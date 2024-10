Bose SoundLink Home Review : un son puissant provenant d’un petit haut-parleur Bluetooth élégant

8.4/ 10

Bose SoundLink Avantages

Conception élégante

Joue fort et sonne très bien pour sa taille compacte

Vous pouvez en relier deux ensemble pour créer une paire stéréo

Capacités du haut-parleur

Audio USB-C Inconvénients

Ne se connecte pas à l’application Bose

Aucun indice de résistance à l’eau

Un peu cher

La meilleure façon de décrire le nouveau Bose Accueil SoundLink (219 $) le haut-parleur sans fil est le successeur spirituel du SoundLink Mini 2 haut-parleur, qui a été discrètement abandonné fin 2018. Disponible en deux options de couleurs, le SoundLink Home est un haut-parleur Bluetooth portable avec jusqu’à 9 heures d’autonomie, mais il a plutôt un design intérieur, avec un châssis en aluminium et aucune résistance à l’eau. . En d’autres termes, vous pouvez le déplacer, mais ce n’est probablement pas un haut-parleur que vous emmèneriez à la plage ou en camping.

Au-delà de son design attrayant, la grande force du SoundLink Home réside dans sa qualité sonore. Équipé de Bluetooth 5.3 et pesant un peu plus de 2 livres, il produit une quantité impressionnante de basses pour sa taille compacte et offre également une clarté décente. Dans l’ensemble, le son est excellent pour un mini haut-parleur Bluetooth et offre un son plus puissant et un peu plus riche que le SoundLink Flex (150 $).

Cependant, comme toute petite enceinte, elle a ses limites sonores. Si vous augmentez le volume avec des morceaux plus compliqués, le son peut paraître un peu restreint dans certaines fréquences car son traitement numérique cherche à éviter la distorsion. De plus, il convient mieux aux pièces de petite et moyenne taille. Il remplissait de son ma chambre et mon bureau à domicile, mais il me semblait un peu trop petit pour mon salon, même s’il convenait bien pour créer une musique de fond.

Le SoundLink Home en argent clair. Il existe également en gris froid. David Carnoy/CNET

Notez qu’il s’agit d’un haut-parleur mono qui utilise une astuce de traitement numérique pour élargir la scène sonore et rendre le son plus expansif. Tout va bien, mais l’association de deux de ces enceintes en une paire stéréo produit un son nettement meilleur. Vous pouvez également relier l’enceinte directement à un ordinateur, un smartphone ou une tablette avec un câble USB-C pour un son filaire. Comme vous vous en doutez, le SoundLink Home semble légèrement plus propre et plus détaillé en mode USB-C filaire.

Il n’y a pas de fonctionnalités supplémentaires en dehors d’un microphone intégré qui vous permet d’utiliser le haut-parleur comme haut-parleur personnel. Et cela fonctionne bien à ce titre. Les appelants ont dit que ma voix était claire et que la réduction du bruit de fond était bonne.

Sur une note plus critique, le SoundLink Home est un peu cher et n’est pas lié à l’application compagnon de Bose pour les écouteurs et autres haut-parleurs Bluetooth. C’est un peu bizarre et vous n’avez aucun moyen de modifier le profil sonore avec certains paramètres d’égalisation. Même si je n’ai pas ressenti une grande envie d’ajuster le profil sonore, je le signale simplement aux personnes qui aiment jouer avec les paramètres sonores de leurs enceintes.

L’arrière de l’enceinte. David Carnoy/CNET

Bose SoundLink Home contre SoundLink Flex

La grande question pour beaucoup de gens sera de savoir s’il faut opter pour le modèle moins cher de Bose. SoundLink Flex haut-parleur ou ce modèle. Bose a récemment publié un Flex de 2e génération qui ajoute quelques nouvelles fonctionnalités, notamment un nouveau bouton de raccourci, la compatibilité de l’application Bose (vous pouvez désormais modifier le profil sonore avec un égaliseur et créer une connexion SimpleSync avec un autre produit Bose compatible) et la prise en charge des codecs audio AAC et AptX. Bien qu’il ne s’agisse pas d’améliorations majeures, elles améliorent légèrement un excellent haut-parleur Bluetooth portable.

Le SoundLink Home sonne mieux que le SoundLink Flex 2e génération (à droite), mais le Flex est entièrement étanche et a une meilleure autonomie de batterie. David Carnoy/CNET

Le choix dépend en fin de compte de la manière dont vous envisagez d’utiliser ces mini haut-parleurs sans fil et si vous souhaitez un haut-parleur au design plus robuste – le Flex – qui offre un très bon son pour sa taille (et est évalué pour 3 heures de plus de durée de vie de la batterie) ou un haut-parleur moins robuste offrant une qualité sonore améliorée d’environ 30 %. Vous remarquez plus l’amélioration de la qualité sonore de certaines pistes que d’autres. Par exemple, si vous jouez une simple ballade ou un morceau acoustique qui ne pousse pas beaucoup de basses, l’écart est moins perceptible. Toutes ces enceintes compactes ont tendance à avoir une qualité sonore variable, en fonction de la qualité des enregistrements et du type de pistes que vous écoutez.

Notez que SoundLink Home prend actuellement en charge les codecs audio SBC et AAC mais pas AptX. Cette omission n’est pas grave, d’autant plus que vous obtenez cet audio USB-C avec SoundLink Home.

L’écoute de l’enceinte en mode audio USB-C filaire améliore un peu le son. David Carnoy/CNET

J’aimerais pouvoir vous dire de placer un orateur plutôt qu’un autre, mais ce n’est pas aussi simple que cela. Cependant, si vous prévoyez d’utiliser l’enceinte principalement à l’intérieur, par exemple dans un bureau à domicile, une chambre ou une cuisine, avec quelques sorties occasionnelles sur la terrasse, la SoundLink Home est probablement le meilleur choix, à condition que vous soyez prêt à le faire. déboursez la pâte supplémentaire pour cela. Bien sûr, dans un monde idéal, vous seriez en mesure de relier un SoundLink Home à un SoundLink Flex, mais cette option n’est actuellement pas disponible et qui sait si elle le sera un jour.

En ce qui concerne les autres produits concurrents, il existe évidemment de nombreuses enceintes Bluetooth compactes. JBL, Klipsch et Marshall proposent des enceintes sans fil de table (Marshall Acton 3 et Kilburn 2par exemple) qui sont présentées comme des enceintes Bluetooth domestiques (certaines proposent également le streaming Wi-Fi), mais elles ont tendance à être plus grandes que cette enceinte, et toutes ne sont pas portables. J’aime le JBL Authentiques 300mais il est beaucoup plus grand que ce haut-parleur Bose et coûte également beaucoup plus cher. Vous disposez également du Sonos Roam 2, qui est un peu plus petit que le Bose mais est conçu pour se connecter à votre système Wi-Fi Sonos domestique tout en étant un haut-parleur Bluetooth portable. Cependant, le Bose Soundlink Home sonne mieux que le Roam 2.

En fin de compte, les SoundLink Flex et SoundLink Home de Bose sont d’excellentes petites enceintes Bluetooth. Mais si le son est votre priorité, le SoundLink Home est le gagnant.

Spécifications clés de Bose SoundLink Home