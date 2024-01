Borrell de l’UE présente un plan de paix en 10 points pour mettre fin au conflit israélo-palestinien – Eurasia Review

Par Alexandra Brzozowski et Aurélie Pugnet

(EurActiv) — L’UE a rédigé un plan en 10 points pour une « solution globale et crédible » au conflit israélo-palestinien, selon un projet de document consulté par Euractiv, même s’il sera difficile d’obtenir l’adhésion des États membres de l’UE et de la région. -combattu.

« Compte tenu de la situation actuelle et malgré les difficultés et les incertitudes évidentes, le moment est venu de se préparer à une paix israélo-palestinienne globale », indique le projet de document, tel qu’Euractiv l’a vu, dans son introduction.

Les efforts de l’UE interviennent alors que les ministres des Affaires étrangères du bloc se réunissent lundi (22 janvier) pour discuter de la situation à Gaza et de ses implications plus larges pour la région avec certains des les principaux acteurs de la région.

Il décrit une série de mesures qui pourraient éventuellement apporter la paix dans la bande de Gaza, établir un État palestinien indépendant, normaliser les relations entre Israël et le monde arabe et garantir la sécurité à long terme dans la région, selon le document officieux préparé par le service diplomatique de l’UE (SEAE).

Le projet de feuille de route vise à « développer, avec des propositions pratiques, le principe convenu selon lequel seule une solution politique, durable et à long terme au conflit israélo-palestinien apportera la paix aux deux peuples et la stabilité à la région », a déclaré l’UE. » a écrit le chef de la diplomatie Josep Borrell dans une lettre d’accompagnement aux États membres.

Le représentant spécial de l’UE pour le processus de paix au Moyen-Orient, Sven Koopmans, a mené des consultations préliminaires avec l’Égypte, la Jordanie, l’Arabie saoudite, la Ligue des États arabes et d’autres partenaires clés, « afin de trouver un terrain d’entente pour relancer le processus de paix ».

Koopmans avait également proposé « de consacrer une réunion ad hoc pour discuter de ce document officieux et de ces consultations » avec les responsables des États membres de l’UE « dans les meilleurs délais ».

Avant les attaques du Hamas contre Israël le 7 octobre 2023, l’UE avait prévu de contribuer à la conduite d’une nouvelle initiative de paix au Moyen-Orient axée sur les « incitations », surnommé « l’effort pour la Journée de la paix », visant à relancer les pourparlers entre Israël et la Palestine.

Une réunion en septembre à New York en marge de l’Assemblée générale des Nations Unies avait réuni près de 50 ministres des Affaires étrangères d’Europe et du Moyen-Orient, pour le développer davantage.

Cependant, avec la guerre à Gaza, ces projets ont dû être suspendus.

Borrell avait également présenté en novembre un projet de cadre pour Gaza d’après-guerreappelant à l’absence d’occupation israélienne à long terme, à la fin du régime du Hamas et à un rôle pour l’Autorité palestinienne dans la gestion du territoire.

Feuille de route en 10 points

Un futur processus de paix devrait conduire à un État palestinien indépendant « vivant côte à côte » avec Israël et à une « normalisation complète » des relations entre Israël et le monde arabe, selon le plan nouvellement élaboré.

« Il est irréaliste de supposer que les Israéliens et les Palestiniens (ces derniers représentés par l’OLP et l’AP) s’engageront directement dans un avenir proche dans des négociations de paix bilatérales pour parvenir à une paix globale, et encore moins concluront de telles négociations, sans une forte implication internationale. » il est dit.

« Les Palestiniens auront besoin d’une alternative politique revitalisée au Hamas, tandis que les Israéliens devront trouver la volonté politique de s’engager dans des négociations significatives vers la solution à deux États », ajoute-t-il.

Un élément clé de la future feuille de route pour la paix de l’UE est une « Conférence préparatoire de paix » impliquant l’UE, les États-Unis, l’Égypte, la Jordanie, l’Arabie saoudite, la Ligue arabe et les Nations Unies.

Ses participants seraient en contact constant avec les responsables israéliens et palestiniens « à chaque étape et à tout moment », appelés « les parties au conflit », mais les deux ne seraient pas initialement « obligés de s’asseoir l’un avec l’autre ».

La bande de Gaza et la Cisjordanie seraient représentées par l’Autorité palestinienne (AP) et l’Organisation de libération de la Palestine (OLP), plutôt que par le Hamas, qui dirige la bande depuis sa prise de pouvoir en 2007 et est désigné comme organisation terroriste par l’UE et les États-Unis. .

La conférence de paix aurait un an pour concevoir le cadre d’un plan de paix, en tenant compte des commentaires de toutes les parties impliquées, des résolutions de l’ONU, des conclusions du Conseil européen et des efforts de médiation antérieurs.

Une fois rédigé, le plan serait présenté aux « parties au conflit » et servirait de base principale aux négociations finales.

“Il leur appartiendra de négocier le texte final”, précise le document.

« Un élément essentiel du plan de paix devrait être le développement de solides garanties de sécurité pour Israël et le futur État indépendant de Palestine, conditionnées à la pleine reconnaissance diplomatique mutuelle et à l’intégration d’Israël et de la Palestine dans la région », selon la proposition.

Le plan « devrait également inclure le programme de soutien à la paix envisagé dans le cadre de l’effort de la Journée de la paix » comme incitation pour les deux parties au conflit.

“Cela signifie qu’il doit indiquer, aussi clairement et dans la mesure du possible, quels mécanismes politiques et de sécurité régionaux et mondiaux ainsi que d’autres accords et projets seront mis à disposition le jour où les parties concluront leur accord de paix”, poursuit le projet de feuille de route.

L’adhésion est discutable

Cependant, il n’est pas clair si les États membres de l’UE et les acteurs régionaux seront disposés à adopter le plan de paix du bloc.

L’UE a lutté pour une position unie sur le conflit à Gaza alors que les fervents partisans d’Israël, comme l’Allemagne, ont rejeté les appels à un cessez-le-feu immédiat lancés par des pays comme l’Espagne et l’Irlande.

Le Parlement européen a appelé cette semaine, lors d’un vote serré, à un « cessez-le-feu permanent » dans la guerre menée par Israël contre le Hamas, mais a déclaré que cela devait être conditionné à la libération par le Hamas des otages qu’il a pris lors des attentats du 7 octobre, ainsi qu’à la libération des otages qu’il a pris lors des attentats du 7 octobre. démilitarisation complète de Gaza.

Les événements d’octobre ont pris de court les responsables et diplomates européens et les Une réponse européenne inégale et désordonnée au cours de la première semaine du conflit a eu un impact sur la crédibilité du bloc dans la région, qui ne se rétablit que lentement depuis lors, selon les diplomates de l’UE.

Avec le ministre israélien des Affaires étrangères Israel Katz et son homologue palestinien Riyad al-Maliki devrait se joindre aux discussions de lundi séparément, les diplomates de l’UE ont déclaré qu’ils entendaient sonder chaque partie sur les moyens de mettre fin à la violence sur le terrain et les prochaines étapes vers une solution de paix à plus long terme.

Les États membres de l’UE – ainsi que les États-Unis – estiment que la création d’un État palestinien reste le seul moyen viable d’assurer une paix durable.

Cependant, le Premier ministre israélien de droite Benjamin Netanyahu a catégoriquement rejeté jeudi 18 janvier cette idée et s’est engagé à poursuivre l’offensive militaire à Gaza jusqu’à la destruction du Hamas et la libération de tous les otages.

« Nous ne nous contenterons pas d’une victoire absolue », a déclaré Netanyahu.