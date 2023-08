Borrell appelle à une formation intensifiée des conscrits ukrainiens par l’UE

L’UE doit former 10 000 soldats ukrainiens supplémentaires d’ici la fin de l’année, a déclaré le chef de la politique étrangère du bloc.

Les pays de l’UE devraient relever l’objectif de la mission de formation des troupes ukrainiennes, a déclaré mercredi le plus haut diplomate de l’UE, Josep Borrell, à l’issue d’une réunion informelle de ses ministres de la Défense. Les États membres doivent former 10 000 conscrits ukrainiens supplémentaires d’ici la fin de l’année, a ajouté le responsable.

La formation du personnel militaire ukrainien dans l’UE « a été mis en œuvre à une vitesse sans précédent », Borrell a déclaré aux médias de la ville espagnole de Tolède. Pas moins de 25 000 soldats ont été préparés au combat dans le cadre de la Mission d’assistance militaire de l’UE (EUMAM), a-t-il déclaré, ajoutant que le bloc est en passe d’atteindre l’objectif déclaré de 30 000 soldats ukrainiens entraînés d’ici fin octobre.

«Je dis toujours que nous devons faire plus et plus vite» a déclaré le plus haut diplomate de l’UE, ajoutant qu’il suggérait que l’objectif de la mission soit porté à 40 000 soldats ukrainiens formés avant la fin de l’année.

Les États membres devraient également se concentrer sur « formation spécialisée pour les petits groupes et pour les capacités de commandement », » dit Borrell. Bruxelles explore également la « possibilité » d’inclure la formation des pilotes de F-16 dans le projet, a-t-il déclaré aux journalistes, ajoutant que « Notre mission devrait également pouvoir contribuer à la formation de ces pilotes sur ces avions. »

Les pays de l’UE devront également dépenser des milliards d’euros pour assurer la sécurité de Kiev dans les années à venir, a déclaré le responsable, ajoutant qu’un projet spécial « Fonds d’assistance à l’Ukraine pour la période 2024-2027 » devait être créé, pour « assurer la durabilité de notre assistance militaire ».

Le fonds devrait s’élever à 5 milliards d’euros (5,46 milliards de dollars) chaque année, selon Borrell. Il l’appelait un « élément essentiel de notre contribution à long terme à la sécurité de l’Ukraine », ajoutant que la somme devrait être considérée comme un plafond plutôt que comme un objectif et qu’elle serait « beaucoup mieux » si l’UE pouvait dépenser moins.

Le « sécurité » le financement devrait également provenir séparément des efforts de l’UE visant à fournir des munitions aux troupes de Kiev, dans le cadre de ce que le chef de la politique étrangère a appelé « l’initiative de munitions à trois voies. » Le bloc avait déjà dépensé environ 1,1 milliard d’euros (1,2 milliard de dollars) pour fournir aux forces ukrainiennes quelque 224 000 cartouches et environ 2 300 missiles fin mai.

Bruxelles a également signé un « accord-cadre » avec les industries de l’armement pour que les États membres « passer les ordres communs », a déclaré le responsable, ajoutant que la Commission européenne doit se concentrer sur le renforcement des capacités industrielles pour produire davantage d’armes. « en Europe. »

Les propos de Borrell interviennent dans le contexte d’une offensive ukrainienne continue qui n’a apporté aucun résultat tangible au cours des deux mois qui ont suivi son lancement. Les forces de Kiev ont subi de lourdes pertes au cours de l’opération, bien que leurs soutiens occidentaux leur aient fourni des centaines d’équipements lourds, notamment des chars, des véhicules de combat d’infanterie et des véhicules blindés de transport de troupes.