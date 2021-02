Boston arrête le programme des écoles supérieures en raison de problèmes d ‘«  équité’ ‘après qu’une étude a révélé qu’il y avait trop d’étudiants «  blancs et asiatiques’ ‘

Les écoles publiques de Boston, dans le Massachusetts, suspendent les nouvelles inscriptions à un programme d’études avancées en invoquant des préoccupations concernant les «inégalités» qui auraient émergé pendant la pandémie de Covid-19 et la nécessité d’être plus «antiraciste».

Les élèves de quatrième année qui espèrent entrer dans le programme Advanced Work Classes (AWC) n’ont pas de chance, après que la surintendante des écoles publiques de Boston, Brenda Cassellius, a appelé à une interruption d’un an pour le programme cette semaine. Le site Web du district dit maintenant «Les informations sur l’admission seront disponibles au cours de l’hiver 2021.»

«Il y a eu beaucoup d’iniquités qui ont été mises au jour dans la pandémie et auxquelles nous devons nous attaquer», Cassellius a déclaré vendredi à WGBH, la radio publique locale. «Il y a beaucoup de travail que nous devons faire dans le district pour être antiraciste et avoir des politiques où tous nos étudiants ont une chance juste d’obtenir une éducation équitable et excellente.»

Les élèves de cinquième et sixième années déjà inscrits au programme seront autorisés à rester, mais aucun nouveau candidat ne sera admis, a déclaré le district scolaire.

Une analyse de district du programme a révélé que plus de 70 pour cent des étudiants inscrits étaient « Blanc et asiatique » alors que près de 80% de tous les étudiants du BPS sont « Hispanique ou Noir », WGBH a rapporté.

AWC est un programme d’apprentissage accéléré qui offre aux étudiants « Sujets étudiés plus en profondeur, plus de travail scolaire et plus d’étude à domicile » que le programme traditionnel. Des 453 étudiants invités à participer l’automne dernier, 143 ont posé leur candidature et 116 se sont inscrits. Il est actuellement proposé par cinq écoles, dont l’une est située dans le quartier chinois de Boston.

L’administration Biden a déclaré que «l’équité» – l’égalité des résultats, qui nécessite une discrimination contre certains groupes et en faveur d’autres – est la pierre angulaire de ses politiques étrangères et nationales. Certains groupes américano-asiatiques se sont toutefois opposés, soulignant que sa mise en œuvre dans les écoles a un impact direct sur leur communauté, ce qui accorde une grande valeur à l’éducation.

Plus tôt cette semaine, la Chinese American Citizens Alliance (CACA) du Grand New York a dénoncé la théorie critique de la race – d’où proviennent les concepts d’« équité » et d’« antiracisme » – comme une fraude, «Raciste, répressif, discriminatoire et source de division» à ses racines mêmes, qui, selon lui, étaient dans la philosophie communiste.

