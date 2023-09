Bose lance un nouveau trio de casques : pratique avec les nouveaux casques et écouteurs QuietComfort Ultra

Pour ceux qui suivent Bose, il ne sera pas vraiment surprenant qu’il ait enfin dévoilé son nouveau produit phare. Casque QuietComfort Ultra (429 $) avant la période des achats des Fêtes. En effet, de prétendues images des nouveaux écouteurs ont été divulguées en ligne il y a des mois. Mais ce qui est un peu choquant, c’est que Bose, habituellement lent à introduire de nouveaux modèles de casques, a également lancé une nouvelle série d’écouteurs phares : le Écouteurs QuietComfort Ultra (299 $) — seulement un an après le lancement du Écouteurs QuietComfort 2. En plus de cela, les nouveaux et innombrables Casque QuietComfort (349 $) remplacent les écouteurs QuietComfort 45.

En ce qui concerne les dates de sortie, les écouteurs QuietComfort devraient être expédiés le 21 septembre en noir, blanc fumé et vert cyprès, tandis que les écouteurs QuietComfort Ultra et les écouteurs QuietComfort Ultra devraient être expédiés début octobre dans des couleurs noir et blanc fumé. Tous les nouveaux modèles QuietComfort ou QC, comme on les appelle souvent, sont disponibles en précommande dès maintenant.

Des designs raffinés

Parmi les trois modèles, seuls les écouteurs QC Ultra présentent un tout nouveau design « plus haut de gamme » qui est en quelque sorte un croisement entre le casque à réduction de bruit 700 et le QuietComfort 45. Les écouteurs 700 comportaient des pièces métalliques, mais les écouteurs QC Ultra intègrent un empiècement et des bras en aluminium qui glissent dans le bandeau. Les écouteurs sont durables et pèsent à peu près le même poids que le Headphones 700 (252 grammes). Les représentants de Bose m’ont dit qu’ils étaient conçus pour s’adapter à un plus large éventail de types de têtes. Ils semblaient très à l’aise pendant mon temps limité pour les utiliser.

Les écouteurs QuietComfort Ultra se mélangent avec un accent métallique. David Carnoy/CNET

Les écouteurs QC Ultra offrent quelques petites améliorations de conception, y compris un nouveau « traitement métallique », mais ils ressemblent aux écouteurs QC 2 tout en présentant un « ajustement imbriqué amélioré » avec des bandes de stabilité légèrement améliorées (il y a une encoche à l’intérieur qui les empêche de bouger). Les écouteurs QC ont le même design que les QC 45 et ne semblent pas être une grande mise à niveau tout en coûtant 50 $ de plus.

Les écouteurs QC Ultra disposent d’un mélange de boutons de commande physiques ainsi que de commandes tactiles pour le volume. Il convient également de noter qu’ils utilisent les mêmes haut-parleurs que le Headphones 700 mais que les oreillettes sont différentes.

Bose

Bose ajoute sa propre saveur d’audio spatial

Alors que Bose mentionne que tous les nouveaux modèles QC disposent d’une « suppression du bruit de classe mondiale », la véritable fonctionnalité qu’il vante est ce qu’il appelle Immersive Audio, sa version personnalisée de l’audio spatial. Bose affirme qu’Immersive Audio « va au-delà des effets spéciaux et crée une scène sonore plus large et plus spacieuse afin que votre contenu devienne multidimensionnel et superposé, quelle que soit la plate-forme audio ou l’appareil ».

Comme d’autres écouteurs dotés d’un son spatial – les derniers AirPod d’Apple, par exemple – les écouteurs QC Ultra et QC Ultra Earbuds disposent de deux modes audio spatiaux : un mode « immobile » sans suivi de la tête activé et un mode « mouvement » qui utilise la tête. -tracking et permet à l’audio de « bouger avec vous, donc il est toujours devant vous ».

J’ai eu une démo du casque QC Ultra utilisant la fonction Immersive Audio et cela élargit effectivement la scène sonore, mais il est difficile de dire si c’est meilleur que l’audio spatial d’Apple ou de Dolby. Une fois que j’aurai reçu un échantillon d’évaluation, je pourrai les comparer côte à côte.

J’ai également écouté un ensemble de pistes de démonstration que Bose avait configurées sur Apple Music. J’étais fan du son du Headphones 700 et le son du QC Ultra Headphones me paraissait propre et bien équilibré avec de bons détails et des basses profondes mais bien définies. Étant donné que les écouteurs QC Ultra disposent des mêmes pilotes que les écouteurs 700, la plupart des gains de qualité audio proviennent du chipset plus puissant avec une puissance de traitement numérique améliorée. Bose dispose également d’une fonctionnalité qui optimise le son pour vos oreilles.

