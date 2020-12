Le Borussia Monchengladbach devrait se retrouver sans l’attaquant Marcus Thuram, expulsé pour avoir craché lors de la défaite 2-1 en Bundesliga face à Hoffenheim samedi.

Ryan Sessegnon a marqué un but tardif pour arracher la victoire et étirer la course sans victoire des hôtes à six matchs toutes compétitions confondues.

Lars Stindl de Gladbach a suivi son triplé à l’Eintracht Francfort en milieu de semaine avec un penalty à la 34e minute pour sortir de l’impasse et mettre l’équipe locale en tête.

Mais ils ont eu du mal à s’appuyer sur le premier match et Hoffenheim a égalisé à juste titre par Andrej Kramaric à la 75e avant que Thuram ne soit expulsé après que VAR ait amélioré son carton jaune en rouge.

Les visiteurs ont fait valoir leur avantage à un homme lorsque Sessegnon, prêté par Tottenham Hotspur, a bondi pour réclamer les trois points à quatre minutes du temps alors que Hoffenheim grimpait au 11e rang avec 15 points, tandis que Gladbach restait huitième sur 18.

Marcus Thuram risque de faire face à une longue interdiction après son carton rouge. MARIUS BECKER / POOL / AFP via Getty Images

« C’est tout simplement interdit », a déclaré le manager de Gladbach, Marco Rose, à propos du carton rouge de Thuram. «C’est au-delà de tout.

« Il ne peut que s’excuser. Nous ne pouvons que nous excuser. Il a également blessé son équipe. Mais ce n’est pas le but pour le moment. Il n’appartient à aucun terrain de football. C’est un bon garçon et il le reflétera. »

Les informations du correspondant allemand d’ESPN Stephan Uersfeld ont été utilisées dans ce rapport