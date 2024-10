BOS Nation, une campagne publicitaire qui a mal tourné et des excuses pour le mal causé

Mardi aurait dû être une soirée triomphale pour la dernière équipe d’expansion de la NWSL, mais moins d’un jour après un événement bondé au centre-ville de Boston pour lancer officiellement le nom et les couleurs de l’équipe BOS Nation, le club a présenté ses excuses pour le mal causé par la campagne publicitaire.

Cinq cents fans avaient confirmé leur présence pour l’événement au magasin Dick’s House of Sport, avec la maire de Boston Michelle Wu, le lieutenant-gouverneur du Massachusetts Kim Driscoll, l’ancien joueur de l’USMNT et de la New England Revolution Charlie Davies et les anciennes joueuses de l’USWNT et des Boston Breakers Lauren Holiday et Kristine. Lilly présente. Angela Ruggiero, ancienne joueuse de USA Hockey et des Boston Blades, s’est également arrêtée. Des vendeurs locaux ont servi de la nourriture et des boissons et la muraliste Laura DeDonato était là, non seulement pour peindre une fresque murale en direct pendant la fête, mais aussi en tant que personne qui avait initialement inventé le nom « Boston Breakers ». »à l’époque de la WUSA.

Mais au milieu d’une soirée de lancement réfléchie, il y avait un élément irréfléchi : les fans avaient réagi négativement non seulement au nom de l’équipe mais aussi à son utilisation d’une campagne vidéo « Balls Balls Balls » par l’agence de publicité créative locale Colossus. La publicité « Balls » sur son Instagram comportait la légende : « Merci à nos courageux clients d’avoir eu le courage d’être extrêmement provocateurs avec ce lancement. »

La publicité Colossus avait également des commentaires désactivés, contrairement à d’autres publications, probablement en raison du volume de réactions négatives. Le milieu de terrain de Seattle Reign, Quinn, qui est trans et non binaire, avait commenté la vidéo Instagram de l’équipe plus tôt dans la journée, en disant : « Se sent transphobe. Ouais. Ils ont également dit plus tard dans les commentaires que leur commentaire original avait été « masqué par Instagram ».



La maire de Boston, Michelle Wu, prend la parole lors de l’événement de lancement (Barry Chin/The Boston Globe via Getty Images)

Wu, Davies et les propriétaires de l’équipe ont fait des remarques depuis la scène, saluant l’équipe comme un atout communautaire, un moyen de changer la vie des enfants locaux grâce au sport et « une nation entièrement composée de vous, des nombreuses histoires, des cultures et des passions qui composent notre ville », un manifestant se tenait à l’arrière, brandissant une pancarte indiquant en caractères gras « PAS DE PLACE POUR LA TRANSPHOBIE ».

Le manifestant, qui s’est identifié comme Theo de Dorchester, Massachusetts, a déclaré plus tard que le panneau était une réaction à la publicité « Balls » de l’équipe.

« Je pense qu’il y avait beaucoup de choses dans le lancement qui auraient pu être améliorées, mais je pense que la vidéo (de Balls) était vraiment à courte vue », ont-ils déclaré. « J’aurais aimé qu’ils posent la question à certaines personnes, car c’est un essentialisme de genre que de parler des couilles comme des organes génitaux des hommes. Il y a des hommes qui n’ont pas de couilles. Il y a des femmes qui ont des couilles… C’était offensant et blessant.

« J’attendais cette équipe depuis que les Breakers se sont repliés. J’étais tellement excité. J’ai assisté à tous les événements jusqu’à présent, et c’était, en tant que personne trans, extrêmement blessant de voir comment ils ont déployé cela avec une transphobie insensée. Cela n’avait pas besoin d’arriver. C’était complètement évitable.

« Nous reconnaissons pleinement que le contenu de la campagne ne reflète pas l’environnement sûr et accueillant que nous nous efforçons de créer pour tous, et nous nous excusons auprès de la communauté LGBTQ+ et de la communauté trans en particulier pour le mal que nous avons causé. » l’équipe a déclaré dans le communiqué de mercredi.

ALLER PLUS PROFONDE Le club de Boston NWSL rate la cible avec le BOS Nation FC et sa campagne marketing

Mercredi matin, le site Web Toomanyballs.com semble également être en panne.

Théo n’était pas le seul fan à trouver la publicité blessante.

