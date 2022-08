Borna Coric surprend Stefanos Tsitsipas pour décrocher le titre des Masters de Cincinnati

Borna Coric, qui n’est revenue qu’en mars après avoir raté un an en raison d’une blessure à l’épaule, a dominé dimanche la quatrième tête de série Stefanos Tsitsipas pour remporter l’ATP Cincinnati Masters.

Le numéro 152 mondial de Croatie a envoyé la star grecque 7-6 (7/0), 6-2 pour devenir le joueur le moins bien classé à avoir jamais remporté un trophée Masters.

A LIRE AUSSI | Mirabai, Jeremy, Achinta vont sauter le championnat asiatique d’haltérophilie; Avoir un camp de force et de conditionnement aux États-Unis pour la rencontre mondiale

“Je n’ai pas de mots, pour être honnête. C’est juste un sentiment incroyable », a déclaré le gagnant. “Je vais juste profiter de ça.

“Je pensais que je pouvais bien jouer. Je m’entraînais dur et je savais que je pouvais jouer un bon tennis, mais pour jouer à ce niveau de tennis, je n’étais tout simplement pas au courant.

“Je suis juste super heureux, évidemment.”.

Coric a perdu sa seule finale précédente à ce niveau, contre Novak Djokovic à Shanghai il y a quatre ans.

Dimanche, Coric a remplacé l’Espagnol Roberto Carretero, classé 143e, champion de Hambourg en 1996, en tant que leveur de trophées des Masters le moins bien noté.

“Cela a été très stressant pour mon corps toute cette semaine”, a déclaré le Croate. “Je suis entré dans le tournoi avec de très nombreuses séances (d’entraînement)

“J’ai joué cinq matches d’affilée maintenant. J’ai donc besoin de me reposer quelques jours. J’ai besoin de récupérer et de me préparer pour l’US Open.

Coric est revenu d’un déficit précoce, traînant Tsitsipas 4-1 avant de tourner le coin et de balayer le bris d’égalité à l’amour.

La dynamique s’est encore accélérée dans le deuxième set pour le Croate, soutenu par quelques supporters portant les couleurs nationales.

“J’ai réalisé que je devais être plus agressif”, a déclaré Coric. “C’est un joueur incroyable, et il ne manquera pas mes balles solides.

“Je me suis dit : ‘Je n’ai rien à perdre. Si je continue comme ça, je vais quand même perdre, c’est sûr.

“Il jouait aussi très, très bien, mettant la pression sur moi.”

Coric a tiré sept as et sauvé trois des quatre points de rupture dans une victoire de deux heures.

Coric est passé à 2-1 de tous les temps contre Tsitsipas, après s’être retiré de leur première rencontre à Rome en 2018 et avoir remporté le troisième tour de l’US Open 2020 dans un bris d’égalité au cinquième set.

“Vous m’avez botté le cul les deux dernières fois”, a déclaré Tsitsipas à Coric lors de la cérémonie de remise des trophées.

Il a ensuite salué la course au titre de Coric à Cincinnati, qui comprenait des victoires sur Rafael Nadal, le Britannique Cameron Norrie et le Canadien Felix Auger-Aliassime.

“Vous avez fait vos preuves maintes et maintes fois”, a déclaré Tsitsipas.

« C’était un incroyable retour de blessure. Vous prouvez que vous êtes là-haut avec nous.

Tsitsipas a déclaré qu’il cherchait toujours un premier titre sur un terrain dur extérieur en perdant six finales disputées sur du ciment.

“C’est un peu nul”, a déclaré le Grec.

“J’espère toujours revenir ici et gagner un jour. “Je n’étais certainement pas en train de m’étouffer – j’ai juste joué des robots à chaque fois en finale.”

Des nuages ​​menaçants ont déchaîné la pluie sur la région peu de temps après la fin de la cérémonie de remise des trophées.

Il y a eu des retards de tempête une grande partie de la semaine lors de l’événement Midwest, la dernière mise au point majeure pour l’US Open, qui commence le 29 août.

Lis le Dernières nouvelles et dernières nouvelles ici