Bostic de la Fed dit qu’il n’y a aucune raison de changer de politique malgré les craintes d’inflation

« Je suis un gars nerveux. Je pense toujours à des scénarios. Restons-nous à notre place trop longtemps? Mais je ne vois pas ça en ce moment, et je ne pense pas vraiment que nous devons agir, » il a dit. « Donc, je vais garder les yeux ouverts et je vais certainement faire très attention. Mais ce n’est pas le moment où nous devons envisager de bouger. »

Cependant, le rapport décevant sur l’emploi d’avril, avec une masse salariale non agricole n’augmentant que de 266 000 contre 1 million, a probablement mis les décideurs politiques de la Fed en attente, où Bostic a déclaré qu’il le serait jusqu’à ce qu’il voit une reprise économique plus large.

La Fed s’est engagée à maintenir sa politique en place jusqu’à ce qu’elle atteigne un objectif d’emploi complet et inclusif, et permettra à l’inflation de dépasser son objectif de 2% jusqu’à ce qu’elle se situe en moyenne autour de ce niveau pendant une période prolongée.

Les mesures de l’inflation fondées sur le marché continuent d’augmenter. Le point mort à 5 ans, qui compare les obligations indexées sur l’inflation aux bons du Trésor de même durée, est à 2,68%, son plus haut niveau depuis juillet 2008.

Cependant, d’autres mesures, y compris l’indice préféré des dépenses de consommation personnelles de la Fed et la mesure des anticipations d’inflation de la Fed de Cleveland, se situent bien dans la fourchette cible de la banque centrale.

En fait, Bostic a déclaré qu’il considérait la hausse de l’inflation comme un signe positif. Lui et d’autres responsables de la Fed ont radié les hausses de prix les plus récentes en raison de facteurs temporaires qui s’atténueront probablement plus tard cette année.

«Je pense en fait qu’avoir un niveau d’inflation sain est un signe que l’économie est saine, que l’économie va être dynamique et en croissance et que cela devrait se traduire par des emplois pour les personnes qui préoccupent tout le monde au bas du salaire. distribution », a-t-il dit.

« Donc [if] nous n’avons pas une économie qui embauche les gens afin qu’ils puissent avoir des emplois et accéder à une trajectoire plus durable, alors nous aurons un problème beaucoup plus difficile à affronter », a-t-il ajouté.

Bostic a déclaré que les chercheurs de la Fed d’Atlanta passeront l’été à parler aux travailleurs, aux propriétaires d’entreprises et à d’autres pour avoir une meilleure idée des anticipations d’inflation à venir.

« Je ne pense pas que nous aurons des réponses à ce sujet avant au moins le début de l’automne, et cela prendra plus de temps que cela », a-t-il déclaré. « Tout dépend de la rapidité avec laquelle nous nous rétablissons. »