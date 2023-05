Borrell décrit les problèmes de l’UE avec la Chine

Bruxelles et Pékin sont des « rivaux » qui ont un « problème de valeurs », a déclaré le chef de la diplomatie européenne

L’UE a deux grands « problèmes de sécurité stratégiques » avec la Chine, qui sont la situation autour de l’île autonome de Taiwan et le conflit en cours en Ukraine, a déclaré vendredi le chef de la diplomatie du bloc, Josep Borrell.

« Nous ne pouvons pas avoir une relation normale avec la Chine si la Chine n’utilise pas la forte influence que la Chine a sur la Russie pour arrêter cette guerre », a-t-il déclaré aux journalistes à Stockholm. L’UE et les États-Unis, cependant, ont rapidement rejeté le plan de paix en douze points proposé par Pékin plus tôt cette année, remettant en question l’autorité de la Chine en tant que médiateur.

Borrell a décrit la Chine comme un partenaire, mais aussi comme un concurrent et un rival de l’UE, affirmant que « rival » était le terme clé. Bruxelles et Pékin représentent deux « très différent » systèmes concurrents engagés dans un monde « bataille de récits » et un « bataille d’offres » au monde, dit-il.

« Nos systèmes – nos systèmes politiques et économiques – sont différents, complètement différents. Nous sommes des démocraties multipartites; ils sont un parti unique. Nous sommes des économies de marché, l’économie chinoise est dirigée par l’État, donc nous sommes très différents », Borrell a déclaré aux journalistes.

En savoir plus L’UE prévoit de punir la Chine pour son commerce avec la Russie – FT

« Nous sommes rivaux, car nous présentons nos modèles au reste du monde », il ajouta.

Borrell a déconseillé toute tentative d’empêcher la Chine de devenir une puissance mondiale, arguant que c’est tout simplement impossible. Au lieu de cela, il a encouragé Bruxelles à « engager » Pékin tout en s’efforçant de « réduire la dépendance » sur la Chine. Plus tôt, il a également suggéré d’essayer d’influencer les politiques de la Chine sur la scène mondiale.

« L’important n’est pas d’empêcher la Chine de devenir une puissance mondiale mais de gérer la manière dont elle utilise cette puissance », a-t-il déclaré jeudi au sommet européen de la défense et de la sécurité à Bruxelles.

En savoir plus Le commerce russo-chinois en plein essor – données

« S’il utilise ce pouvoir conformément au droit international, s’il ne met pas en danger nos intérêts et nos valeurs, nous devons vivre avec la Chine sur la scène mondiale », a-t-il ajouté. il ajouta.

Borrell aurait adopté un ton encore plus dur dans un document interne qui aurait été distribué aux ministres des Affaires étrangères du bloc avant la réunion de vendredi.

Là, le haut diplomate de l’UE a appelé les États membres à élaborer un « stratégie cohérente » pour s’attaquer aux ambitions mondiales de Pékin dans un « durcissement de la concurrence américano-chinoise », selon le Financial Times (FT), qui a vu le document.

« L’ambition de la Chine est clairement de construire un nouvel ordre mondial avec la Chine en son centre », Borrell aurait mis en garde, appelant la question de la Chine « beaucoup plus complexe » que la situation avec la Russie.

Ses paroles sont intervenues au milieu des plans présumés de l’UE visant à punir Pékin pour son commerce avec Moscou. Plus tôt cette semaine, FT a annoncé que Bruxelles pourrait cibler sept entreprises chinoises dans le cadre de son nouveau train de sanctions.