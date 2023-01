Borussia Dortmund vs FC Augsbourg – Rapport de match de football – 22 janvier 2023

Le Borussia Dortmund a remporté dimanche une victoire à l’envers 4-3 sur Augsbourg, l’attaquant Sébastien Haller faisant une apparition de remplacement après son traitement contre le cancer.

Augsbourg a réussi à égaliser trois fois avant que le tir en boucle de Gio Reyna à la 78e minute ne donne la victoire aux hôtes lors de la reprise de la saison après une pause de deux mois.

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, plus (États-Unis)

Dortmund, qui a vu l’attaquant ivoirien Haller jouer le rôle de remplaçant en seconde période pour sa première apparition après ses opérations et sa thérapie pour un cancer des testicules depuis juillet, est sixième avec 28 points.

Dortmund a frappé après 29 minutes avec Jude Bellingham qui a réussi un tir à travers trois défenseurs après avoir créé juste le peu d’espace dont il avait besoin avec un superbe mouvement.

C’était le début d’une finale divertissante à 15 minutes de la première mi-temps avec l’erreur de Nico Schlotterbeck menant à l’égalisation d’Augsbourg à la 40e minute avec le faible entraînement d’Arne Maier.

Le défenseur de Dortmund, cependant, a fait amende honorable seulement deux minutes plus tard, se dirigeant d’un coup franc pour les remettre devant.

Augsbourg a égalisé une fois de plus avec le tir d’Ermedin Demirovic qui a dévié le nouveau Dortmund signant Julian Ryerson pour l’égalisation en première mi-temps.

L’entraîneur de Dortmund, Edin Terzic, a fait appel à Haller et Jamie Bynoe-Gittens pour ajouter plus de punch à son attaque et cela a porté ses fruits avec ce dernier tonnant dans son troisième but de l’extérieur de la surface à la 75e.

Mais la défense défaillante de Dortmund n’a de nouveau pas réussi à conserver la tête avec le remplaçant d’Augsbourg David Colina qui a profité du rebond après que le tir de son compatriote Kelvin Yeboah ait rebondi sur le poteau deux minutes plus tard.

Les visiteurs, cependant, étaient à court d’idées après que le tir de Reyna à la 78e juste à l’intérieur de la surface ait remis Dortmund dans le siège du conducteur pour la quatrième fois.

Le Bayern Munich, qui a fait match nul 1-1 au RB Leipzig vendredi, est en tête du classement avec 35 points.