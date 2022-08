Borussia Dortmund vs Werder Brême – Rapport de match de football – 20 août 2022

Le Werder Brême a marqué trois fois dans les dernières minutes pour venir de deux buts et arracher une superbe victoire 3-2 au Borussia Dortmund samedi qui a mis fin au début de saison gagnant des hôtes.

Les buts de Lee Buchanan à la 89e minute et de Niklas Schmidt dans les arrêts de jeu les ont amenés à égalité avant qu’Oliver Burke ne frappe un tir dans les dernières secondes devant le gardien Gregor Kobel.

Julian Brandt de Dortmund avait tiré un blinder devant le gardien du Werder Jiri Pavlenka dans le temps d’arrêt de la première mi-temps pour prendre une avance inattendue après 45 minutes désastreuses pour les hôtes où rien ne semblait fonctionner.

Le Werder, qui avait 10 tirs au but contre deux pour Dortmund à la 75e minute, était l’équipe la plus aventureuse tout au long, son jeu de passes plus fluide et créatif et ses attaques plus dangereuses.

Mais ils ont de nouveau été rattrapés lorsque Raphael Guerreiro a tenté sa chance à 25 mètres et a battu Pavlenka d’un tir bas à la 77e minute.

Oliver Burke a réalisé un retour remarqué pour le Werder Brême. EPA/SASCHA STEINBACH

Les visiteurs, cependant, ont refusé d’abandonner et ont marqué ce qui aurait pu être un but de consolation grâce à la superbe frappe de l’international des jeunes Lee Buchanan dans la lucarne à la 89e.

Mais Schmidt les a ensuite égalisés avant le superbe vainqueur de Burke en profondeur dans le temps supplémentaire, ce qui a laissé Dortmund avec six points lors de ses trois premiers matchs.

Les champions du Bayern Munich, également à six, sont en action au VfL Bochum dimanche. Le Borussia Moenchengladbach, vainqueur 1-0 contre le Hertha Berlin vendredi, est en tête du classement avec sept points.

Les rivaux de la vallée de la Ruhr, Schalke 04, attendent toujours leur première victoire en championnat depuis leur retour dans l’élite cette saison après un match nul et vierge contre le VfL Wolfsburg.

Le gardien des Wolves, Coen Kasteels, a sauvé deux coups de pied consécutifs de Simon Terodde lorsqu’une pénalité de temps d’arrêt en première mi-temps a dû être reprise.

Le Bayer Leverkusen, participant à la phase de groupes de la Ligue des champions cette saison, a subi sa quatrième défaite consécutive de la saison dans toutes les compétitions – et sa troisième consécutive en Bundesliga – lorsqu’il s’est incliné 3-0 à Hoffenheim pour son pire début de carrière. une campagne de ligue.