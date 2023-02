Borussia Dortmund vs Chelsea – Rapport de match de football – 15 février 2023

Le Borussia Dortmund a battu Chelsea grâce à un but stellaire de Karim Adeyemi lors de leur huitième de finale aller de la Ligue des champions au Signal Iduna Park mercredi soir.

Chelsea, qui avait un nouveau XI pour la Ligue des champions après une fenêtre de transfert chargée en janvier et le retour de certains joueurs blessés, a semblé fort en première mi-temps et a vu Joao Felix rater une paire d’occasions de mettre son équipe devant lors d’un ouverture sans but 45 minutes.

L’international allemand Adeyemi a mis Dortmund en tête au milieu de la seconde période avec un brillant effort individuel, ramassant le ballon au milieu de terrain, dépassant son marqueur, contournant Kepa Arrizabalaga dans le but de Chelsea et rentrant en tête.

Les équipes se retrouveront le 7 mars à Stamford Bridge pour le match retour décisif.

“Nous avons dominé la première mi-temps. Ils ont eu des occasions, mais nous avons contrôlé la majeure partie de la première mi-temps”, a déclaré le capitaine de Dortmund Jude Bellingham. “En seconde période, nous avons levé le pied et ils ont eu plus de contrôle. Nous avons montré à quel point nous pouvons défendre et voir les matchs.”

L’efficacité de Chelsea devant le but, qui dépense beaucoup, a été un problème pour le club de Premier League cette saison avec une seule victoire en 2023, et c’était à nouveau évident.

Ils ont raté un certain nombre de bonnes occasions au cours du match, le gardien de Dortmund Gregor Kobel refusant Enzo Fernandez dans le temps d’arrêt pour voir le résultat.

L’équipe de Graham Potter a semblé plus nette au début et Thiago Silva a mis le ballon dans le filet après 16 minutes, mais le capitaine de Chelsea a été pénalisé pour un handball après avoir tenté de centrer de la tête.

Dortmund a progressivement trouvé plus d’espace et a frappé le filet latéral grâce à Sébastien Haller à la 27e.

Les visiteurs, qui ont dépensé plus de 350 millions de dollars en transferts pendant la fenêtre d’hiver, ont répondu avec deux grandes chances pour Felix, le Portugais frappant également la barre transversale après avoir battu Kobel.

Les deux équipes ont dû attendre la seconde mi-temps pour obtenir leurs premiers tirs cadrés, avec Kobel frappant un puissant coup franc de Reece James et Arrizabalaga arrêtant la conduite basse de Julian Brandt.

Mais avec Chelsea poussant pour un but et forçant un autre bel arrêt de Kobel, c’est Dortmund qui a frappé après 63 minutes.

Adeyemi a récupéré un dégagement d’un corner de Chelsea et a parcouru la moitié du terrain avant de battre Fernandez au sprint et d’arrondir Kepa pour marquer.

“C’est un mauvais but. Nous devons faire mieux. Nous poussions à l’époque et nous étions la meilleure équipe”, a déclaré Potter après le match. “Ils [players] savent qu’ils peuvent faire mieux avec ça. Mais nous allons nous concentrer sur les points positifs. C’était un autre pas en avant pour nous.

“L’esprit est là dans l’équipe. Nous avons besoin d’un peu de chance et du niveau de performance que nous avons eu ce soir et de continuer à nous améliorer.”

Les hôtes ont dû survivre à des frayeurs tardives, avec le tir de Kalidou Koulibaly dégagé de la ligne par Emre Can et Kobel refusant à nouveau Fernandez dans les arrêts de jeu avant que l’équipe allemande ne remporte sa septième victoire consécutive.