Bose SoundLink Flex revient au prix bas de tous les temps de 129 $

Bose est réputé pour sa qualité audio et, grâce à sa construction durable, ses basses percutantes et ses performances sonores impressionnantes, son SoundLink Flex est l’un de nos haut-parleurs Bluetooth préférés actuellement sur le marché. Récipiendaire du prix CNET Editors ‘Choice en décembre dernier, le Bose SoundLink Flex est d’un excellent rapport qualité-prix, même à son prix de détail de 149 $. En ce moment, Amazon l’a ce qui correspond au plus bas que nous ayons vu ce haut-parleur depuis sa sortie à la fin de l’année dernière. Avec sa remise actuelle, le SoundLink Flex ne coûte que 10 $ de plus que le plus petit et moins puissant version de cette enceinte. À ce prix, vous auriez du mal à trouver un haut-parleur Bluetooth qui offre un meilleur rapport qualité-prix.

Doté de fonctionnalités et de matériel impressionnants, le Bose SoundLink Flex est vraiment l’ensemble du paquet. Il est assez compact, ne pesant que 1,3 livre, mais parvient toujours à fournir un son puissant pour sa petite taille, y compris des performances de basses impressionnantes. Il est également équipé de la technologie PositionIQ de Bose, qui optimise le son selon que vous avez l’enceinte assise droite, allongée sur le dos ou suspendue à la boucle utilitaire intégrée.

Le haut-parleur est très durable, avec un indice d’étanchéité IP67, en plus il peut survivre à une chute sur de courtes distances et il est même conçu pour flotter en cas de chute dans une piscine ou une rivière. Sur une seule charge, il a une autonomie de batterie allant jusqu’à 12 heures pour une écoute toute la journée, et il est équipé d’un haut-parleur intégré pour que vous puissiez facilement prendre des appels téléphoniques via Bluetooth.

Il n’y a pas d’expiration claire sur cet accord, mais avec un produit populaire comme celui-ci, nous ne prévoyons pas qu’il restera longtemps. Faites vite si vous espérez en acheter un à ce prix.