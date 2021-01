Bose annonce les écouteurs Sport Open qui transmettent le son dans vos oreilles

Bose vient d’annoncer les écouteurs Sport Open. Il s’agit d’une paire d’écouteurs TWS qui se fixent aux oreilles et diffusent un son de haute qualité dans vos conduits auditifs, sans obstruer le son de votre environnement. C’est le contraire de la suppression du bruit, pour ceux qui préfèrent être plus conscients de leur environnement et n’aiment peut-être rien près de leur conduit auditif.

Bose appelle cela sa technologie OpenAudio et il délivre un son directement dans vos oreilles avec une fuite sonore minimale et tout en permettant à vos oreilles d’être totalement ouvertes. Ceci est similaire aux Bose Frames – il s’agit d’une paire de lunettes que Bose a lancée il y a quelques années, qui contenait des haut-parleurs montés sur les cadres qui dirigeaient le son dans vos oreilles. C’est fondamentalement le même concept, sauf sous une véritable forme stéréo sans fil.

Les écouteurs Sport Open se montent sur le dessus de l’oreille et reposent plus loin derrière les tempes de votre tête. Ils s’accrochent et s’équilibrent sur le cartilage supérieur de l’oreille. Chaque bourgeon pèse 14 grammes et mesure 48 mm de large sur 55 mm de haut. Il offre une réduction du bruit pendant les appels du vent et du bruit et empêche la voix de l’appelant d’être audible pour les écouteurs.









Écouteurs ouverts Bose Sport

Ils sont compatibles avec les appareils Bluetooth 5.1 et offrent un seul bouton multifonction pour contrôler la musique, répondre aux appels et invoquer un assistant virtuel. Ils ont 8 heures d’autonomie et sont résistants à la transpiration et à l’eau IPX4. Vous pouvez pré-commander les nouveaux écouteurs Sport Open pour 199 $ auprès de Bose.

