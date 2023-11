Borussia Dortmund 2-0 Newcastle – ce que cela signifie pour les espoirs de la Ligue des champions et Callum Wilson

Newcastle United a subi une deuxième défaite dommageable en Ligue des champions contre le Borussia Dortmund.

L’équipe d’Eddie Howe a pris du retard après 26 minutes lorsque l’équipe locale de Dortmund a envahi à mi-chemin et, après une série de dégagements ratés, le ballon a été ramené à Niclas Fullkrug, qui a tiré haut devant le gardien Nick Pope et Kieran Trippier sur la ligne.

Les supporters de Dortmund ont organisé une manifestation contre l’UEFA, l’instance dirigeante du football européen, à la reprise, jetant des balles de tennis en papier et de faux lingots d’or sur le terrain et brandissant une banderole disant : “Vous ne vous souciez pas du sport, tout ce qui vous importe, c’est argent!”

Howe a remplacé l’arrière latéral adolescent Lewis Hall (pour la deuxième fois) et l’attaquant Callum Wilson pour la seconde période, envoyant Miguel Almiron et Anthony Gordon. Joelinton a dirigé une belle occasion d’égaliser, puis Dortmund a rattrapé un Newcastle en amélioration lors de la contre-attaque grâce à Julian Brandt pour conclure le match à la 79e minute.

Ici, L’AthlétismeChris Waugh et Jacob Whitehead abordent trois points de discussion clés du jeu…

Newcastle peut-il encore se qualifier pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions ?

Oui, mais il n’y a désormais plus de place à l’erreur. Ils doivent presque certainement remporter leurs deux derniers matches du Groupe F, à domicile contre l’AC Milan et à l’extérieur au Paris Saint-Germain. Et même alors, Newcastle pourrait encore sortir.

La raison pour laquelle ils se trouvent dans une position aussi précaire est que la Ligue des champions traite de records face-à-face avant la différence de buts. Concernant ces derniers, Newcastle (zéro) est également derrière Dortmund (plus un), mais cela pourrait être renversé s’ils enregistraient des victoires successives lors des deux prochains matchs.

Cependant, ils ont maintenant perdu contre Dortmund à domicile et à l’extérieur. Cela signifie qu’ils ont besoin d’au moins quatre points supplémentaires pour terminer au-dessus de l’équipe allemande, ce qui obligerait Dortmund à perdre également ses deux matches restants.

Bien sûr, une troisième place garantirait le football en phase à élimination directe de la Ligue Europa après Noël, donc, au minimum, Newcastle devrait cibler cela maintenant.

Le remplacement de Wilson par Gordon a-t-il amélioré l’attaque de Newcastle ?

Il ne s’agissait pas seulement d’adolescents qui commençaient pour la première fois. Il s’agissait de la première titularisation de Wilson en Ligue des Champions, 31 ans, mais l’attaquant anglais, retenu parce qu’Alexander Isak n’était pas apte à revenir dans son ancien club de Dortmund, s’est montré inefficace.

Wilson n’a eu que quatre touches en première mi-temps et Howe a confirmé après le match qu’il avait été remplacé à la pause après « avoir ressenti une tension aux ischio-jambiers ». Gordon a marqué contre Arsenal samedi alors qu’il jouait en tant qu’attaquant et a réussi à dépasser le total de touches de Wilson ce soir dans les 15 minutes suivant son entrée en jeu.

L’attaque de Newcastle s’est légèrement améliorée en deuxième période, Tino Livramento en particulier ayant plus de joie depuis une position plus profonde. Son ballon enroulé a trouvé Joelinton à seulement six mètres, mais le Brésilien a hoché la tête avec une glorieuse occasion d’égaliser à côté. La forme physique et la vitesse de Gordon lui permettaient également d’étirer verticalement la défense de Dortmund, créant ainsi un espace derrière pour que Joe Willock et Sean Longstaff puissent charger.

Joelinton se dirige vers une belle occasion (Lars Baron/Getty Images)

Howe a envoyé une note tactique à 20 minutes de la fin, lue par Joelinton, Almiron et Willock, et Newcastle a jeté les corps en avant pour tenter d’égaliser – mais après un coup franc offensif, cet engagement à poursuivre l’égalisation a fait pour eux.

