BOSSIP’s Best In Black-Owned 2023

Le 16 juin, notre véritable fête de l’indépendance, est là, réjouissons-nous et soutenons les entreprises noires. La plus ancienne commémoration de la fin de l’esclavage célébrée à l’échelle nationale est officiellement là, c’est donc l’heure de la conférence annuelle de BOSSIP Meilleur dans la propriété noire guide des cadeaux. Le 19 juin, observé chaque année le 19 juin et déclaré jour férié fédéral par le président Biden en 2021, est un moment où nous célébrons les esclaves de Galveston, au Texas, apprenant enfin leur liberté des années après la signature de la proclamation d’émancipation. C’est aussi un moment où nous pouvons commémorer le fait d’être Noir en fraternisant, en envoyant un cadeau à quelqu’un et en travaillant sur des moyens de créer de la richesse générationnelle dans la communauté noire. Le premier Juneteenth en 1866 a été célébré avec de la nourriture et des chants, et les esclaves auraient « jeté leurs haillons dans la rivière » et se sont habillés en affranchis après avoir appris qu’ils étaient libres. Même si vous ne vous habillez peut-être pas pour le 19 juin 2023, vous cherchez peut-être à célébrer le 19 juin avec style en mettant à profit la puissance du dollar noir. Si tel est le cas, ceci est le guide cadeau pour vous. « Best In Black Owned » de BOSSIP comprend le maquillage, les soins de la peau, les vêtements, l’alcool, les articles pour la maison, les accessoires, etc. Tout comme en 2020, 2021 et 20222, la liste est pas complet et constamment mis à jour; faites-nous savoir dans les commentaires d’autres marques appartenant à des Noirs à soutenir !