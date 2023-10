Borussia Dortmund 4-2 1. FC Union Berlin (7 octobre 2023) Analyse du match

Le Borussia Dortmund a marqué deux fois en cinq minutes en seconde période pour revenir d’un but derrière et a battu les visiteurs de l’Union Berlin 4-2 samedi pour se hisser à la deuxième place du classement de la Bundesliga.

Invaincu jusqu’à présent cette saison, Dortmund compte 17 points en sept matches, un derrière le leader du VfB Stuttgart, qui a battu le VfL Wolfsburg 3-1 avec un Serhou Guirassy triplé pour s’emparer pour l’instant de la première place.

Le Bayer Leverkusen, 16 ans, est en action dimanche contre Cologne. Le Bayern Munich, champion avec 14 points, accueille Fribourg dimanche.

Dans une première mi-temps sens dessus dessous, Dortmund a pris l’avantage à la septième minute grâce à l’attaquant allemand. Nicolas Füllkrug pousser le ballon à bout portant sur le rebond après que sa tête ait été sauvée.

Julian Brandt a marqué son deuxième but de la saison en Bundesliga lors de la victoire de retour. Photo de Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

Les supporters locaux n’ont toutefois pas eu le temps de faire la fête puisque Fuellkrug a dévié une tête de Robin Gosens dans son propre but deux minutes plus tard.

Les deux équipes se sont vu refuser un but avant que l’Union, qui a maintenant perdu sept matches consécutifs toutes compétitions confondues, ne renverse la situation, marquant avec un penalty à la 31e minute grâce à Leonardo Bonucci.

L’entraîneur de Dortmund, Edin Terzic, a décidé de passer à une défense à trois après la pause et a fait appel à Julian Brandt à la place de Jamie-Bynoe Gittens, et cette décision a porté ses fruits immédiatement.

Le défenseur Nico Schlotterbeck a trouvé suffisamment d’espace pour avancer et il a décoché un tir imparable dans la lucarne quatre minutes après la reprise.

Le retour a été complet à la 54e lorsque Marco Reus a lancé une contre-attaque et a remis le ballon au remplaçant Brandt, qui n’a eu aucune difficulté à battre le gardien Frederik Ronnow pour porter le score à 3-2.

Le tir de Julian Ryerson à la 71e minute a ensuite dévié Gosens pour mettre le match au lit et prolonger l’invincibilité de Dortmund en Bundesliga à 15 matches consécutifs.

« Nous avons eu une première mi-temps bizarre avec beaucoup de VAR et de buts sur coups de pied arrêtés et de buts refusés sur coups de pied arrêtés », a déclaré le défenseur de Dortmund. Mats Hummelsqui a été rappelé vendredi par l’Allemagne après plus de deux ans.

« [After the break] Dès la première seconde où nous y avons cru, les supporters nous ont rejoint et cela s’est transformé en une merveilleuse deuxième mi-temps. Nous l’avons vraiment bien fait et nous pouvons en être vraiment fiers. »