Borrell, de l’UE, déclare que les États membres devraient arrêter Netanyahu — RT World News

Toutes les parties au Statut de Rome sont liées par les décisions de la Cour pénale internationale, a déclaré un haut diplomate européen

Tous les États membres de l’UE seront légalement contraints d’obliger, si la Cour pénale internationale émet des mandats d’arrêt contre de hauts responsables israéliens pour leurs crimes de guerre présumés à Gaza, a déclaré le chef de la politique étrangère de l’UE, Josep Borrell.

Lundi, le procureur en chef de la CPI, Karim Khan, a demandé des mandats d’arrêt contre le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et le ministre de la Défense Yoav Gallant – ainsi que contre les dirigeants du Hamas Yahya Sinwar, Mohammed Diab Ibrahim al-Masri et Ismail Haniyeh – les accusant de « crimes de guerre et crimes contre l’humanité ».

L’Union européenne a pris « note » de cette décision, a reconnu Borrell dans un article sur X (anciennement Twitter).

« Le mandat de la CPI, en tant qu’institution internationale indépendante, est de poursuivre les crimes les plus graves au regard du droit international. » Borrell a écrit, insistant sur le fait que « Tous les États qui ont ratifié les statuts de la CPI sont tenus d’exécuter les décisions de la Cour. »

Même si le procureur a demandé des mandats d’arrêt, cela peut prendre des mois de délibérations avant qu’un collège de trois juges décide de les délivrer ou non.















Israël n’est pas membre de la CPI et ne reconnaît pas la compétence de la Cour, mais l’État de Palestine a rejoint l’organisation en 2015. Les États-Unis ont été l’un des créateurs de la CPI, mais le Congrès n’a jamais ratifié le Statut de Rome. La Russie, la Chine, l’Inde, l’Indonésie, l’Arabie saoudite et des dizaines d’autres pays n’acceptent pas non plus la compétence du tribunal.

Cependant, quelque 124 pays à travers le monde ont signé et ratifié le Statut de Rome, dont tous les États membres de l’UE et tous les pays candidats, à l’exception de l’Ukraine et de la Turquie. Si des mandats d’arrêt contre Netanyahu et Gallant étaient émis, cela pourrait sérieusement compliquer la capacité des dirigeants israéliens à voyager à l’étranger.