Borrello se joint au procès contestant la constitutionnalité de la nouvelle réglementation nationale sur les munitions | Actualités, Sports, Emplois

ALBANY — Le sénateur de l’État George Borrello, républicain de Sunset Bay, s’est joint à un procès fédéral contestant la constitutionnalité de la nouvelle loi sur l’enregistrement des munitions de l’État de New York, qui exige que les acheteurs se soumettent et paient une vérification des antécédents pour les transactions de munitions.

« Mon bureau a été inondé d’appels de propriétaires d’armes à feu respectueux de la loi, de revendeurs d’articles de sport et de clubs de tir qui sont mécontents de cette dernière attaque contre nos droits du deuxième amendement », » dit Borrello. « Exiger une vérification des antécédents et des frais pour chaque achat de munitions est inconstitutionnel et s’est déjà avéré être un échec technologique et administratif. Depuis le lancement du système mercredi, les détaillants qui vendent des armes à feu et des munitions dans tout l’État ont signalé que les tentatives d’utilisation du nouveau système en ligne de New York avaient soit complètement échoué, soit avaient pris tellement de temps que les acheteurs potentiels avaient déjà quitté leurs magasins. dit Borrello. « Le résultat final est que l’État refuse ouvertement aux New-Yorkais la possibilité d’exercer leurs droits au titre du deuxième amendement. Cela représente une violation de la Constitution américaine, qui constitue la base de notre action en justice.»

Aux côtés du sénateur Borrello, les plaignants dans le procès comprennent la New York State Firearms Association, le député David DiPietro, William Ortman et Aaron Dorr. L’accusé est Steven A. Nigrelli, surintendant par intérim de la police de l’État de New York.

Les nouvelles exigences font partie de la loi exécutive 228 et comprennent les éléments suivants :

• L’État de New York passe d’une juridiction dans laquelle le FBI effectue des vérifications d’antécédents liées aux armes à feu dans le cadre du système national de vérification instantanée des antécédents criminels (NICS) à une juridiction dans laquelle la police de l’État de New York est la principale « point de contact » pour la vérification des antécédents ;

• Exige que le NYSP effectue une vérification des antécédents de tous les achats d’armes à feu et de munitions dans l’État ;

• Autorise NYSP à facturer des frais pour chaque vérification des antécédents sur les achats et les transferts. Ces frais ont été fixés à 9 $ pour les armes à feu et à 2,50 $ pour les munitions ; et

• Exige que le NYSP crée et maintienne une base de données de licences et d’enregistrements d’armes à feu à l’échelle de l’État, à utiliser pour les ventes de munitions ainsi que pour la certification et la recertification des permis et l’enregistrement des armes d’assaut.

Alors que la création d’une base de données sur les munitions et les exigences en matière de vérification des antécédents faisaient partie de la loi SAFE de 2013, la mise en œuvre a été suspendue en raison de problèmes juridiques et opérationnels.

« La gouverneure et ses alliés à l’Assemblée législative propagent le faux discours selon lequel la sécurité publique sera assurée en rendant plus difficile l’achat d’armes à feu et de munitions pour les propriétaires d’armes respectueux de la loi. Pendant ce temps, ils trébuchent dans leur précipitation pour adopter des lois qui maintiennent les criminels dangereux – y compris les criminels arrêtés avec des armes à feu en possession illégale – dans les rues plutôt que derrière les barreaux, là où ils appartiennent. » dit Borrello. « Les propriétaires d’armes respectueux de la loi ne devraient pas être punis pour les problèmes de criminalité de l’État de New York en se voyant retirer leurs droits liés au deuxième amendement. Ces dernières restrictions ne feront rien d’autre que chasser davantage de résidents de l’État et détourner l’argent durement gagné des impôts des New-Yorkais vers nos tribunaux alors que l’État est obligé d’essayer de défendre ses actions indéfendables. Les New-Yorkais méritent mieux.