Chipsets Qualcomm pour les Ultras

Bose a utilisé des chipsets Qualcomm dans ses écouteurs récents et indique que les deux modèles sont dotés de la suite technologique Snapdragon Sound Technology Suite de Qualcomm (chipset QCC5181) et prennent en charge le codec audio adaptatif aptX, y compris des capacités sans perte et à faible latence pour Android et d’autres appareils proposant aptX. compatibilité. Il existe également Swift Pair pour Android tandis que les utilisateurs Apple bénéficient du codec audio AAC qui est également compatible avec les appareils Android.

Les écouteurs QC Ultra et les écouteurs QC Ultra sont équipés de Bluetooth 5.3 tandis que les nouveaux écouteurs QC utilisent Bluetooth 5.1 et ne disposent pas de la fonction audio immersive de Bose. Les modèles supra-auriculaires disposent d’un couplage Bluetooth multipoint, mais les écouteurs QC Ultra ne l’ont toujours pas. Bose travaille toujours à l’ajout de cette fonctionnalité aux écouteurs, m’ont dit les représentants de Bose.

Les deux modèles Ultra sont prêts pour LE Audio, ce qui signifie qu’ils peuvent être mis à niveau via une mise à jour du micrologiciel pour inclure des fonctionnalités LE Audio telles que Auracast qui vous permettraient de syntoniser des émissions audio via Bluetooth, par exemple depuis un téléviseur de votre salle de sport. La norme LE Audio inclut également la prise en charge du codec audio LC3.

Appels vocaux améliorés pour les écouteurs QC Ultra

Les appels vocaux ont été améliorés sur les QC Earbuds 2, mais ils n’étaient toujours pas si géniaux et ne pouvaient pas égaler les performances d’appel vocal des AirPods Pro 2 d’Apple, qui fonctionnaient mieux dans des environnements plus bruyants. Maintenant, Bose promet que la réduction du bruit et la prise de voix sont vraiment bonnes avec les écouteurs QC Ultra. « Grâce au mixage dynamique des microphones et aux filtres adaptatifs, la capture vocale est plus intelligible dans des environnements loin d’être idéaux », explique Bose.

Auparavant, Bose faisait du bon travail avec les performances d’appel vocal du Headphones 700 et du QuietComfort 45, et les écouteurs QC Ultra offrent des performances d’appel vocal similaires à celles du Headphones 700, selon les représentants de Bose. On m’a dit qu’ils avaient cinq microphones dans chaque écouteur (quatre externes et un à l’intérieur de l’écouteur) qui contribuent à la fois à la suppression du bruit et aux performances d’appel vocal.

J’ai hâte de commencer à passer des appels avec les deux modèles Ultra pour tester s’ils sont à la hauteur des affirmations de Bose.

Bose

Accessoire de couverture de chargement sans fil en option

Bizarrement et un peu malheureusement, Bose n’a pas inclus le chargement sans fil avec les QC Earbuds 2 de l’année dernière (la plupart des écouteurs véritablement sans fil à 300 $ disposent d’un chargement sans fil). Et bizarrement et malheureusement encore une fois, il n’inclut pas le chargement sans fil avec les nouveaux écouteurs QC Ultra, qui ont apparemment le même étui de chargement que les QC Earbuds 2. Cependant, Bose propose désormais un étui en silicone à 49 $ qui se glisse sur l’un ou l’autre. étui et permet le chargement sans fil.

Vie de la batterie

Les écouteurs QC Ultra offrent une autonomie de 24 heures avec l’audio immersif désactivé et 18 heures avec l’audio immersif activé (les nouveaux écouteurs QC ont également une autonomie de 24 heures mais n’ont pas d’audio immersif). Pendant ce temps, les écouteurs QC Ultra durent six heures avec l’audio immersif désactivé et quatre heures avec l’audio immersif désactivé. En comparaison, ce ne sont pas des chiffres d’autonomie de batterie excellents et il semble que l’Immersive Audio utilise pas mal de puissance de traitement.

Les nouveaux écouteurs Bose : premières impressions

Bien qu’à certains égards, les deux QC Ultra ne semblent pas être des améliorations majeures par rapport à leurs prédécesseurs, ils sont certainement des améliorations bienvenues et semblent offrir des améliorations de la qualité sonore et de légères améliorations des performances de suppression du bruit – et dans le cas du QC Ultra Écouteurs, nous pouvons constater des améliorations légitimes des performances des appels vocaux.

Les écouteurs QuietComfort ne semblent pas être une grande mise à niveau par rapport aux QuietComfort 45 existants, qui coûtent 299 $, je m’attends donc à ce qu’ils bénéficient de réductions décentes à l’avenir. Oui, ils sont moins chers que les écouteurs QC Ultra, mais ils coûtent toujours 350 $ et il semble que la plupart des gens jouant dans cette gamme de prix passeraient – ​​et devraient – ​​simplement passer aux écouteurs QC Ultra à 429 $.

Mais je suis sûr que j’aurai beaucoup de réflexions et d’opinions supplémentaires une fois que j’aurai pleinement évalué tous ces nouveaux écouteurs. Restez à l’écoute pour cela.