Le Bose QuietComfort 35 II devenait assez long dans la dent lorsqu’il a été remplacé l’année dernière par le QuietComfort 45. Maintenant, il y a un modèle SE, qui semble être une nouvelle image du 45. C’était un lancement silencieux, donc il a presque ont volé sous le radar, mais ils sont déjà répertoriés dans plusieurs magasins américains (et devraient bientôt arriver en Europe également).

Le Bose QuietComfort SE promet 24 heures de temps de lecture sur une seule charge (contre 20 heures sur le 35 II et correspondant au 45) et nécessite 2,5 heures pour se recharger. Une recharge rapide de 15 minutes suffit pour un relais de 3 heures. Les propriétaires du 35 II seront ravis d’apprendre que le microUSB est introuvable, le SE utilise à la place l’USB-C (tout comme le 45).













Bose QuietComfort SE

Comme pour les modèles précédents, il y a une suppression active du bruit de haute qualité à bord. Il et d’autres fonctions comme le mode Aware (nom de Bose pour le mode ambiant) sont actionnés à l’aide de boutons matériels au lieu de commandes tactiles. Bien sûr, il existe une application mobile qui vous permet de régler les paramètres comme un égaliseur.

L’emballage de vente au détail comprend un étui de transport, les écouteurs eux-mêmes, un câble USB A à C et un câble audio de 3,5 mm à 2,5 mm si vous souhaitez renoncer à la connexion sans fil Bluetooth 5.1 et vous brancher.

Comme c’est généralement le cas pour la série, ce sont des écouteurs légers et confortables qui peuvent être pliés à plat pour une meilleure portabilité.

Le Bose QuietComfort SE devrait être lancé aux États-Unis prochainement (dans quelques jours) à 330 $ et quelque temps plus tard en Europe pour 350 € – ce sont les mêmes prix que le QC 45 au lancement (bien qu’ils soient tombés à 250 $/€ 270 en ce moment sur bose.com et peut être trouvé pour moins cher ailleurs).

Si vous êtes aux États-Unis, consultez le club de Sam et Costco si vous voulez ramasser une paire.

