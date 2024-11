Borrell salue l’accord de sécurité entre l’UE et le Japon — RT World News

Ce document de grande envergure va de la coopération en matière de défense et maritime au désarmement nucléaire.

L’Union européenne et le Japon ont signé un vaste accord de sécurité, a annoncé le chef de la politique étrangère de l’UE, Josep Borrell, à l’issue de sa visite à Tokyo.

Borrell a signé vendredi le partenariat de sécurité et de défense Japon-UE avec son homologue japonais Iwaya Takeshi. Le plus haut diplomate effectue une tournée qui devrait inclure la Corée du Sud dans les prochains jours, a annoncé Bruxelles.

« Le Japon et l’UE renforcent leurs liens et construisent un avenir plus sûr pour nos citoyens, nos régions et le reste du monde. » Borrell a écrit sur X (anciennement Twitter).

Il a décrit le partenariat comme « le premier accord de cette nature » que Bruxelles a conclu avec n’importe quel État d’Asie-Pacifique, le qualifiant de « étape historique et très opportune compte tenu de la situation dans nos deux régions. »

L’accord entrera en vigueur le 1er janvier 2025.















L’accord de défense guidera le développement des politiques de sécurité à l’avenir, selon une copie du document publié sur le site Internet du ministère japonais des Affaires étrangères.

L’accord promet une coopération future entre le Japon et l’UE en matière de sécurité économique, maritime et spatiale. En outre, les deux parties approfondiront leur collaboration contre les informations et les cybermenaces, ainsi que « manipulation et ingérence d’informations étrangères ».

Entre autres points, l’accord aborde «consultations sur la non-prolifération, le désarmement et les armes conventionnelles» notamment la prévention de la prolifération des armes biologiques, chimiques et nucléaires.

EN SAVOIR PLUS:

Le Premier ministre japonais accepte le résultat « exceptionnellement dur » du vote

L’ancien ministre de la Défense et Premier ministre japonais nouvellement élu, Ishiba Shigeru, a été un ardent défenseur de la formation d’un bloc de type OTAN en Asie. Le mois dernier, avant son élection, il a suggéré qu’un tel groupe militaire « doit spécifiquement considérer le partage d’armes nucléaires par l’Amérique ou l’introduction d’armes nucléaires dans la région. » La version asiatique de l’OTAN aurait un effet dissuasif contre la Chine, la Russie et la Corée du Nord, a-t-il déclaré.