Borussia Dortmund vs VfB Stuttgart – Rapport de match de football – 22 octobre 2022

Le Borussia Dortmund a pris d’assaut Stuttgart 5-0 avec deux buts de Jude Bellingham et une frappe de la star américaine Giovanni Reyna lors de sa première apparition de la saison samedi pour remporter sa première victoire en quatre matches de championnat et grimper à la quatrième place de la Bundesliga.

Les hôtes, qui ont perdu contre les leaders de l’Union Berlin la semaine dernière, n’ont eu besoin que de deux minutes pour ouvrir leur compte avec Bellingham s’inscrivant à partir d’une passe de Niklas Sule pour son premier but en championnat de la saison.

Sule s’est ensuite retrouvé avec trop d’espace dans la surface, lui permettant de faire un centre de volée à la 13e minute, avant que Reyna, faisant son premier départ de la saison après une série de blessures, n’inscrive son troisième but à la 44e.

Après la pause, Dortmund a repris là où ils s’étaient arrêtés et l’international anglais Bellingham a inscrit son deuxième but de l’après-midi, bouclant un superbe effort devant le gardien Florian Muller.

Une autre combinaison de passes rapides a ouvert la défense de Stuttgart, permettant à Youssoufa Moukoko de profiter d’un revers de Raphael Guerreiro.

Dortmund compte désormais 19 points à la quatrième place, trois sur le Bayern Munich, deuxième, vainqueur 2-0 à Hoffenheim, et quatre derrière le leader Union Berlin, qui sera en action à Bochum dimanche.

Le retour de Gio Reyna au Borussia Dortmund a été heureux. Photo par INA FASSBENDER/AFP via Getty Images

“C’était une victoire méritée aujourd’hui. Nous voulions jouer avec beaucoup de confiance et nous voulions gagner et nous l’avons très bien fait”, a déclaré l’entraîneur de Dortmund Edin Terzic. “On espère faire le plein de confiance en soi.

“Le premier but a rendu les choses beaucoup plus faciles. Mais nous sommes restés fidèles et ce n’était pas seulement un but en solo, mais nous avons combiné en équipe, gagné la possession en équipe et c’est ainsi que nous avons marqué nos buts.”

“Nous savons que nous devons continuer à travailler et ne pas trop louer l’équipe et mardi, nous devons montrer une performance encore meilleure.”

Malgré la défaite, l’entraîneur de Stuttgart, Wimmer, restera au moins jusqu’à la fin de l’année, a annoncé le club après le match.