Borussia Dortmund Tenir Bayern Munich; Le Bayer Leverkusen de Xabi Alonso déroute Schalke

Anthony Modeste a marqué quatre minutes dans le temps additionnel alors que Dortmund ripostait pour arracher un match nul 2-2 à domicile avec le Bayern Munich samedi.

Modeste, qui a été fortement critiqué pour son manque de rendement depuis son départ de Cologne plus tôt dans la saison, est sorti du banc à la 70e minute et a inscrit un but à la 74e minute pour l’adolescent Youssoufa Moukoko.

Modeste a ensuite dirigé l’égalisation au dernier moment possible sur un superbe centre du défenseur Nico Schlotterbeck.

Amenant ses enfants sur le terrain immédiatement après le match, Modeste a déclaré à Sky qu’il avait « fait face à de nombreuses critiques » depuis son déménagement à Dortmund.

“Je me suis plaint pendant la semaine que je n’obtenais pas assez de centres – c’est pourquoi j’ai été un peu surpris (lorsque le centre de Schlotterbeck est venu vers moi).”

La rancune n’a pas manqué au début d’un match de plus en plus fougueux ces dernières années, avec trois cartons jaunes dans les 14 premières minutes, dont un à Jude Bellingham pour une faute sur un ami proche et ancien de l’équipe d’Angleterre du groupe d’âge. camarade Jamal Musiala.

Le Bayern a été réduit à dix hommes à la 90e minute lorsque Kingsley Coman a décroché un deuxième jaune pour un défi sur Karim Adeyemi.

À la 33e minute, Musiala a renvoyé le ballon à Leon Goretzka à l’arc de pénalité et le milieu de terrain – qui a passé six ans chez Schalke, le rival de Dortmund – a inscrit le premier but.

Après 53 minutes, une chute de Musiala a créé le deuxième but du Bayern, dérapant une passe à l’ancien attaquant de Man City Leroy Sane qui a marqué son quatrième but de la saison.

L’équipe locale a vu une lueur d’espoir à la 74e minute lorsque Moukoko, 17 ans, est devenu le plus jeune buteur de l’histoire de “Der Klassiker”.

Modeste a raté une occasion en or d’égaliser à la 83e minute, mais il a épargné ses rougeurs dix minutes plus tard, assurant à Dortmund son premier match nul de la saison.

Après le match, l’entraîneur du Bayern Julian Nagelsmann s’est plaint que Bellingham n’avait pas vu de deuxième carton jaune lorsqu’il s’est connecté avec le visage d’Alphonso Davies en première mi-temps.

« Il y a un soupçon de commotion cérébrale. Ce n’est pas surprenant, étant donné qu’il y avait un coup de pied au visage », a déclaré Nagelsmann à Sky.

Dire que le match nul était “un résultat équitable”, Nagelsmann a tourné l’attention de son côté, disant “nous aurions pu le fermer, mais nous ne l’avons pas fait”.

L’entraîneur de Dortmund, Edin Terzic, a salué le match nul “mérité” de son équipe, affirmant que “nous avons tout jeté en avant” et “nous avions besoin de chaque personne” pour décider du match.

Bellingham a terminé le match en tant que capitaine pour la troisième semaine consécutive, après que Mats Hummels ait été remplacé à la mi-temps.

Leverkusen gagne sur les débuts d’Alonso< /h4>

Plus tôt samedi, Jeremie Frimpong a marqué deux fois pour aider le Bayer Leverkusen à une victoire concluante 4-0 sur Schalke lors du premier match de Xabi Alonso en charge.

Leverkusen a pris les devants après 38 minutes un tir à longue distance de l’attaquant français Moussa Diaby.

L’ailier néerlandais Frimpong a doublé la mise à peine deux minutes plus tard, convertissant à bout portant après un superbe travail de préparation de l’attaquant anglais Callum Hudson-Odoi.

Frimpong en a ajouté un autre après le redémarrage. Paulinho a marqué à la 90e minute pour lancer l’ère Alonso de la meilleure façon possible pour Leverkusen.

Après le match, Alonso a crédité la “performance complète” de son équipe malgré le peu de temps qu’il avait pour travailler avec eux après avoir pris la relève. Mercredi.

« Nous sommes satisfaits. Nous n’avions pas beaucoup de temps, mais les joueurs ont remarqué à quel point nous voulions jouer”, a déclaré Alonso lors de la conférence de presse d’après-match.

Ailleurs, Bochum a remporté son premier match de la saison en battant l’Eintracht Francfort 3 -0 à domicile.

Francfort a montré peu de la vigueur et du venin qui les ont menés à un match nul mérité en Ligue des champions contre Tottenham en milieu de semaine, concédant trois buts en seconde période contre l’équipe la plus basse de la Bundesliga.

Comme Francfort, le RB Leipzig semblait en retard après une performance impressionnante en Ligue des champions en milieu de semaine et avait besoin d’un égaliseur tardif de Christopher Nkunku pour arracher un point à Mayence.

Lors de l’autre match de samedi après-midi, Augsbourg a raté une chance d’établir un record du club quatre victoires consécutives, faisant match nul 1-1 contre Wolfsburg de Niko Kovac.

