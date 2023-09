Borrello et Giglio demandent des mesures de réforme des libérations conditionnelles | Actualités, Sports, Emplois

OLEAN — La victime d’actes criminels et défenseure Kaitlyn Brown a récemment rejoint le sénateur de l’État George Borrello, R-Sunset Bay, et le député Joseph Giglio, R-Gowanda, pour appeler au soutien de mesures qui apporteraient plus d’équilibre aux audiences de la commission des libérations conditionnelles et donneraient aux victimes un pouvoir plus fort. rôle dans le processus.

Brown s’est appuyée sur l’expérience déchirante de sa famille pour réclamer ces changements. Sa mère, Penny Brown, a été violée et assassinée par Edward Kindt en 1999 alors qu’elle faisait du jogging avec ses chiens. Parce qu’il avait 15 ans au moment du meurtre, il a été épargné d’une peine d’emprisonnement à perpétuité pour son plaidoyer de meurtre au deuxième degré et a été condamné à neuf ans de prison à vie, la peine maximale prévue pour un mineur à l’époque.

« La perte de sa mère bien-aimée aux mains d’un monstre vicieux a laissé Kaitlyn Brown et sa famille dans une douleur et une angoisse impensables, encore plus de deux décennies après cet horrible crime. Une véritable guérison a été presque impossible car ils ont été continuellement forcés de revivre leur traumatisme à chaque audience de libération conditionnelle. » dit Borrello. « En mars, ce qu’ils redoutaient le plus s’est produit : Edward Kindt a été libéré sous condition. »

« Sans préavis ni correspondance, le violeur et meurtrier de ma mère a été libéré de manière choquante plus tôt cette année dans le comté dans lequel je réside actuellement. L’impact psychologique que cette décision a eu sur moi et sur ma famille a été profond et totalement dévastateur. Nous avons traversé ce cauchemar avec un manque criant de ressources de la part de l’État alors que leur priorité était la sécurité et le bien-être de l’agresseur. Nous sommes complètement passés entre les mailles du système et nous sommes un exemple flagrant de la façon dont les victimes sont rejetées, réduites au silence et laissées sans soutien. C’est nous qui purgeons une peine d’emprisonnement à perpétuité et qui sommes revictimisés en cours de route », » a déclaré Brown.

« Il est difficile de croire comment les membres de la commission des libérations conditionnelles pourraient justifier la libération d’un individu capable de se livrer à une telle dépravation envers une femme innocente. C’est particulièrement bouleversant étant donné qu’il avait également un dossier disciplinaire difficile pendant son incarcération », » a déclaré le sénateur Borrello. « Le député Giglio et moi nous sommes fermement prononcés contre sa libération et avons plaidé pour que le conseil d’administration revienne sur sa décision. Ils ont refusé. Malheureusement, l’expérience de Kaitlyn et de sa famille souligne une nouvelle réalité dans l’État de New York : ceux qui enfreignent la loi – qui commettent même les crimes les plus odieux imaginables – ont plus de droits et plus de soutien de l’État que leurs victimes. Des tueurs en série, des tueurs de flics et des prédateurs sexuels comme Edward Kindt, qui n’auraient jamais bénéficié d’une libération conditionnelle dans le passé, sont désormais régulièrement libérés dans la société par la Commission des libérations conditionnelles de l’État de New York. À chaque libération, les victimes sont à nouveau victimisées et la sécurité des New-Yorkais innocents est menacée. »

Giglio a noté que les changements apportés à la Commission des libérations conditionnelles par l’administration précédente ont conduit New York à une position dangereusement indulgente à l’égard de la criminalité. Cela a causé une multitude de problèmes aux New-Yorkais, notamment la libération de criminels violents – meurtriers, violeurs et autres s’attaquant à des victimes innocentes – dans les communautés de tout l’État.

Les données du rapport législatif annuel de la Commission des libérations conditionnelles confirment que les approbations de libérations conditionnelles ont considérablement augmenté : en 2016, le taux d’approbation des libérations conditionnelles était de 23 pour cent, mais en 2021, il était de 38 pour cent.

« La Commission des libérations conditionnelles ne suit plus les lignes directrices appropriées pour la libération des personnes incarcérées. Les militants communautaires ignorent désormais le travail des juges et des jurys. Les jurys et les juges passent d’innombrables heures à examiner des cas de manière exhaustive pour voir leurs décisions annulées par de brefs entretiens avec trois membres de la Commission des libérations conditionnelles. dit Giglio.

Borrello et Giglio ont présenté des propositions qui, selon eux, sont nécessaires pour rétablir l’équilibre dans les décisions de la commission des libérations conditionnelles et donner aux victimes d’actes criminels une voix plus forte dans le processus. Parmi les mesures figurent :

¯ S.5316 (Weik), qui permettrait à une victime ou à son représentant de faire appel d’une décision de la commission des libérations conditionnelles. À l’heure actuelle, les victimes d’actes criminels ou leurs représentants n’ont aucun recours pour faire appel d’une décision de mise en liberté discrétionnaire. En 2019, une cour d’appel de New York a statué qu’un détenu/libéré en liberté conditionnelle est la seule personne qui peut contester une décision de libération conditionnelle. Ce projet de loi éliminerait cet obstacle à la justice en accordant aux victimes le droit légal de faire appel des décisions de libération conditionnelle;

¯ S.4986 (Oberacker)/A.2423 (Giglio), qui exigerait qu’un membre de la commission des libérations conditionnelles soit issu du milieu des forces de l’ordre et qu’un membre soit une victime d’un crime ou un représentant d’une victime d’un crime. Ces deux perspectives uniques – celle de l’application de la loi et de ceux qui ont été victimes des contrevenants à la loi – fourniront des informations importantes sur la nature du crime et ses effets sur les New-Yorkais ordinaires ; et

¯ L’article 5315 (Weik) exigerait qu’une approbation de libération conditionnelle ne puisse être accordée que lorsqu’il y a une décision unanime du comité. Actuellement, avec un panel de trois commissaires, un accord à la majorité (2 contre 1) est suffisant pour accorder la libération, même pour ceux qui ont commis des meurtres horribles et des crimes violents.

« Sous la direction actuelle de notre État, il y a un battement de tambour constant au Capitole sur la nécessité de faire davantage pour « mettre fin à l’incarcération massive » des meurtriers, des violeurs, des prédateurs d’enfants et d’autres individus qui constituent une menace pour la société. Grâce à une commission des libérations conditionnelles dangereusement indulgente et à une série de politiques pro-criminelles imposées par les majorités au Sénat et à l’Assemblée, ils sont sur la bonne voie pour atteindre cet objectif », a déclaré Borrello, qui co-parraine les trois projets de loi sur la libération conditionnelle.

« Les voix étouffées sont celles des victimes et des survivants de crimes violents comme Kaitlyn Brown et sa famille. Leurs vies ont été brisées par des criminels comme Edward Kindt et leur douleur et leur traumatisme ne disparaîtront jamais. Ils ont essentiellement été victimes deux fois : une fois par l’agresseur et une autre fois par une commission nationale des libérations conditionnelles qui les ignore et les réduit au silence », dit Giglio. « Il est temps que cela cesse. Les mesures que nous soutenons constituent un premier pas vers un rééquilibrage de la balance de la justice.»







