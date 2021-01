Borough Market à Londres est devenu le premier espace extérieur au Royaume-Uni à imposer légalement le port de masques faciaux.

À partir de lundi, les clients et les vendeurs du marché de l’alimentation et des boissons devront payer une amende de 50 £ s’ils ne portent pas de masque facial sur et autour des étals.

La règle peut être appliquée grâce au propre ensemble de règlements du marché, adoptés au Parlement, qui datent d’avant l’ère victorienne et ont été mis à jour pour refléter la pandémie.

Kate Howell, directrice du développement du site du centre de Londres, a déclaré: « Je pense que nous devons juste être responsables. Nous sommes ouverts en tant que détaillant essentiel, mais nous voulons que tout le monde soit sûr. »

Les organisateurs du marché ont encouragé le port de masques et la distanciation tout au long de la pandémie, mais avec la hausse des taux d’infection dans la capitale et le troisième verrouillage national en Angleterre, ils ont estimé qu’ils devaient aller plus loin.

Mme Howell a déclaré: «Bien que nous ayons fait tout ce que nous pouvons pour encourager poliment les gens à porter des masques et à garder la distance sociale et à protéger l’espace, il est maintenant temps de vraiment montrer notre intention.

« Nous sommes arrivés à un stade où nous nous sentons en tant que propriétaires responsables qui, étant donné que nous avons ces statuts, nous sommes en mesure de dire: » Nous allons rendre cela obligatoire « . »

Avant le verrouillage, le marché a accueilli des milliers de visiteurs chaque jour, et Mme Howell s’est jointe à d’autres voix de l’industrie pour décrire le secteur de l’hôtellerie comme « très durement touché par toute cette période ».

« C’est peut-être le message parfois moins que clair qui a eu un impact énorme sur le commerce », a-t-elle déclaré.

Ses commentaires viennent après que le principal médecin du gouvernement a suggéré qu’il pourrait y avoir des moments où il y a une «logique» pour porter un masque à l’extérieur.

Le professeur Chris Whitty, médecin-chef de l’Angleterre, a déclaré à BBC Radio 4 qu’il existe un «risque» de Covid-19 dans des environnements extérieurs «bondés» comme une file d’attente.

Dans l’émission Today, il a déclaré: «Si des gens, par exemple, sont entassés dans une file d’attente à l’extérieur, s’ils sont vraiment blottis autour d’un étal de marché ou quelque chose du genre, c’est un risque avec ce virus et, dans cette situation, il pourrait être un peu logique pour les gens qui envisagent de porter des masques. «