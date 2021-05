Borussia Dortmund vs Holstein Kiel – Rapport de match de football – 1er mai 2021

L’international américain Giovanni Reyna a marqué deux fois alors que le Borussia Dortmund a frappé quatre fois en 16 minutes de première mi-temps pour écraser la deuxième division Holstein Kiel 5-0 samedi pour atteindre la finale de la Coupe d’Allemagne où ils affronteront le RB Leipzig.

Le meilleur buteur Erling Haaland a été mis à l’écart en raison d’une blessure musculaire mais sa puissance n’a pas été manquée lorsque Dortmund a explosé en action après 16 minutes, Reyna trouvant juste assez d’espace dans la surface pour lancer un tir au fond des filets.

L’Américain a ensuite inscrit un deuxième but à bout portant après un bon travail et un coup de dos chacun de Marco Reus et Raphael Guerreiro sept minutes plus tard, avant que le capitaine Reus ne soit lui-même sur la feuille de match à la 26e.

Thorgan Hazard a tiré son quatrième dans le 32e alors que les malheureux visiteurs Holstein, qui avait éliminé le détenteur du Bayern Munich au deuxième tour, manquaient clairement d’entraînement après être revenu le mois dernier après 28 jours de quarantaine.

L’effort dévié de Jude Bellingham à la 42e a porté le score à 5-0 pour donner à l’entraîneur de Dortmund Edin Terzic la chance de remporter son premier argenterie avant de laisser la place à Marco Rose la saison prochaine.

Cependant, il y a eu de mauvaises nouvelles pour les hôtes lorsque le défenseur espagnol Mateu Morey a dû être emmené sur une civière en seconde période avec ce qui semblait être une grave blessure au genou après l’avoir mal tordu en sprintant pour le ballon.

Dortmund, qui a remporté la Coupe pour la dernière fois en 2017, affrontera Leipzig, qui a éliminé le Werder Brême en prolongation vendredi, au stade olympique de Berlin le 13 mai.