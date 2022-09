Borussia Dortmund vs FC Copenhague – Rapport de match de football – 6 septembre 2022

Le Borussia Dortmund a remporté mardi une victoire 3-0 sur le FC Copenhague lors de son match d’ouverture du groupe G de la Ligue des champions, les Allemands jouant devant une foule rare de 81 000 spectateurs pour un match européen.

Le capitaine Marco Reus a pris la tête à la 35e minute avant que Raphael Guerreiro n’en ajoute un autre juste avant la pause et Jude Bellingham a fait 3-0 à la 83e avec les hôtes propulsés par le célèbre “Yellow Wall” avec 25 000 fans debout.

L’instance dirigeante de l’UEFA a autorisé les supporters du classement à participer à certains matches en Europe cette saison, augmentant ainsi la capacité de certaines équipes.

“Nous avons des voyages difficiles à venir. Ce soir a été un match énorme et les gens ne réalisent peut-être pas à quel point le premier match est important”, a déclaré le marqueur Bellingham.

L’international anglais a égalé le record de Theo Walcott d’être les deux seuls adolescents anglais à faire 17 apparitions en Ligue des champions.

“La clé pour nous est d’essayer d’être aussi constant que possible, de travailler dur pour rester dans les compétitions le plus longtemps possible. Si nous pouvons rester sur cette voie, je pense que tout ira bien”, a-t-il déclaré.

Dortmund, qui a raté plusieurs joueurs en raison d’une blessure, dont le gardien Gregor Kobel, Mo Dahoud et Jamie Bynoe-Gittens, a été presque pris par surprise après 20 secondes avec le tir du capitaine de Copenhague Zeca qui a touché le poteau.

Ils ont progressivement pris le contrôle et l’attaquant Anthony Modeste, qui à 34 ans est devenu le joueur le plus âgé de Dortmund à faire ses débuts en Ligue des champions, a tiré par-dessus la barre après un bon travail de Julian Brandt à la neuvième minute.

L’international portugais Guerreiro a fait beaucoup mieux après un une-deux avec Giovanni Reyna trois minutes avant la pause pour porter le score à 2-0 après que Reus eut marqué le premier match.

Le gardien de Dortmund Alexander Meyer, remplaçant Kobel et faisant ses débuts pour le club, a arrêté un bon effort de Lukas Lerager au début de la seconde période pour protéger leur avantage de deux buts.

Les Danois ont rapidement retombé et Dortmund aurait dû en marquer un autre bien avant que Bellingham n’effectue une transition rapide à la 83e suite à une autre passe décisive de Reyna.

Dortmund, dont l’international belge Thorgan Hazard s’est blessé à la 23e minute, affrontera la semaine prochaine Manchester City, qui sera en action plus tard mardi contre Séville dans l’autre match du groupe.