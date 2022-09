Boston Celtics Ime Udoka suspendu pour une liaison avec le personnel féminin

La saison NBA devrait commencer dans environ trois semaines et cette histoire n’était absolument pas sur notre carte BINGO de prédictions pour ce que nous pourrions voir.

Hier soir, Adrian Wojnarowski d’ESPN a publié un tweet vaguement spécifique sur l’entraîneur-chef des Boston Celtics, Ime Udoka…

La Twitterverse était aussi choquée que confuse car cette “nouvelle” ne révélait aucune information significative sur ce qui se passait.

Cette “spéculation bizarre” a duré toute la nuit jusqu’à ce que nous ayons enfin une mise à jour légitime sur ce qui s’est réellement passé…

Non seulement c’est de sa poche parce que le service des ressources humaines est une vraie chose, mais aussi, IME UDOKA SORTAIT AVEC UNE NIA HEUREUSES ET RAYONNANTES LONGTEMPS ! Nous ne savons évidemment pas si elle lui pardonnera ou non mais nous allons utiliser le passé jusqu’à ce que nous entendions le contraire parce que c’est très embarrassant. Cette affaire fait suite à la nomination d’Udoka comme l’un des meilleurs entraîneurs de la ligue la saison dernière. Les Celtics étaient une équipe moyenne pendant la majeure partie de la saison, mais Udoka a été crédité de leur incroyable revirement qui a donné à l’équipe un 28-7 lors de leurs 35 derniers matchs selon ESPN. Cet élan a contribué à propulser l’équipe vers la finale de la NBA où elle a perdu contre les Golden State Warriors.

Plus de détails sur les manigances sordides d’Udoka sont susceptibles d’émerger au cours des prochains jours et nous vous tiendrons au courant au fur et à mesure des nouvelles.