Liam, de Roxbury, Massachusetts, a déclaré : « En tant que personne transgenre, je suis vraiment déçu de voir l’accent mis sur les couilles comme une identification pour savoir si vous pouvez ou non être une femme. C’est vraiment décevant de voir une équipe qui incarne les valeurs de diversité et d’inclusion dire immédiatement que quiconque possède des ballons ne fait pas partie de la communauté du football féminin.

Le nom de l’équipe a également suscité de vives réactions, comme en témoigne le flot de commentaires négatifs sous chaque publication sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, déployés dans le cadre du lancement.

« Ce n’est pas un nom que je choisirais », a déclaré un fan qui s’est identifié comme étant Anthony de Billerica, Massachusetts. « Je ne pense pas que ce soit un nom qui va vraiment résonner auprès de beaucoup de gens de Boston, surtout en voyant les commentaires sur les vidéos. et des trucs. Cela pourrait certainement nécessiter du travail. Et je pense vraiment que cela pourrait aussi être plus démocratique avec les habitants de Boston. Ce serait peut-être intéressant à faire, mais ce n’est pas une mauvaise réputation. Ce n’est pas le pire nom qui soit, mais ce n’est pas le meilleur.

« Je ne suis pas très à l’aise avec ça », a ajouté Liam. « C’est vraiment facile de dessiner un peu de nationalisme… Sommes-nous tous, en tant que partisans, ‘les nationalistes’ ? Je ne sais pas si j’aime ça.

« S’il n’avait pas été cassé par Sandra (Herrera, de CBS Sports), que je respecte vraiment en tant que journaliste, j’aurais pensé que c’était une blague. C’est embarrassant », a déclaré Théo.

Les critiques formulées lors de l’événement semblaient toutefois provenir d’un point de vue constructif plutôt que d’une attaque pure et simple. Theo portait un chapeau NWSL Boston arborant le logo de l’équipe, acheté avant que l’équipe ne lance son nom et sa campagne publicitaire, et comme ils l’avaient noté, ils attendaient avec impatience le retour de la NWSL dans la ville en tant que fan des Breakers.

Liam était le même, drapé dans une écharpe d’équipe – ce n’était pas quelqu’un qui était venu à l’événement uniquement pour être en colère contre l’équipe, mais pour essayer de voir ce qui pouvait être fait pour aller de l’avant en tant que fan de football de longue date de Boston.

« Je m’intéresse à la communauté locale du football depuis 2013 environ, lorsque j’ai emménagé ici pour la première fois », a-t-il déclaré. « J’avais un partenaire à l’époque qui m’a fait entrer dans la Revolution (l’équipe MLS de la région), puis de là dans les Breakers. J’ai donc été un peu en marge de la scène, mais maintenant que c’est dans mon jardin, j’ai vraiment envie de m’impliquer.

D’autres fans avaient des sentiments similaires, préconisant même de permettre un peu de grâce dans le processus.

« Je pense que (le nom) aurait besoin d’un peu d’amour supplémentaire », a déclaré Natasha de Worcester, Massachusetts. « Mais aussi, les gens peuvent aussi comprendre que cela passe par des étapes, et les gens doivent le comprendre et, si c’est le cas, ne colle pas, ils peuvent changer de nom à tout moment s’ils le souhaitent.

« L’annonce du nom était plutôt intéressante. Ce ne sont que mes véritables pensées à ce sujet. Mais je suis toujours en faveur de tout ce qui concerne Boston, pour être honnête », a déclaré une fan qui s’est identifiée comme DJ Whysham, de Dorchester.

« Je ne pense pas qu’il soit trop tard pour que l’équipe change de cap et essaie quelque chose de différent, étant donné la réponse négative immédiate de la base de fans », a déclaré Liam.

Il était clair que les réponses lors de l’événement provenaient de fans qui souhaitaient que BOS Nation réussisse. Même si la réaction en ligne a été extrêmement négative, les locaux qui constituent la base de fans de l’équipe se sont montrés sincères.

Il pourrait encore y avoir de la place pour que Boston évolue, à plus d’un titre.

Les fans présents à la soirée de lancement semblaient prêts à soutenir des changements pour le mieux et à avoir leur propre équipe sur laquelle s’appuyer.

(Photo du haut : Steph Yang/The Athletic)