« Nous devons juste mieux jouer », a déclaré Butler. « Mieux commencer le match, sur les partants, rendre les choses plus difficiles pour eux.

« Ils sont dans un rythme depuis le début du match », a ajouté Butler. « Mais nous allons toujours rester positifs, sachant que nous pouvons et nous gagnerons cette série. Nous devrons simplement la clôturer à domicile. «

Butler a déclaré que le Heat avait permis à ses difficultés de tir d’affecter son intensité défensive.

« Mais c’est facilement corrigible », a-t-il déclaré. « Il suffit de sortir et de jouer plus fort dès le saut. »

Le Heat, qui a remporté le titre NBA en 2006, 2012 et 2013, n’a encore besoin que d’une victoire de plus pour atteindre une septième finale NBA.

Boston, dont les 17 titres NBA sont à égalité avec les Lakers de Los Angeles pour le plus de l’histoire, a tout remporté pour la dernière fois en 2008 et a échoué lors de la série de championnats de la saison dernière contre les Golden State Warriors.

Les vainqueurs de la série affronteront le champion de la Conférence Ouest Denver Nuggets, qui a balayé les Lakers en quatre matchs pour atteindre la finale de la NBA pour la première fois.

White a déclaré que les Celtics s’attendent à un formidable défi à Miami samedi.

A LIRE AUSSI | Mohamed Salah « dévasté » alors que Liverpool manque sa place en Ligue des champions

« La foule va être dedans. Ça ne va pas être facile », a-t-il déclaré. « Cela va prendre 48 minutes de combat, de grattage, de griffes, et nous devons trouver un moyen de gagner. »

L’entraîneur du Heat, Erik Spoelstra, ne s’est pas inquiété du fait que deux grosses défaites aient démoralisé son équipe.

« Qui se soucie de l’humeur? », A déclaré Spoelstra. « Nous avons un groupe noueux. C’est une série compétitive. Vous vous attendez toujours à ce que les choses soient difficiles lors des finales de conférence. »

(Cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de News18 et est publiée à partir d’un flux d’agence de presse syndiqué – AFP)