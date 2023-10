Dans l’actualité #BOSSIPSounds, un signataire de Ne-Yo L’empreinte de Compound Entertainment fait grésiller les skivvies avec sa dernière offre musicale.

Zaé France a récemment illuminé un mixeur média ATL exclusif et présenté de nouveaux visages à son projet, Rhythm N’ Backwoods Szn II.

Sorti en août, le projet est la suite de la sortie française de 2019 et l’offre de 14 titres comprend des morceaux comme « ThisVibeAintForEverybody » et « Take It All », pour lequel il a récemment publié un visualiseur.

On y voit l’artiste basé à Los Angeles fumer et profiter de la compagnie d’une charmante jeune femme tout en chantant des suites d’hôtel et des « draps en désordre ».

« Ce n’est pas un travail pour moi, j’adore faire de la musique », a déclaré France à propos de sa carrière. Bleu Mag. « N’importe quelle chanson que vous m’entendez sortir, j’en suis amoureux et j’y tiens. Tout ce que vous obtenez de moi est de mon point de vue et de ce à quoi je veux que le R&B sonne. Si vous rockez avec, je l’adore et sinon « Cette ambiance n’est pas pour tout le monde. »

La France se produit également lors de plusieurs retours au HBCU, notamment à l’Université Clark d’Atlanta et à Spelhouse.

« Je n’ai jamais été à un HBCU Homecoming auparavant… à bientôt », a-t-il sous-titré un article récent présentant les dates de sa tournée de retrouvailles.

Que pensez-vous de Zae France ?