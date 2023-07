BossipSounds Flyana Boss est le duo viral que vous devez connaître

Le dernier Visage frais vendredi de Mois de la musique noire ne serait pas complet sans Patron Flyana. Leur chanson à succès « You Wish » envahit les rues, les réseaux sociaux et cet été.

Ce mois-ci, nous braquons les projecteurs sur les artistes prometteurs qui font leur marque dans l’industrie. Si vous êtes nouveau dans la sensation virale Flyana Boss, laissez #BOSSIPSounds vous faire découvrir les vedettes « faites de sucre, d’épice, Kanekalonet de la cannelle.

Les « meilleures amies qui font de la musique ensemble » sont Bobbi Lanea, originaire de Detroit, et Folayan Kunerede, de Dallas. Suite à cette passion, ils se sont rencontrés alors qu’ils étaient étudiants en musique à Los Angeles.

L’échange de couplets sur des rythmes YouTube est devenu la base de Flyana Boss. Les amis étonnamment introvertis se sont entraidés pour sortir de leurs coquilles et dans leurs sacs créatifs.

« J’ai toujours admiré la musique de Folayan et son ambiance. Depuis que nous nous sommes rencontrés, je me suis dit : ‘Whoa, cette fille est incroyable !’ Elle était toujours en avance sur son temps pour moi. J’avais toujours l’habitude de faire de la musique seul », a déclaré Bobbi HotNouveauHipHop. « J’avais l’habitude d’écrire, de produire et d’enregistrer tout seul parce que je me sentais très nerveux à l’idée d’être créatif avec d’autres personnes. Folayan a atténué tout cela parce qu’elle croyait en moi et qu’elle m’a toujours encouragé.

Avec leur dernier EP sorti le 16 juin, Faites-en un double, Flyana Boss fléchit leur lyrisme indéniable et leur énergie irrésistible. « You Wish » tisse des paroles ultra citables, des punchlines amusantes et une énergie de méchant insouciante sur un rythme de piano entraînant.

Au lieu d’attendre que d’autres créateurs sautent sur leur vague, Flyana Boss a transformé les tours de victoire de leur plus grand succès à ce jour en un mouvement.

L’éclat derrière les vidéos virales et les étoiles montantes de Flyana Boss

Flyana Boss a intelligemment transformé ses fans en collaborateurs, prenant des suggestions pour savoir où ils devraient passer ensuite. Dans une série de TikToks hilarants, les artistes ont traversé la promenade et la jetée de Santa Monica, un train, Ikea, McDonald’s, In N Out et Disney Land. Ils ont accepté le défi d’une église mais ont fait un compromis en reprenant leur souffle en dehors de celle-ci.

Les visuels viraux en face évoquent des classiques comme « Put Your Hands My Eyes Can See » de Busta Rhymes et « Sock It 2 ​​Me » de Missy Elliott. Cependant, la livraison à haute énergie du groupe, le travail de caméra créatif et, plus récemment, le sprint spontané forgent un style digne de frénésie qui leur est propre.

Le groupe adopte une approche tout aussi rafraîchissante pour bon nombre de leurs favoris accrocheurs. S’inspirer des comptines ou de la « Bohemian Rhapsody » de Queen attire les utilisateurs occasionnels des médias sociaux dans leur légion croissante de fans. Des chansons comme « Miss Me », « Mango Banananas », « Ring Around » et « Mama Mia » font basculer le familier dans le terrain de jeu lyrique des femcees à l’esprit libre.

Pour tous les artistes qui espèrent décoller sur TikTok, une ascension fulgurante comme celle de Flyana Boss est un rêve devenu réalité. Ils ont déjà plus de 600 000 abonnés et 15 millions de likes sur la plateforme, et ces chiffres ne font qu’augmenter à partir d’ici. Le charisme de rendre chaque nouvelle vidéo pour leurs vers divertissants sans fin témoigne d’un sérieux pouvoir de star.

À quoi d’autre les fans peuvent-ils s’attendre de Flyana Boss ?

L’autre moitié de Faites-en un double, « Trashboi » est plus qu’une ode hilarante à embrasser des crapauds avant de trouver votre prince. Cela montre que les vidéos virales bien-aimées ne font qu’effleurer la surface de leur immense talent. Les musiciens de formation classique ont des bars, des voix et bien plus encore.

Avec une énergie authentique et des couplets stimulants, chaque clip du duo vraiment dynamique ressemble à une fête à laquelle nous sommes tous invités. La paire prolifique maintiendra probablement l’élan avec plus de musique. Flyana Boss a sorti trois mini-EP cette année, dont Vitamine FB et Boffum.

« Ouais, nous sommes comme deux produits chimiques dans le tableau périodique qui brûlent dans le bon sens et vont ensemble », a déclaré Bobbi. « Nous faisons de la musique ensemble tout le temps. C’est notre bouée de sauvetage. Flyana Boss est toute notre vie.

Où les méchants pétillants devraient-ils courir ensuite? Il semble que Flyana Boss sera bientôt prête à faire du Hip-Hop aux côtés de toutes les autres femmes qui dominent actuellement le jeu.

Quelle est votre vidéo préférée de Flyana Boss ?