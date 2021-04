Manchester City est parti d’un but pour battre le Borussia Dortmund 2-1 mercredi soir et gagner le passage aux demi-finales de la Ligue des champions pour la première fois en six ans grâce à une victoire totale de 4-2.

Les visiteurs de Signal Iduna Park, qui sont entrés dans le match avec un léger avantage après une victoire 2-1 à l’Etihad le 6 avril, ont pris du retard à la 15e minute lorsque l’adolescent de Dortmund Jude Bellingham a frotté un beau tir devant Ederson pour donner à son équipe un plomb précoce.

Ce but a fait de Bellingham Dortmund le plus jeune buteur de l’UCL à l’âge de 17 ans et 289 jours, brisant la marque précédemment détenue par l’international américain Christian Pulisic.

Man City a accéléré son rythme dans les minutes qui ont suivi le premier match de Dortmund, Kevin De Bruyne et Riyad Mahrez se rapprochant, mais les visiteurs n’ont pas pu marquer en première mi-temps et sont entrés dans la pause 1-0.

Une pénalité Emre Can pour le handball au début de la seconde mi-temps – confirmée par le VAR – a permis à Man City d’égaliser grâce à Mahrez sur place et de ramener le niveau de son équipe pour le match tout en rétablissant son avance totale dans le match nul à 3-2.

Dortmund avait besoin d’au moins un but pour égaliser et forcer le temps supplémentaire, mais l’équipe de Pep Guardiola a fait un bon travail en conservant la possession et en repoussant les hôtes dans leur propre camp au fur et à mesure que la seconde période progressait.

Phil Foden a ensuite mis le combat au lit à la 75e minute sur un virage court, l’international anglais coupant sur son pied gauche et écrasant un tir imparable devant le gardien de Dortmund Marwin Hitz.

Le résultat met fin à la séquence de Man City de quitter la Ligue des champions en quart de finale pendant trois années consécutives pour réserver une place en demi-finale pour la première fois depuis 2015-16.

Man City affrontera le Paris Saint-Germain en demi-finale après que les champions de France aient vu le Bayern Munich, vainqueur en titre de l’UCL, mardi soir au Parc des Princes.

Le résultat voit le manager de la ville Guardiola atteindre sa huitième demi-finale de Ligue des champions en tant qu’entraîneur, égalant Jose Mourinho, et sa première avec le club anglais.