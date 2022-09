Bose affirme que ses nouveaux écouteurs QuietComfort 2 ont la meilleure suppression de bruit de tous les temps

Lorsque j’ai parlé avec les représentants de Bose des nouveaux écouteurs QuietComfort 2 à 299 $ de la société, qui seront lancés mardi lors d’un événement à New York, ils ont fait une déclaration audacieuse : les nouveaux écouteurs ont la meilleure réduction de bruit jamais vue dans une paire d’écouteurs. Pas seulement les écouteurs Bose, n’importe quel casque.

Comme je n’ai pas encore testé les écouteurs QuietComfort 2 – ils seront livrés en triple noir le 15 septembre, avec une version en grès à suivre plus tard dans l’année – je ne peux pas confirmer les affirmations de Bose. Mais je peux vous dire que les écouteurs ont quelques changements de conception bienvenus. Non seulement les écouteurs sont environ 30 % plus petits que leurs prédécesseurs, mais leur boîtier est environ 40 % plus petit et vraiment compact.

Alors que les écouteurs QuietComfort d’origine offraient une excellente suppression du bruit et une très bonne qualité sonore, ils étaient assez lourds et dépassaient de vos oreilles. Les nouveaux bourgeons pèsent chacun un peu moins de 0,25 once (7 grammes), selon Bose – toujours pas svelte mais nettement plus petit.

Bose



L’autre grand changement concerne les embouts auriculaires. Bose a abandonné ses embouts d’aile StayEar monobloc pour un système de kit d’ajustement en deux pièces qui comprend des embouts d’oreille séparés et des “bandes de stabilité” en trois options de taille, vous offrant plus de flexibilité pour obtenir un ajustement sûr et une étanchéité parfaite.

Cette étanchéité est cruciale pour obtenir des performances optimales en matière de son et de réduction du bruit. Comme Apple et certains autres fabricants d’écouteurs, vous pouvez effectuer un test dans l’application pour vous assurer que vous obtenez le bon ajustement et Bose a également développé un nouveau système d’étalonnage du son CustomTune pour optimiser la suppression du bruit et la qualité du son pour vos oreilles particulières. Bose dit que chaque fois que vous placez les écouteurs dans vos oreilles, une tonalité propriétaire est jouée et un microphone mesure la réponse acoustique de votre conduit auditif. “Ces informations sont ensuite utilisées pour adapter précisément le son et la suppression du bruit spécialement pour vous”, explique Bose. Il est conçu pour se produire en une demi-seconde.

Alors que les pilotes semblent être identiques ou très similaires à ceux trouvés dans les écouteurs QuietComfort d’origine, les représentants de Bose m’ont dit que grâce à la technologie CustomTune, le son est sensiblement amélioré, avec plus de “nuance, clarté, profondeur” et une meilleure précision. CustomTune améliore également le son naturel et réaliste du mode de transparence (Bose l’appelle Aware Mode avec ActiveSense). Les meilleurs modes de transparence ou de sensibilité ambiante ont un filtre passthrough au son si naturel qu’ils donnent l’impression que vous entendez le monde comme si vous ne portiez pas d’écouteurs ou d’écouteurs.

Bose



Sur le front de la suppression du bruit, Bose dit qu’il ciblait des fréquences qui étaient auparavant difficiles à réduire dans les gammes moyenne et haute – “les voix des collègues à proximité, les bébés qui hurlent et les distractions familiales dans votre bureau à domicile”. De nombreux casques antibruit sont bons pour réduire les basses fréquences comme le bruit de la cabine d’avion, mais il est plus difficile de réduire le bruit dans un spectre de fréquences plus large. Ces dernières années, Sony et Bose se sont battus pour la suprématie de la suppression du bruit et nous devrons voir si Bose est revenu en tête.

Bien que les logiciels et les algorithmes avancés jouent un rôle important dans les performances des QuietComfort Earbuds 2, ils disposent également de quatre microphones dans chaque bourgeon, dont deux sont des microphones à formation de faisceaux pour se concentrer sur la captation de votre voix. Les performances des appels vocaux auraient pu être meilleures dans les écouteurs QuietComfort d’origine et – du moins selon Bose – ils y ont également apporté des améliorations avec une meilleure réduction du bruit et une meilleure prise de voix pendant les appels. C’est quelque chose que nous allons également tester.

Bose



La durée de vie de la batterie est évaluée à six heures avec la suppression du bruit activée. Vous obtenez environ trois charges supplémentaires à partir du nouveau boîtier de charge réduit, qui comprend USB-C mais pas de charge sans fil. Cela semble un peu regrettable, car la plupart des écouteurs de cette gamme de prix offrent cette fonctionnalité avancée. Comme leur prédécesseur, ils sont résistants aux éclaboussures (avec un indice IPX4) et ont des commandes tactiles avec un geste de balayage pour le contrôle du volume que j’ai aimé.

Quant aux saveurs Bluetooth, elles sont équipées de Bluetooth 5.3. Ils utilisent les codecs audio AAC et SBC, mais n’ont actuellement aucun support pour Qualcomm aptX codec audio, bien que Bose et Qualcomm aient récemment annoncé un accord pour inclure Plate-forme sonore S5 de Qualcomm (son système haut de gamme sur puce) dans les futurs produits Bose. En effet, un représentant de Bose m’a dit que ces écouteurs sont équipés d’une puce Qualcomm de la série 5. Cette puce prend en charge l’appairage Bluetooth multipoint et prend en charge aptX, donc je pense qu’il y a de fortes chances que nous voyions au moins l’appairage Bluetooth multipoint ajouté via les futures mises à niveau du micrologiciel, éventuellement avec d’autres fonctionnalités.

Bien que la personnalisation et l’optimisation du logiciel pour ces écouteurs soient délicates, je ne comprends pas pourquoi les entreprises qui travaillent avec Qualcomm sur les versions d’écouteurs doivent parfois retarder la publication des fonctionnalités prises en charge pendant des mois après leur lancement. Jabra a mis presque six mois à sortir un mise à jour de l’appairage Bluetooth multipoint pour son Élite 7 Pro écouteurs. Dans un marché aussi concurrentiel, les consommateurs sont moins patients à attendre une mise à jour qui peut arriver alors qu’un autre produit possède déjà cette fonctionnalité.

Il convient de noter que bien que la suppression du bruit soit de type adaptatif, vous pouvez régler ses niveaux entre trois paramètres. Les écouteurs ont également des paramètres d’égaliseur réglables afin que vous puissiez ajuster le profil sonore. Après de nombreuses années à avoir un profil sonore fixe, Bose vous permet de créer un profil sonore plus personnalisé dans ses derniers écouteurs et écouteurs. Cela dit, je soupçonne que la plupart des gens s’en tiennent au réglage du son par défaut et permettent à la technologie CustomTune de faire son travail.

Je publierai une critique complète juste au moment où les écouteurs seront expédiés et j’ai hâte de les comparer aux écouteurs antibruit phares de Sony et d’Apple. Compte tenu des affirmations élevées de Bose sur ce modèle, je peux même les tester par rapport à quelques écouteurs supra-auriculaires comme le Bose Quiet Comfort 45 et Sony WH-1000XM5, qui ont sans doute la meilleure suppression du bruit. Nous verrons si les écouteurs QuietComfort 2 peuvent les battre.

Écouteurs Bose QuietComfort 2 caractéristiques clés, par Bose