Dortmund répliquait rapidement et, alors que Livramento était seul à couvrir, Brandt se lançait en solo pour mettre le match hors de portée de Newcastle.

Pourquoi Lewis Hall a-t-il de nouveau été remplacé à la mi-temps ?

Hall a débuté trois matches pour Newcastle.

Mercredi dernier, lors d’une victoire 3-0 en Coupe Carabao contre Manchester United, il a marqué son premier but senior d’une volée sublime. Dans les deux autres, il a été remplacé à la mi-temps. Après avoir été sacrifié pour l’expérience contre Manchester City en septembre, ses débuts en Ligue des champions ce soir ont prouvé une histoire similaire.

Le onze de départ de Newcastle était la plus grande sélection de Howe depuis au moins un an. Avec Dan Burn blessé, on s’attendait à ce que l’un de Hall ou Livramento commence. Au lieu de cela, avec Gordon et Almiron reposés, les deux jeunes ont débuté dans une formation qui tournait entre 4-3-3 et 4-5-1, avec Hall à l’arrière gauche et Livramento sur l’aile droite.

La performance de Hall a été affectée par sa réservation anticipée (Lars Baron/Getty Images)

Hall a été testé tôt par Dortmund. Il était peut-être malheureux d’être averti pour une faute sur Fullkrug après seulement 10 minutes, mais ce jaune précoce a inhibé son jeu. Le joueur de 19 ans a dû jouer de manière beaucoup plus conservatrice, coincé profondément pour éviter de céder sa position, et a été l’un des nombreux défenseurs fautifs pour le premier but, se faisant facilement écarter par Marcel Sabitzer.

Avec Almiron à ses côtés sur le banc, Howe avait la possibilité de changer les choses rapidement et d’éviter un carton rouge – et il l’a fait. Trippier s’est déplacé vers l’arrière gauche, Livramento a chuté vers l’arrière droit, avec Almiron devant lui sur l’aile. Le premier défi de Hall semblait inoffensif, mais il a eu des répercussions majeures sur le match.

Qu’a dit Howe après le match ?

Sur Callum Wilson

“Callum ressentait une tension aux ischio-jambiers, ce qui nous a également forcé la main avec l’autre (remplacement), donc nous sommes vraiment tendus.”

Sur Kieran Trippier

« Non, je pense qu’il va bien. Il a eu une jambe morte suite au match contre Arsenal et ils peuvent être endoloris pendant quelques jours, mais pas un problème musculaire.

Lewis Miley deviendrait le plus jeune joueur du club en Europe.

“Nous ne l’avons pas vu beaucoup récemment parce qu’il avait une fièvre glandulaire, mais il a très récemment repris l’entraînement et j’ai trouvé qu’il s’en sortait très bien quand il est entré en jeu, un excellent exemple de son tempérament vraiment pour la façon dont il a, dans un très bon état d’esprit. moment difficile, a montré sa maturité et son calme avec le ballon. Une belle soirée pour lui.

Quel avenir pour Newcastle ?

Bournemouth (A), 17h30 GMT/12h30 HE

Le programme implacable de Newcastle les voit dans ce créneau familier du samedi en début de soirée alors que Howe emmène son équipe vers le sud pour affronter son ancien club, Bournemouth, en Premier League.

Howe a passé deux périodes au club de la côte sud en tant que joueur entre 1994 et 2004 et deux autres, couvrant 11 ans, en tant que manager, les faisant sortir des profondeurs de la Ligue 2 vers l’élite avant de partir après la relégation en 2020.

Lors du match correspondant la saison dernière, Almiron a égalisé juste avant la mi-temps, et cela s’est terminé par un match nul 1-1. Mais Bournemouth a connu des difficultés jusqu’à présent cette saison et Newcastle, sans défaite en Premier League depuis début septembre, cherchera à maintenir l’élan récent des compétitions nationales à l’approche de la dernière trêve internationale de l’année.

Lecture recommandée

(Photo du haut : ANP via Getty Images)