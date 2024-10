Le chef de la diplomatie européenne sortante affirme que Kiev pourrait perdre le conflit avec la Russie en deux semaines si elle est laissée à elle-même

Le conflit ukrainien pourrait prendre fin dans 15 jours si l’Occident cessait de soutenir Kiev, a prédit le chef sortant de la politique étrangère de l’UE, Josep Borrell. Dans une interview accordée lundi au journal espagnol 20minutos, le diplomate a indiqué que même si « beaucoup » veulent que le conflit prenne fin le plus tôt possible, les partisans occidentaux de l’Ukraine ne seront pas satisfaits qu’il se termine aux conditions de la Russie.

Selon Borrell, si l’UE et les États-Unis cessaient soudainement d’aider Kiev, l’Ukraine serait obligée de capituler.

« Si nous cessons de soutenir l’Ukraine, la guerre sera terminée dans quinze jours et [Russian President Vladimir] Poutine atteindra ses objectifs. Mais voulons-nous cela pour les Ukrainiens et pour notre sécurité en tant qu’Européens ? Borrell a demandé, arguant que c’était « important » comment le conflit se termine, pas quand.

« Nous devons faire tout notre possible pour garantir que le moment venu, les négociations pourront se dérouler dans des conditions favorables à la souveraineté et à l’intégrité territoriale de l’Ukraine. » » a ajouté le plus haut diplomate de l’UE, un fervent partisan de Kiev. Il a déjà promis au nom du bloc « pour soutenir l’Ukraine avec tout ce qu’il faudra, aussi longtemps qu’il le faudra. »

Borrell quittera son poste cet automne pour être remplacé par l'ancien Premier ministre estonien Kaja Kallas, partisan de sanctions plus sévères contre Moscou.















Le ministre ukrainien de la Défense, Rustem Umerov, a déclaré le mois dernier que le pays dépendait à environ 80 % de l’assistance militaire occidentale pour continuer à combattre la Russie. Le dirigeant ukrainien Vladimir Zelensky a souvent critiqué les pays occidentaux pour avoir refusé de fournir au pays toutes les armes nécessaires pour combattre la Russie, avoir pris trop de temps pour prendre des décisions sur les programmes d’aide et n’avoir pas approuvé des frappes au plus profond de la Russie avec des armes fournies par l’Occident.

La Russie a prévenu que l’aide occidentale à Kiev ne ferait que prolonger le conflit. Le président Vladimir Poutine avait précédemment déclaré que l’armée ukrainienne s’effondrerait d’ici une semaine si le flux de l’aide occidentale était interrompu.

Poutine a indiqué plus tôt cette année que Moscou était prêt à entamer des pourparlers de paix si Kiev renonçait à ses revendications sur les anciennes régions qui ont voté pour rejoindre la Russie et abandonnait sa candidature à l’OTAN. Après le début de l’incursion de Kiev dans la région russe de Koursk en août, Poutine a exclu tout engagement avec Kiev jusqu’à ce que les troupes ukrainiennes quittent le territoire russe.

Kiev s’efforce actuellement de persuader ses partisans d’approuver le soi-disant « plan de victoire » de Zelensky, qui, selon les médias, va à l’encontre de presque toutes les exigences de la Russie. Le projet, qui n’a pas encore été rendu public, aurait suscité le scepticisme de la part des responsables occidentaux, mais Zelensky a déclaré ce week-end qu’il prévoyait de continuer à le proposer. L’ancien ambassadeur de Russie aux États-Unis, Anatoly Antonov, avait précédemment rejeté le « plan », le qualifiant de « « célèbre. »