Born Again’ fixe la date de sa première sur Disney+

Marvel Daredevil : Né de nouveau arrive sur Disney+ le 4 mars 2025.

Le lancement de la série policière basée sur Hell’s Kitchen a été annoncé au New York Comic Con au Jacob Javits Convention Center le 19 octobre, où les stars Charlie Cox (le justicier masqué en titre) et Vincent D’Onofrio (le méchant Kingpin) ont surpris les participants avec un apparence.

La nouvelle est arrivée aujourd’hui lors du panel Marvel Fanfare avec CB Cebulski, qui mettait en vedette le producteur de la série et responsable de la production et du développement de Marvel Studios, Sana Amanat, en conversation avec le rédacteur en chef de Marvel, Cebulski. La discussion a porté sur la longue histoire de Marvel en matière de narration à New York et de tournage de la saison 1 de Marvel TV. Daredevil : Né de nouveau sur place.

En plus de la date de sortie de la série, Cox et D’Onofrio ont donné un aperçu du drame très attendu.

Après le camée de l’avocat aveugle Matt Murdock (Cox) en 2021 Spider-Man : Pas de chemin à la maisonenthousiasme pour le retour du personnage après les trois saisons de Netflix Casse-cou enveloppé en 2018 a atteint son paroxysme. Avec un versement en neuf parties, Né de nouveau suit la quête de justice de Murdock, qui s’étend de ses efforts diurnes (et juridiques) à travers sa lutte contre le crime ferme et nocturne grâce à ses capacités accrues. Pendant ce temps, l’ancien chef de la mafia Wilson Fisk (D’Onofrio) poursuit ses propres aspirations politiques dans la ville. Selon le fil conducteur de la série, « Lorsque leurs identités passées commencent à émerger, les deux hommes se retrouvent sur une inévitable trajectoire de collision. »

La série met également en vedette Margarita Levieva, Deborah Ann Woll, Elden Henson, Zabryna Guevara, Nikki James, Genneya Walton, Arty Froushan, Clark Johnson, Michael Gandolfini, avec Ayelet Zurer et Jon Bernthal, réunissant certains des anciens acteurs et personnages clés de Casse-cou.

Dario Scardapane est le showrunner. Les épisodes sont réalisés par Justin Benson & Aaron Moorhead, Michael Cuesta, Jeffrey Nachmanoff et David Boyd. Kevin Feige, Louis D’Esposito, Brad Winderbaum, Chris Gary, Christopher Ord et Matthew Corman sont les producteurs exécutifs, ainsi que Benson & Moorhead, Amanat et Scardapane.