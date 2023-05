Boston Celtics enregistre une victoire sensationnelle contre Miami Heat pour niveler la série

Avec un buzzer-batteur dramatique de Derrick White, les Boston Celtics ont forcé leur série de finales de la NBA Eastern Conference avec le Miami Heat à un septième match gagnant-gagnant lors d’une victoire époustouflante de 104-103 dans le sud de la Floride samedi.

Les Celtics ne sont devenus que la quatrième équipe de l’histoire de la NBA à niveler une série de séries éliminatoires au meilleur des sept après avoir mené 3-0.

Ils auront désormais une chance lundi de marquer une étape encore plus impressionnante s’ils peuvent devenir la première équipe à remporter une série après avoir perdu les trois premiers matchs et gagner une place en finale contre les Denver Nuggets.

Ce fut une défaite écrasante pour Miami, qui était à moins d’une seconde d’atteindre sa septième finale NBA avant la touche inspirée de White.

Les Celtics avaient mené pendant la majeure partie du concours, mais Miami semblait avoir remporté la victoire et la série lorsque Jimmy Butler a été victime d’une faute, tentant un tir à trois points, par Al Horford de Boston.

Avec trois secondes à jouer au chronomètre, Butler, qui avait été bien en dessous de la normale jusqu’à ce qu’il revienne en vie à la fin du quatrième quart, a gardé son sang-froid pour couler les trois lancers francs et donner au Heat une avance de 103-102.

Face à l’élimination, la tentative à trois points de Marcus Smart a rebondi sur le bord, mais White était alerte et fort pour faire basculer le rebond dans le seau, le tir ne laissant le bout de ses doigts qu’une fraction de seconde avant le buzzer.

La foule de Miami était bouleversée alors que les Celtics célébraient en groupe sur le terrain.

« Le ballon est venu vers moi, j’ai réussi le tir. C’est ce que j’ai vu », a déclaré White, réfléchissant au moment de la victoire.

« Ça faisait du bien. Tout le monde me demandait, ‘tu l’as enlevé ?’ Et j’étais comme, ‘Ouais, je pense que oui’, mais c’était si proche, on ne sait jamais », a-t-il dit.

« Je suis content que nous ayons gagné. Quoi qu’il en coûte. Nous nous sommes mis le dos au mur. Juste heureux que nous ayons gagné. »

L’entraîneur de la chaleur, Erik Spoelstra, a regretté la chance de son équipe lors du jeu final décisif.

«Cette chose a juste rebondi d’une manière différente. C’est le seul endroit où il aurait pu rebondir pour nous blesser. Je pensais que nous avions couvert beaucoup de choses sur ce jeu et parfois les choses ne vous dérangent pas », a-t-il déclaré.

Jayson Tatum a mené Boston avec 31 points et a récolté 11 rebonds et cinq passes décisives, tandis que Jaylen Brown a récolté 26 points et 10 rebonds.

Butler est entré dans le quatrième quart avec seulement neuf points mais a terminé avec 24, tandis que Caleb Martin a fourni 21 points pour Miami.

Butler n’a tiré que 5 sur 21 et a pris la responsabilité de la situation de Miami.

« J’ai dit aux gars dans le vestiaire, si je joue mieux, nous ne sommes même pas dans cette position », a déclaré Butler, qui a juré d’être de retour à son meilleur niveau dans le septième match.

Les Celtics avaient mené de 11 points au milieu du deuxième quart alors que Miami se débattait aux deux extrémités du terrain, mais le Heat s’est rallié pour réduire le déficit à 57-53 à la mi-temps.

Boston a ouvert une autre avance à deux chiffres dans le troisième, mais une fois de plus, il ne pouvait pas tout à fait ignorer Miami, et le Heat a trouvé un moyen de prendre la tête avec une mise en place de la pointe de Butler, ce qui en fait 83-82 avec 7:57 à gauche. dans le quatrième.

Mais les Celtics ont fortement réagi avec une course de 16-5 avant que le drame tardif ne commence à se dérouler, Butler marquant 10 points pour donner à Miami la tête avec trois secondes à faire.

Butler était philosophe dans la défaite.

« C’est du basket pour toi. Le basket à son meilleur. Très, très, très divertissant », a-t-il déclaré.

« On peut le faire. Je sais que nous le ferons. Nous devons aller sur la route et gagner dans un environnement très, très, très difficile. Mais nous en sommes capables. Alors occupons-nous. »

L’élan est clairement avec Boston après avoir encore une fois rugi d’une éventuelle sortie.

«Cela vous donne un coup de pouce suprême dans la confiance, mec. Ce n’est pas pire que d’être mené 0-3. Nous avons l’impression d’avoir été en enfer et de revenir », a déclaré Brown.

«Nous avons le sentiment que nous pouvons faire face à toute adversité qui nous est lancée pendant la durée du match ou la durée de la saison ou en séries éliminatoires. Tout cela ne signifie rien si nous ne sortons pas et ne faisons pas de notre mieux chez nous lundi soir. »

