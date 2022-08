Bosses ou nids de poule ? Desis essaie de décoder un panneau de signalisation “peu commun” repéré à Bangalore

Il y a des panneaux de signalisation qui ne sont pas aussi simples et faciles à comprendre. Dans le même ordre d’idées, la curiosité d’un habitant de Bengaluru a aidé les gens à apprendre la signification d’un nouveau panneau routier, que l’on a peut-être rarement repéré. L’utilisateur de Twitter qui s’appelle Aniruddha Mukherjee a téléchargé une image du panneau et a demandé aux gens de le lui faire comprendre.

« De quel symbole de circulation s’agit-il ? Ceci est mis en place juste avant le signal de Hopefarm ! #curieux », lit-on dans sa légende.

De quel symbole de circulation s'agit-il ? Ceci est mis en place juste avant le signal de Hopefarm !

Alors que beaucoup ont eu des réactions hilarantes à ce sujet, la police de la circulation de la région de Whitefield a répondu à sa question. “Cher Monsieur, il s’agit d’un panneau d’avertissement qui (avertit) qu’une personne aveugle peut probablement être sur la route (et vous devez donc) faire preuve de prudence en conduisant. Il y a une école (pour les aveugles) à Hope Farm Junction où ce panneau est placé », a déclaré la police de la circulation. Regarde:

“Et je pensais que c’était un signe de nids-de-poule à venir”, a commenté un utilisateur de Twitter. Une autre personne a écrit : “Ce panneau indique que les personnes aveugles peuvent utiliser la route, alors soyez vigilant, et spécialement ce panneau installé à proximité de l’école des aveugles, ou régulièrement ou se déplaçant dans des endroits probables.”

Cela survient quelques jours seulement après la découverte de quelques panneaux insolites “pas de stationnement” de Bengaluru qui ont laissé les internautes en deux. Cela s’est produit lorsqu’un utilisateur de Twitter nommé Aditya Morarka a partagé deux images de panneaux d’interdiction de stationnement à l’extérieur d’une maison à Koramangala. “Ne pensez même pas à vous garer ici”, lit le premier panneau. Un autre panneau disait : « Pas de stationnement, pas pendant 5 minutes, pas pendant 30 secondes, pas du tout ! ». Les panneaux montrent clairement à quel point les propriétaires des maisons sont réticents à ce que des personnes au hasard garent leur voiture devant les maisons d’autres personnes.

Les gens ont commencé à comparer ces panneaux de stationnement avec Pune et d’autres villes. Alors que certains étaient favorables à ces panneaux, d’autres pensaient qu’on ne pouvait pas être empêché de se garer. «Nous avons souvent eu des gens qui se sont garés devant notre porte, nous avons dû emmener l’auto Even à l’hôpital. J’étais dans mon dernier trimestre de ma grossesse et je marchais à l’intérieur.

Un type a garé sa voiture devant le portail. Lui a-t-il demandé poliment, il m’a crié dessus. Les expériences ont dû les rendre ainsi », a écrit un utilisateur de Twitter. Une autre personne a écrit: «Le stationnement devant Gates est définitivement interdit car l’accès ne doit pas être bloqué. Mais les routes sont des espaces publics. Seul @blrcitytraffic peut décider si quelqu’un peut se garer sur une route particulière ou non. Les routes n’appartiennent pas aux propriétaires des maisons adjacentes (sic).

