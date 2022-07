BOSSIP s’entretient avec le casting de “Secret Society 2 : Jamais assez”

Les superbes stars d’une suite animée mettant en vedette Vivica A. Fox et Blac Chyna se sont entretenues avec BOSSIP avant sa première populaire.

Miasha Coleman et le casting de son deuxième film autodidacte, “Société secrète 2 : Jamais assez” s’est penché sur leur film qui suit l’histoire d’une chercheuse d’or qui a été jetée – et tout le drame de haute couture qui l’accompagne dans son ascension vers les rangs du jeune Hollywood.

Une description officielle du film qui a été présenté en première sur Prime Video le vendredi 29 juillet se lit comme suit;

Celess (Reyna Love) fait sa tournée pour prouver sa fidélité au jeu avec la meilleure amie Si Si (Adejah Parrish). Ce n’est pas une question de savoir si votre passé vous rattrapera, c’est quand ! Dans cette suite au rythme effréné et au bord de votre siège du film de l’année 2021, les téléspectateurs auront encore plus de rebondissements qu’auparavant. Celess est de retour dehors ! Avec une nouvelle faim et une meilleure amie, Si Si, avec qui manger, elle ne perd pas de temps à remplir son assiette. Elle et Si Si gravissent les échelons du jeune Hollywood et sont sur le point de devenir grands, mais c’est à ce moment-là qu’ils apprennent que “plus vous êtes gros, plus vous tombez dur” – surtout lorsque votre passé tire sur vos Louboutins. Reprenant là où Secret Society s’est arrêtée, la mode, le drame et les rebondissements de Secret Society 2 visent tous à prouver une chose et c’est dans le monde de l’amour contre la douleur de Celess, c’est Never Enough. https://www.youtube.com/watch?v=pAX0gDfWMEc

Une suite au film original qui est venu après que Coleman a obtenu un contrat à six chiffres de Simon & Schuster pour son livre éponyme, “Secret Society” a culminé en tant que film n ° 3 sur les services de streaming de Prime Video.

Maintenant, avec la suite officiellement diffusée, Coleman et les stars du film ; Reyna Love, Erica Pinkett, Adejah Parris et Tarie Jae ont déclaré à BOSSIP qu’ils espéraient que «Secret Society 2: Never Enough» connaîtrait un succès similaire.

“Choisir les filles pour être les stars du film, c’était quelque chose qui était essentiel pour moi parce que c’était basé sur le livre”, a déclaré Coleman à BOSSIP à propos du #BlackGirlMagic dégagé par le casting. «Quand quelque chose est basé sur le livre, vous imaginez déjà à quoi ressemblent ces personnages, comment ils bougent, comment ils sonnent. Et donc, ce n’était pas comme lancer un casting pour un projet général, vous deviez choisir la bonne personne qui donnait cette ambiance. “Quand j’ai pu être béni, parce qu’ils sont vraiment une bénédiction pour moi, je suis tombé sur la page Instagram de Reyna et je me suis dit : ‘Cette fille est Celeste, j’espère qu’elle pourra jouer !'”

« Et puis avec Erica [Pinkett] qui a joué Tina, son jeu est tout simplement phénoménal. Je pense que tout le monde peut en témoigner et elle vient de donner Tina.

«Et puis la nouvelle venue Adejah Parrish qui joue Si Si, elle est basée sur un personnage du boo. Je devais m’assurer qu’elle ressemblait à ce à quoi tout le monde s’attendait à ce qu’elle ressemble.

Coleman a ensuite raconté une histoire sur la façon dont Tarie Jae a soutenu le film original “Secret Society” et a donné des commentaires et un aperçu de la communauté LGBTQ avant de s’auditionner et de décrocher un rôle dans la suite.

“Pendant que j’écrivais, je me disais que j’avais un rôle pour toi, et elle l’a bien mérité !” dit Coleman.

Les dames de «Secret Society 2: Never Enough» font tourner les têtes lors de leur première

En plus des actrices susmentionnées, la star de “Secret Society 2: Never Enough” Blac Chyna et Vivica A. Fox ont assisté à la première du film à Atlanta.

Conformément au penchant du film pour la haute couture, toutes les dames de “Secret Society 2: Never Enough” ont fait tourner les têtes avec des looks remarquables sur le tapis rouge.

Quel look de “Secret Society 2 : Never Enough” préférez-vous ?

Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous.